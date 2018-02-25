Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 СССР 7 3 6 16 2 Австрия 4 3 4 11 3 Финляндия 3 3 1 7 4 Швейцария 3 2 1 6 5 Швеция 2 4 4 10 6 США 2 3 2 7 7 Норвегия 2 1 1 4 8 Италия 1 2 0 3 9 Германия 1 0 1 2 10 Канада 0 1 2 3 11 Япония 0 1 0 1 12 Венгрия 0 0 1 1 13 Польша 0 0 1 1

Кроме того, на горных склонах обнаружилась нехватка снега, который пришлось завозить из соседней Австрии. Но сами соревнования оставили хорошие воспоминания. Не последнюю роль в успехе Игр сыграли спортсмены из СССР, которые триумфально дебютировали на зимней Олимпиаде. Выступление советских олимпийцев в итальянских Альпах навсегда изменило расклад сил в снежных и ледовых видах спорта.Кортина-д’Ампеццо должна был проводить зимнюю Олимпиаду еще в 1944 году, но из-за войны реализовала этот проект лишь 12 лет спустя. Соперниками итальянцев в борьбе за Игры-1956 выступали американские Колорадо-Спрингс и Лейк-Плэсид, а также канадский Монреаль. Убедительная победа над конкурентами не помешала Кортине-д’Ампеццо отнестись к подготовке Игр со всей серьезностью. После прекрасно проведенной Олимпиады-1952 в Осло итальянский НОК боялся ударить в грязь лицом и поэтому добился беспрецедентной финансовой и организационной поддержки от властей своей страны. Помимо денег, оргкомитет Игр получил в свое распоряжение целый полк карабинеров, которые трудились над подготовкой Олимпиады, не покладая рук.1956 год был богат на большие политические события — Суэцкий кризис, Венгерское восстание и антисталинский XX съезд КПСС. Но все эти потрясения имели место уже после окончания Игр, которые успели пройти в относительно мирной спортивной борьбе. Феноменальный успех сборной СССР сопровождался провалом норвежских атлетов, триумфаторов большинства предыдущих Олимпиад. В Кортине-д’Ампеццо норвежцы жаловались на непривычные условия высокогорья, но главной причиной их неудач была неготовность конкурировать с советскими спортсменами в коронных скандинавских дисциплинах — лыжных гонках и конькобежном спорте.Сборная СССР привезла в Италию 53 спортсменов и выступала на Играх во всех видах программы, кроме бобслея и фигурного катания. Советским спортсменам не удалось побороться за медали лишь в прыжках с трамплина и в двоеборье, в остальном выступление было грандиозным. Даже в горных лыжах Евгения Сидорова завоевала бронзу в слаломе. Главными звездами Игр оказались советские конькобежцы, взявшие 4 первых места из 5 возможных. Советские лыжники выиграли в общей сложности семь медалей, в том числе две золотых, а хоккейная сборная СССР прервала 36-летнее господство канадцев на олимпийских турнирах.Команда советских хоккеистов, ведомая Всеволодом Бобровым, выиграла в Кортине-д’Ампеццо семь матчей из семи, в том числе — у американцев (4:0) и канадцев (2:0). "Кленовые листья", которых представлял любительский клуб "Китченер Ватерлоо Датчмен", уступили еще и американцам. Чтобы зацепиться за золото, в последнем туре канадцам нужно было обыграть сборную СССР с разницей в четыре шайбы. Но когда в первых двух периодах "Кленовым листьям" ни разу не удалось пробить нашего вратаря Николая Пучкова, у родоначальников хоккея случилась истерика. Они отказались выходить на площадку, требуя заново залить лед, и благодаря этому получили дополнительную получасовую передышку.Однако переломить ход матча со сборной СССР канадцам все равно не удалось, и они довольствовались только третьим местом. После Олимпиады Пучкову первому из советских хоккеистов предложили двухлетний контракт на сумму в 20 тысяч долларов с командой АХЛ "Кливленд Бэронз". Отличился на Олимпиаде-1956 и 33-летний Бобров, забросивший в семи матчах девять шайб. Четырьмя годами раньше этот великий спортсмен капитанствовал в футбольной сборной СССР на летней Олимпиаде-1952. Но после ареста в 1953-м Василия Сталина, роспуска команды ВВС и из-за усилившихся болей в травмированных коленях Бобров решил сконцентрироваться на хоккейной карьере, которая продлится до 1957-го.Тягаться в славе с олимпийцами из СССР на Играх-1956 мог только горнолыжник Тони Зайлер. Австриец с огромным преимуществом выиграл все три альпийские дисциплины. После выступления Зайлера на Олимпиаде его популярность на родине оказалась столь велика, что через несколько лет он оставил спорт, начал сниматься в кино и даже выступил в роли исполнителя эстрадных песен. Хотя три медали Зайлера в Кортине-д’Ампеццо были не пределом. Шведский лесоруб Сиктен Ернберг завоевал на лыжных трассах в Доломитовых Альпах четыре награды (одну золотую, две серебряных и одну бронзовую).Ернберг прославился редкой спортивной самоотверженностью. У него никогда не было наставника, тем не менее, он заставлял себя работать на тренировках до кровавого кашля. При этом Сиктен никогда не курил, а из алкоголя позволял себе только бокал пива на Рождество. С середины 1950-х до 1960-х швед считался сильнейшим лыжником-марафонцем мира, выиграв на Олимпиадах и чемпионатах мира в общей сложности 15 медалей. Правда, на Играх-1956 Ернбергу помогла болезнь лидера сборной СССР Павла Колчина, из-за которой советский лыжник смог выступить в свою силу только в эстафете.Турнир фигуристов в последний раз в олимпийской истории проводился на открытом катке. Но лед, предложенный организаторами Игр-1956 представителям конькобежных дисциплин, был признан идеальным.Вместе со спортсменами СССР руку к провалу норвежцев приложили финские прыгуны с трамплина. Они использовали новый аэродинамический полетный стиль, что позволило им занять два первых места в соревнованиях летающих лыжников.Большим вкладом Олимпиады-1956 в историю зимнего спорта считается организация телевизионных трансляций. Картинка из Кортины-д’Ампеццо впервые передавалась в 22 страны мира. Денег за продажу телевизионных прав организаторы Игр не получили, но удачный эксперимент с ТВ открыл перед зимними видами спорта новые горизонты. В Италии был подписан и первый олимпийский спонсорский контракт — компания FIAT стала официальным перевозчиком Игр. Одной из особенностей мероприятия в Кортине-д’Ампеццо также стало выступление объединенной германской команды, в которую впервые входили спортсмены ГДР.