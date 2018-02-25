Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 СССР 7 5 9 21 2 Германия 4 3 1 8 3 США 3 4 3 10 4 Норвегия 3 3 0 6 5 Швеция 3 2 2 7 6 Финляндия 2 3 3 8 7 Канада 2 1 1 4 8 Швейцария 2 0 0 2 9 Австрия 1 2 3 6 10 Франция 1 0 2 3 11 Голландия 0 1 1 2 12 Польша 0 1 1 2 13 Чехословакия 0 1 0 1 14 Италия 0 0 1 1

Передумали американцы только после того, как МОК пригрозил лишить Скво-Вэлли права на Олимпиаду-1960. Кроме того, спортивным функционерам пришлось разбираться с флагом объединенной сборной Германии — восточные немцы отказывались выступать под знаменем ФРГ (на него пришлось водрузить олимпийские кольца). Также Китай потребовал дисквалификации сборной Тайваня, а когда ему отказали — разорвал отношения с МОК. Впервые после Второй мировой войны политические разборки доставили олимпийскому движению столько головной боли.Олимпиада в Скво-Вэлли была персональным проектом американского миллионера Александра Кашинга, мечтавшего наполнить жизнью долину у высокогорного озера Тахо. В 1950-х здесь не было даже деревни — лишь одна гостиница на 50 мест и три подъемника. Проявив выдающиеся лоббистские и дипломатические способности, Кашинг сумел так ярко презентовать свою заявку, что опередил главного фаворита голосования — австрийский Инсбрук. Таким образом, Скво-Вэлли стал первой олимпийской столицей, в которой все спортивные объекты и почти всю инфраструктуру пришлось строить с нуля. Это потребовало больших затрат (более 80 миллионов долларов), но позволило внедрить новые технологии — впервые конькобежцы, хоккеисты и фигуристы соревновались на искусственном льду. Кроме того, для спортсменов впервые на зимних Играх был построен компактный жилой комплекс — Олимпийская деревня.В то же время, Кашинг и другие инвесторы наотрез отказались финансировать строительство бобслейного трека, мотивировав это недостаточным количеством стран-участниц в этом виде спорта. Самое удивительное, что подобный демарш сошел организаторам с рук. В качестве небольшой компенсации в программу Игр впервые были включены биатлон и женский конькобежный спорт. Но для бобслея, который в 1960-м единственный раз в истории оказался за бортом Олимпиады, это было слабое утешение. Еще одной проблемой оказались условия высокогорья — старты на высоте 1889 метров над уровнем моря были серьезным испытанием для здоровья атлетов. К подобному повороту, в частности, оказалась не до конца готова сборная СССР. Несмотря на уверенную победу советских спортсменов в общем зачете, надо констатировать, что 6 из 7 золотых медалей советской команде принесли конькобежцы, уже имевшие к тому времени опыт выступлений на высокогорном катке "Медео" (1691 метр над уровнем моря).Все остальные советские команды выступили ниже своих возможностей. Лыжницы после триумфальной гонки на 10 км, в которой представительницы СССР заняли четыре первых места, проиграли эстафету шведкам. Лидера мужской лыжной сборной Павла Колчина в Скво-Вэлли (как и за четыре года до этого в Кортине-д'Ампеццо) скрутил таинственный недуг, и в итоге наши лыжники довольствовались лишь двумя бронзовыми медалями. А самым обидным стало третье место хоккейной сборной Советского Союза — триумфатора Олимпиады-1956. Правда, к тому времени команда переживала смену поколений и сидела без золота чемпионатов мира три года подряд. Но, учитывая слабый состав канадцев, вновь приславших на Игры любительский клуб "Китченер-Ватерлоо Датчмен", шансы на титул у советских хоккеистов были. Но их перечеркнула блестящая игра американских студентов.Хоккейная сборная США показала в Скво-Вэлли стопроцентный результат, в то время как советские хоккеисты уступили в очных поединках и канадцам (5:8), и американцам (2:3). В матче с хозяевами две шайбы в наши ворота отправил Уильям Кристиан, отец будущего игрока золотой сборной США образца 1980 года Дэйва Кристиана. Правда, американцы чуть не подарили первое место канадцам. В ключевом матче против сборной Чехословакии "янки" после двух периодов уступали со счетом 3:4. И тогда в раздевалке хозяев внезапно появился самый опытный игрок советской сборной Николай Сологубов, посоветовавший обессиленным американцам подышать чистым кислородом. Эффект оказался потрясающий — в третьем периоде сборная США носилась по площадке, как заведенная, и оправила в ворота соперников шесть безответных шайб.Зачем Сологубов помог американцам, остается загадкой. Возможно, таким способом наша сборная, сама потерявшая к тому времени шансы на титул, пыталась не допустить возвращения на олимпийский трон ненавистных "кленовых листьев". А, возможно, была предотвращена победа чехов в чемпионате Европы, в зачет которого шли результаты Олимпиады. Как бы то ни было, команда США впервые стала олимпийским чемпионом в хоккее, а наши довольствовались третьим местом — самым низким за всю историю советского хоккея.Случившийся в Скво-Вэлли олимпийский дебют советского фигурного катания также не был триумфальным — в соревнованиях пар призеры чемпионата Европы Нина и Станислав Жук заняли шестое место, а будущие олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов — только девятое.Но все неудачи забылись благодаря гениальному выступлению конькобежцев Лидии Скобликовой и Евгения Гришина, записавших на свой счет по два золота каждый. Причем Гришин выступал в Скво-Вэлли в ранге двукратного чемпиона Кортины-д’Ампеццо-1956. Этот великий спортсмен еще ребенком во время войны был ранен и едва не лишился ноги. Кроме того, у него был порок сердца — он падал в обморок на медосмотрах и перед каждыми соревнованиями подписывал заявление, что выходит на старт на свой страх и риск. При этом Гришин умудрился стать одним из сильнейших в стране велосипедистов, а потом достиг олимпийских высот на ледовом овале. После Скво-Вэлли он примет участие еще в двух Олимпиадах, но окончание его карьеры из-за интриг в сборной окажется скомканным.Помимо наших конькобежцев, безусловным героем Игр-1960 стал французский горнолыжник Жан Вюарне. Впервые на зимней Олимпиаде он вышел на старт не на деревянных, а на металлических лыжах и проехал трассу скоростного спуска в невиданной доселе аэродинамической стойке, которую назвал "яйцом". Подобное положение тела (голова вперед, ноги согнуты) впоследствии будут использовать все ведущие горнолыжники. Вюарне такая поза позволила на отдельных участках развить рекордную скорость в 115 км/ч. Восторженные журналисты написали, что таким образом Жан нарушил закон Калифорнии, ограничивавший максимальную скорость передвижения по штату цифрой в 100 км/ч.На соревнованиях горнолыжников произошло еще одно историческое событие. В разгар одного из споров по поводу прохождения слаломных ворот судьи попросили у телекомпании CBS запись конфликтного эпизода. Это подало телевизионщикам идею замедленного повтора, которые затем будет широко использоваться во всех спортивных телетрансляциях. Кстати, за право показывать соревнования в Скво-Вэлли МОК впервые получил от телевидения деньги — 50 тысяч долларов. Благодаря телевидению организаторы сумели заполучить в качестве режиссера церемонии открытия знаменитого мультипликатора Уолта Диснея. Его стараниями на торжество в горы Сьерра-Невады были выписаны 2645 хористов, 1285 оркестрантов и 2000 голубей.Незадолго до церемонии открытия — тоже впервые в истории — было совершено покушение на олимпийский огонь. В местечке Сода-Спрингс неизвестные забрались ночью в машину, сопровождавшую эстафету огня и похитили четыре запасных факела. Сам олимпийский огонь в это время хранился в отеле.Удаленность Скво-Вэлли от Европы привела к тому, что количество участников по сравнению с предыдущими зимними Играми сократилось, однако впервые на Белой Олимпиаде были представлены все пять континентов. Произошло это благодаря заявившимся на турнир фигуристов спортсменам из Южной Африки. Кроме того, всех потрясла хоккейная сборная Австралии, основу которой составили эмигранты из Чехословакии и Канады. В Скво-Вэлли австралийцы проиграли два матча с общим счетом 2:30, и никогда больше не выступали на таком уровне.