Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Швеция 4 3 3 10 2 Норвегия 4 3 3 10 3 Швейцария 3 4 3 10 4 США 3 4 2 9 5 Франция 2 1 2 5 6 Канада 2 0 1 3 7 Австрия 1 3 4 8 8 Финляндия 1 3 2 6 9 Бельгия 1 1 0 2 10 Италия 1 0 0 1 11 Венгрия 0 1 0 1 12 Чехословакия 0 1 0 1 13 Великобритания 0 0 2 2

Например, норвежцы на время соревнований одалживали лыжи у американской команды. Но Олимпиада все равно прошла в атмосфере послевоенного подъема под лозунгом "Игры возрождения". Соревнования собрали рекордное количество участников и стали мощным импульсом для послевоенного спорта. Представители СССР в стартах не участвовали, но прислали в Швейцарию своих наблюдателей.Санкт-Мориц стал первым городом, получившим возможность вторично провести зимние Игры, но это право было выиграно при запутанных обстоятельствах. Систему, при которых летнюю и зимнюю Олимпиаду проводила одна страна, отменили еще до войны. В 1940 году зимние Игры должен был принять Саппоро, но Япония отказалась от этого права из-за военных действий в Манчжурии. Тогда Игры были переданы Санкт-Морицу, но этот проект не был реализован из-за конфликта по поводу любительского статуса горнолыжных инструкторов. После этого рассматривались варианты проведения Олимпиады в Германии или в Финляндии, но начало Второй мировой заставило надолго забыть о спорте. К 1945 году желание принять Игры изъявляли только города, не затронутые боевыми действиями, и уже располагавшие олимпийскими объектами, — Лейк-Плэсид и Санкт-Мориц. Предпочтение было отдано европейскому кандидату — визит за океан многим спортсменам из Старого Света оказался не по карману.Швейцарцы не стали наступать на старые грабли и сделали все для того, чтобы учесть негативный опыт Игр 1928 года. Во-первых, сроки проведения стартов были сдвинуты ближе к экватору зимы. Это уменьшило шансы на оттепель, испортившую впечатление от предыдущих Игр в Швейцарии. Во-вторых, организаторам Олимпиады сильно помогли власти Конфедерации, которые выпустили олимпийские марки и монеты. Их реализация помогла существенно пополнить бюджет Олимпиады. Старый конфликт по поводу горнолыжных инструкторов удалось благополучно разрешить, и в соревнованиях на снежных склонах впервые приняли участие сильнейшие спортсмены. Правда, организационных скандалов все равно избежать не удалось.Громкий конфликт разгорелся вокруг хоккейного турнира. Незадолго до Игр произошел раскол в американской федерации хоккея, и в Санкт-Мориц прибыли две хоккейных сборных США. МОК после долгих раздумий решил дисквалифицировать обе команды, однако Олимпийский комитет Швейцарии все-таки допустил одну из них до соревнований. Рассерженные чиновники МОК грозили аннулировать результаты всего хоккейного турнира в Санкт-Морице, но итоге сошлись на том, что американская сборная будет выступать вне конкурса. Команда-фантом из США де-факто заняла четвертое место, которое пошло в зачет чемпионата мира, но это не было учтено в официальной олимпийской истории.Олимпийскими чемпионами по хоккею вновь стали канадцы, но на сей раз они опередили конкурентов — сборную Чехословакии — лишь по лучший разнице забитых и пропущенных шайб. Лучшим снайпером олимпийского турнира оказался чехословацкий форвард Владимир Забродски, забивший в 8 матчах 22 гола. Канаду представляла любительская команда из Оттавы "RCAF Flyers", но становилось ясно, что один лишь факт появления на Играх уже не гарантирует канадцам победы, и для завоевания золота надо прилагать значительные усилия. Санкт-Мориц-1948 вообще оказался очень сложным для фаворитов довоенного спорта. Сборная Норвегии в неофициальном командном зачете показала одинаковый результат со шведами, но уступила по дополнительным показателям.Двукратный олимпийский чемпион в прыжках с трамплина Биргер Рууд не сумел отстоять свое звание, заняв второе место после своего соотечественника Петтера Худстеда. Но именно 36-летний Рууд, отсидевший в немецком концлагере и подорвавший там свое здоровье, удостоился главных аплодисментов трибун. В фигурном катании фурор произвел американец Ричард Баттон, показавший новый акробатический стиль катания. Во время произвольной программы Баттон впервые выполнил двойной аксель на соревнованиях. Безбашенным стилем горнолыжного спуска удивил и француз Анри Орейе, выигравший с огромным отрывом от соперников две золотых медали и добавивший к ним одну бронзу.Во время войны Орейе состоял в рядах французского Сопротивления, и появление такого героя было очень на руку новому президенту МОК Зигфриду Эдстрему, которому неоднократно пеняли за его сотрудничество с гитлеровским режимом в 1930-х. Орейе был самоучкой и прославился своей отчаянной храбростью и ловкостью, которые в Санкт-Морице позволили ему опередить ближайшего соперника в скоростном спуске почти на четыре секунды. Француз стал одним из первых спортсменов, надевших облегающий костюм. Но, увы, его карьера в горных лыжах была недолгой — в 1952-м после неудачного выступления на Олимпиаде в Осло он перейдет в автогонки. В 1962-м во время соревнований под Парижем на его "Феррари" лопнет колесо, машина вылетит с трассы, и двукратный олимпийский чемпион погибнет в возрасте 36 лет.Важным моментом для развития спорта станет дебют в Санкт-Морице-1948 электронной системы фотофиниша, которая сделала ненужными использовавшиеся до этого механические приспособления (ленты, трубки, проволоки) и значительно повысила точность определения результатов. А вот попытка англичан и американцев организовать первые телевизионные трансляции с соревнований по бобслею и горным лыжам оказалась не слишком удачной. Люди и техника пока еще не были готовы для решения этой задачи. Хотя всего через несколько месяцев BBC все-таки покажет в прямом эфире церемонии открытия и закрытия летних Игр-1948 в Лондоне.Первые послевоенные Игры омрачили несколько историй, свидетельствовавших о том, что старые добрые идеалы честной борьбы постепенно отходят на второй план. Сначала перед горнолыжным слаломом пропали фартовые красные лыжи Анри Орейе — с большим трудом их удалось найти в машине американской сборной, куда они были загружены якобы случайно. Затем американский бобслейный экипаж заявил, что неизвестный злоумышленник забрался в гараж и повредил в их бобе рулевое управление. К счастью, неисправность была вовремя обнаружена, и на знаменитом натуральном треке Cresta Run в 1948-м обошлось без серьезных аварий. Хотя некоторых из участников бобслейных стартов в Санкт-Морице вскоре ждет трагический финал.Бельгиец Макс Убан, в 1920-м участвовавший в летних Играх как легкоатлет, а в возрасте 49 лет завоевавший на Олимпиаде-1948 серебряную медаль в соревнованиях бобслейных четверок, через год погибнет в аварии во время заезда на чемпионате мира в Лейк-Плэсиде. А Феликс Эндрих, чемпион Санкт-Морица-1948 среди бобов-двоек, разобьется насмерть на чемпионате мира в Гармиш-Партенкирхене в 1953-м. Впрочем, "проклятие" Cresta Run не было таким уж тотальным. Например, победитель состязаний скелетонистов итальянец Нино Биббиа проживет 91 год, одержит на треке в Санкт-Морице еще 230 побед и примет участие в показательном заезде на своей любимой трассе аж в 2000-м году, в возрасте 78 лет.В первых послевоенных Играх приняли участие 28 стран. Впервые на Белую Олимпиаду приехали делегации из Дании, Исландии, Кореи, Ливана и Чили. По разным причинам в Санкт-Морице не выступали команды Австралии, Германии, Люксембурга и Японии.Именно на Играх в Швейцарии впервые в истории Олимпийских игр на конькобежном стадионе был установлен огромный хронометр, автоматически включавшийся по сигналу стартера и выключавшийся в момент финиша спортсмена.Французский горнолыжник Анри Орейе первенствовал в скоростном спуске, победив 112 других участников, стал третьим в слаломе, а потом завоевал золото и в комбинации. Никому, кроме него, не удалось добыть в швейцарских Альпах три олимпийские медали.Были разыграны 22 комплекта наград в 9 видах спорта. После 20-летнего перерыва в олимпийскую программу вернулся скелетон. Правда, затем это вид спорта отсутствовал на Играх на протяжении 54 лет. В Санкт-Морице лучшим по итогам шести попыток стал итальянец Нино Биббия, а его медаль оказалась первой для представителей этой страны на Белых Олимпиадах. Имя Биббия носит 10-й поворот на трассе в Чезане, где проводились состязания Игр-2006.Наибольшее количество наград (6) было разыграно в горнолыжном спорте — по 3 у мужчин и женщин.Американский фигурист Ричард Баттон стал первым спортсменом, исполнившим на соревнованиях двойной аксель. Его результаты в произвольной программе и обязательных фигурах позволили уверенно занять первое место. Таким образом, 19-летний Баттон стал самым молодым олимпийским чемпионом в истории.Хоккейный турнир выиграли канадцы, которые были единственный раз представлены командой военно-воздушных сил из Оттавы RCAF Flyers, целиком состоявшей из военнослужащих. Сборная Швейцарии спустя 20 лет здесь же, в Санкт-Морице, повторила свой наивысший олимпийский успех, завоевав бронзу. А Биби Торриани — единственный двукратный бронзовый призер — оказался в 1948 году первым хоккеистом, которому доверили произнести на торжественном открытии Олимпийскую клятву от имени всех участников Игр.Впервые в истории зимних Игр в лыжной гонке на 18 км, которая считалась спринтерской, в первую шестерку не вошли представители Норвегии. Во всех трех дисциплинах (18 км, 50 км, эстафета 4х10 км) победили шведы.Первое место в общекомандном медальном зачете единственный раз в истории Белых Олимпиад поделили две команды – Швеции и Норвегии, спортсмены которых завоевали по 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. Тройку лидеров замкнули швейцарцы (3-4-3).Впервые на Играх в Санкт-Морице был представлен зимний пентатлон. Спортивное многоборье было демонстрационным видом спорта, в котором участники соревновались в пяти дисциплинах — конкуре, фехтовании, стрельбе, лыжном беге и скоростном спуске.