Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 СССР 11 8 6 25 2 Австрия 4 5 3 12 3 Норвегия 3 6 6 15 4 Финляндия 3 4 3 10 5 Франция 3 4 0 7 6 Германия 3 3 3 9 7 Швеция 3 3 1 7 8 США 1 2 3 6 9 Голландия 1 1 0 2 10 Канада 1 0 2 3 11 Великобритания 1 0 0 1 12 Италия 0 1 3 4 13 КНДР 0 1 0 1 14 Чехословакия 0 0 1 1

Стадионы во время Олимпиады посетили более миллиона зрителей, а по телевидению за соревнованиями наблюдали еще около миллиарда болельщиков. Для зимних Игр это были грандиозные цифры. Достигнуты они были несмотря на то, что организаторам опять не повезло с погодой: в долине реки Ин случилась самая теплая зима с начала века.Главную проблему составила не плюсовая температура, а отсутствие снега и льда. На помощь пришла австрийская армия, доставившая с горных склонов 60 тысяч кубометров снежных глыб для лыжных видов и еще 20 тысяч ледяных блоков для санной и бобслейной трасс. Санный спорт впервые был включен в программу Игр, и первые же тренировочные заезды завершились трагедией - британский спортсмен польского происхождения Казимеж Кай-Скжипецкий погиб на треке за неделю до церемонии открытия. Через три дня на горном склоне врезался в дерево и получил смертельные травмы австралиец Росс Милн. Это были первые человеческие жертвы в истории Белых Олимпиад - в память о погибших к олимпийскому флагу была привязана траурная лента.Деревья на горнолыжных трассах обвязали соломенными подушками, а в опасных местах поставили защитные сетки. Самыми же смелыми и быстрыми на крутых альпийских виражах оказались французы. Болельщики стали свидетелями уникальной дуэли двух сестер Кристины и Мариэль Гойчель. В слаломе Кристина выиграла золото, а Мариэль серебро, а в гигантском слаломе сестры поменялись местами. В Инсбруке впервые время горнолыжников стали фиксировать до сотых долей секунды, что позволило избежать одинаковых результатов и значительно продвинуло вперед зимний спорт.На ход Игр-1964 оказала влияние еще одна трагедия - худший послевоенный результат американских фигуристов был обусловлен гибелью 18 ведущих спортсменов из этой страны в авиакатастрофе под Брюсселем в феврале 1961 года. Впрочем, это не умаляет заслуг советской пары Людмила Белоусова и Олег Протопопов, сумевшей в Инсбруке вырвать первое в истории нашего фигурного катания олимпийское золото у действующих чемпионов мира Марики Килиус и Ганса-Юргена Боймлера из Германии. Кстати, впоследствии у немцев отберут даже серебряные медали, обвинив их в участии в профессиональном шоу за год до Олимпиады. И лишь в 1987-м МОК одумается и восстановит Килиус и Боймлера в статусе призеров Игр. Белоусова и Протопопов выиграют еще одну Олимпиаду, а в 1979-м попросят политического убежища в Швейцарии.Главными героями Инсбрука-1964 стали две советские женщины - конькобежка Лидия Скобликова и лыжница Клавдия Боярских, выигравшие все соревнования, в которых принимали участие, и получившие четыре и три золотых медали соответственно. Скобликова после этого станет шестикратной олимпийской чемпионкой и установит новый рекорд зимних Игр - он продержится до 1998 года, когда его превзойдет норвежский лыжник Бьорн Дэли. Благодаря этому подвигу "уральская молния" прямо в Инсбруке по личному телефонному указанию Никиты Хрущева была принята в коммунистическую партию и получила орден Красного знамени. Между тем, исторического шестого золота могло и не быть.Дистанции 500, 1000 и 1500 м в Инсбруке Скобликова выиграла с олимпийскими рекордами, но во время ее забега на 3000 м на стадионе почему-то отключились холодильные установки, и дорожка покрылась лужами. Затем установки включились, лед замерз, и бежавшая последней представительница Северной Кореи Хан Пил Хва вполне могла улучшить время Скобликовой. Кореянка притормозила лишь в последний момент, возможно, решив не провоцировать конфликт со сборной СССР и ограничиться вторым местом. Именно Советский Союз накануне Игр-1964 добился для КНДР разрешения выступать отдельной командой. Инсбрук для Северной Кореи был первой Олимпиадой в истории, а серебро Хан Пил Хва - единственной зимней олимпийской наградой для всех представителей Корейского полуострова до 1992 года.Что касается Клавдии Боярских, то она ехала на Олимпиаду-1964 в качестве запасной, но сумела набрать такую форму и так приспособиться к тяжелой мокрой лыжне, что повела за собой всю сборную СССР. До этого триумфа Боярских ни разу не удалось победить даже на союзном чемпионате. В конце 1950-х во время велосипедной тренировки ее сбила машина, и перед Клавдией вообще стоял вопрос о досрочном завершении карьеры. После Инсбрука она будет выступать еще четыре года, станет трехкратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой СССР, а затем из-за конфликта с тренером уйдет из большого спорта в 29 лет.Главной особенностью хоккейного турнира в Инсбруке стал тот факт, что канадцы, устав от поражений, впервые прислали на него полноценную любительскую сборную, а не отдельный клуб. Но это не помогло "Кленовым листьям" даже зацепиться за медали - они оказались лишь на четвертом месте. Решающим оказался матч последнего тура финального этапа, в котором команда СССР сначала проигрывала родоначальникам хоккея со счетом 0:1 и 1:2, но довела дело до победы - 3:2. Решающую шайбу забросил в третьем периоде Вениамин Александров. Выиграв все 8 матчей, советская сборная завоевала золото. Лучшим нападающим турнира был признан спартаковец Борис Майоров, однако советские тренеры не согласились с решением жюри, передав трофей защитнику из ЦСКА Эдуарду Иванову.С распределением остальных хоккейных медалей вышел скандал. Сборные Швеции, Чехословакии и Канады набрали равное количество очков. Второе место шведов во главе с легендарным Свеном Тумбой-Юханссоном сомнений не вызывало. А вот бронзу сначала отдали канадцам - у них была лучшая разность шайб в личных встречах трех команд. Однако Международная федерация хоккея неожиданно изменила правила, заявив, что приоритетной является разница шайб по сумме всех матчей турнира. Так третьими призерами стали чехословаки. Разгневанные канадцы, впервые в истории оставшиеся без олимпийских наград, оспаривали это решение вплоть до 2005 года.Самой же знаменитой байкой Инсбрука-1964 стал великодушный поступок итальянского бобслеиста Эудженио Монти. После своего заключительного заезда в соревнованиях двоек он одолжил британцам Тони Нэшу и Робину Дикстону крепежный болт от своего боба. У британцев эта деталь сломалась, и запасной у них не было. На отремонтированном с помощью итальянца бобе Нэш и Диксон выиграли золото, а Монти довольствовался бронзой. За приверженность принципам "fair play" Эудженио получит от МОК медаль имени Пьера де Кубертена. А спустя четыре года судьба вознаградит 40-летнего итальянского пилота двумя чемпионскими титулами Гренобля-1968.