Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 7 3 6 16 2 США 4 6 1 11 3 Финляндия 3 4 2 9 4 Германия 3 2 2 7 5 Австрия 2 4 2 8 6 Канада 1 0 1 2 7 Италия 1 0 1 2 8 Великобритания 1 0 0 1 9 Голландия 0 3 0 3 10 Швеция 0 0 4 4 11 Швейцария 0 0 2 2 12 Франция 0 0 1 1 13 Венгрия 0 0 1 1

Во многом успех Игр предопределило то обстоятельство, что они впервые были организованы не на отдаленных горных курортах, а в столице европейской державы. Кроме того, мир практически преодолел последствия Второй мировой войны — и в экономическом, и в моральном отношении.В олимпийскую семью вернулись спортсмены Японии и Германии, которые не были приглашены на предыдущие Игры по политическим причинам. Восточным и западным немцам МОК предложил выступать на Олимпиаде-1952 в составе одной команды, но представители ГДР не проявили интереса к поездке в Осло. Советский Союз стал членом МОК за год до Игр в Норвегии и рассматривал вопрос отправки в Скандинавию своих лыжников, конькобежцев и хоккеистов. Решение принималось на высшем политическом уровне, но оказалось отрицательным, поскольку руководство компартии не получило от советского спорткомитета гарантий победы советской команды в общем зачете. Соревноваться с норвежцами на их родине действительно было бы очень тяжело. В Осло они сполна взяли реванш за не слишком удачное выступление в Санкт-Морице-1948, значительно опередив всех конкурентов по количеству медалей.Осло выиграл право проведения Олимпиады у итальянской Кортины-д’Ампеццо и американского Лейк-Плэсида, и МОК не пришлось жалеть о своем выборе. Олимпиада прошла на отличном организационном уровне, который значительно поднял планку для всех будущих хозяев Игр. Впервые на зимних Играх была проведена эстафета Олимпийского огня, причем это было сделано в своеобразном стиле. Норвежцы, которые с самого начала скептически относились к параллелям между зимним спортом и атлетическими традициями Древней Эллады, не стали копировать летние эстафеты огня, стартовавшие в Греции. Накануне Игр-1952 символическое пламя зажгли от камина в городке Мюргедаль, где родился основоположник лыжного спорта Сондре Нордхейм.Пытаясь создать новую традицию, норвежцы подчеркивали свою роль прародителей снежных и ледовых дисциплин, а также педалировали лозунг своей Олимпиады — "зимний спорт вернулся на родину". Инициатива оргкомитета "Осло-1952" внесла смятение в олимпийское сообщество. Через четыре года перед Играми в Кортина-д'Ампеццо итальянцы зажгут "зимний огонь" в римском Храме Зевса, затем американские организаторы Олимпиады-1960 вернутся в домик Нордхейма в Мюргедале. И лишь начиная 1964-го по настоянию Греции все церемонии зажжения огня — и зимние, и летние — будут проходить в Храме Геры в древней Олимпии.Но одну из традиций Зимних Игр норвежцы в 1952-м все-таки заложили. На церемонии закрытия Олимпиады мэр Осло подарил МОК олимпийский флаг, который вскоре был признан главным знаменем зимних Игр, и начал передаваться от одного оргкомитета к другому. Правда, в настоящее время оригинал флага из Осло на официальных мероприятиях заменяет его точная копия.Накануне Игр в Осло МОК, следуя духу времени, расширил представительство в олимпийской программе женщин — спортсменки теперь получили возможность стартовать в лыжных гонках, несмотря на то, что норвежцы выступали против этого нововведения. Еще одной новинкой стало появление в арсенале судей на фигурном катании счетных машин. Это значительно ускорило процедуру выставления оценок и сделало старты более привлекательными для болельщиков. В турнире фигуристов было зафиксировано еще одно достижение — 12-летний французский фигурист Ален Жиллети оказался самым молодым атлетом мужского пола за всю историю зимних Олимпиад. В Осло юный француз занял лишь седьмое место, но через восемь лет ему покорится звание чемпиона мира.Откровением стали соревнования бобслеистов. Немецкую команду осенило, что преимущество в ледяном желобе имеют тяжелые спортсмены. Экипажи из ФРГ быстро перетасовали свои составы, и в результате на старт вышла команда, чей суммарный вес вместе с бобом превышал 470 кг. Германские супертяжи, ведомые 120-килограммовым Лоренцем Ниберлем, легко опередили самых титулованных на тот момент соперников — американцев. После этого международная бобслейная федерация ввела ограничения на вес спортсменов — не более 420 кг вместе с бобом. В 2007-м году о находчивых немецких бобслеистах в Германии был снят художественный фильм "Тяжеловесы" (Schwere Jungs).1952 год открыл на зимних Олимпиадах эру "кенийских лыжников" — представителей теплых стран, чья неконкурентоспособность и беспомощность на трассе вызывает умиление публики. Представитель Греции Антин Милордос в горнолыжном слаломе упал 18 раз на трассе длиной в 400 метров, но все равно заработал аплодисменты болельщиков. Экзоты выступали на Белых Играх и раньше — например, турецкий лыжник в 1936-м или ливанец в горнолыжном слаломе в 1948-м. Но никогда ранее такие записные аутсайдеры не становились героями в глазах публики. Норвежцы вполне могли позволить себе такое благодушие. Кстати, в женском слаломе будущая чемпионка американка Андреа Мид-Лоренс тоже упала в первой попытке, но сумела подняться, финишировать с приличным временем, а по сумме двух попыток — и вовсе опередить всех соперниц. Это единственный подобный случай в истории зимних Олимпиад.Главным героем Игр-1952 оказался норвежский конькобежец Яльмар Андерсен. Он с огромным преимуществом выиграл стайерские дистанции 5000 и 10000 м, установив на них олимпийские рекорды. В забеге на 1500 м Андерсен тоже стал первым, но здесь ему помог сильный снегопад, который обрушился на Осло и помешал соперникам улучшить секунды Яльмара. Единственным провальным видом для Норвегии оказался хоккей, в котором хозяева проиграли все матчи. Олимпийскими чемпионами на хоккейной площадке стали канадцы, которых представляла любительская команда "Эдмонтон Меркурис". Но серьезное сопротивление "кленовым листьям" оказали шведы, которых родоначальники хоккея одолели со счетом 3:2, забросив победную шайбу за 20 секунд до финального свистка. Кроме того, канадцы свели вничью 3:3 поединок со своими главными конкурентами — американцами.Первой в истории лыжницей — олимпийской чемпионкой стала 31-летняя финка Лидия Видеман. В послевоенные годы лидером женской сборной Финляндии считалась ее сестра-близнец Тинне, но 1950-м она простудилась во время соревнований под Москвой, заболела воспалением легких и была вынуждена завершить выступления. Репутацию семьи в Осло-1952 поддержала Лидия, выигравшая гонку на 10 км с преимуществом над ближайшей преследовательницей в целую минуту.Вошел в историю и американский фигурист Ричард Баттон. Для того чтобы во второй подряд стать олимпийским чемпионом по фигурному катанию, ему было достаточно спокойно откатать в Осло заключительный вид программы. Вместо этого Баттон показал публике головокружительные трюки, среди которых был прыжок в три оборота, до этого ни разу не исполнявшийся на больших соревнованиях. По результатам безупречно откатанной программы все девять судей выставили Ричарду высшие оценки. Через две недели Баттон в пятый раз выиграет титул чемпиона мира и завершит любительскую карьеру.