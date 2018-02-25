Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Норвегия 6 6 2 14 2 СССР 5 5 3 13 3 Франция 4 3 2 9 4 Италия 4 0 0 4 5 Австрия 3 4 4 11 6 Голландия 3 3 3 9 7 Швеция 3 2 3 8 8 ФРГ 2 2 3 7 9 США 1 5 1 7 10 Финляндия 1 2 2 5 11 ГДР 1 2 2 5 12 Чехословакия 1 2 1 4 13 Канада 1 1 1 3 14 Швейцария 0 2 4 6 15 Румыния 0 0 1 1

Из-за просчетов организаторов и экспериментов МОК состязания в самом крупном городе альпийского региона покрыл налет скандальности.Всего через три месяца после окончания Олимпиады в Париже грянут студенческие волнения, а спровоцированный ими кризис, в конечном счете, обернется отставкой де Голля.В борьбе за Белые Игры Гренобль опередил сразу пятерых конкурентов — Калгари, Лейк-Плэсид, Саппоро, Осло и Лахти. На подготовку к стартам французы потратили более миллиарда франков, однако идея децентрализации олимпийских объектов оказалась неудачной. Например, бобслейная трасса находилась в 65 км к юго-востоку от Гренобля, лыжный стадион — в 36 км к западу... Все это создавало значительные неудобства болельщикам и после компактных Игр-1964 выставляло французских организаторов не в самом выгодном свете. Кроме того, некоторые объекты оказались не готовы к приему такого количества спортсменов. Отдельные соревнования по фигурному катанию приходилось начинать в 6:30 утра.Свою лепту в создание хаоса внес и МОК. Его президент Эвери Брендедж внезапно решил объявить войну горнолыжникам, рекламирующим производителей экипировки на олимпийских трассах. Спортсмены пригрозили массовой забастовкой. В результате достигнутого компромисса реклама личных спонсоров была запрещена только на официальных фотосессиях и интервью. Еще одним новшеством от олимпийского комитета оказались допинг-контроль и тесты на гендерное соответствие для женщин. И если допинг на Олимпиаде из-за несовершенства тогдашних методов обнаружить не удалось (все 86 спортсменов, которые подвергались проверке, испытание прошли), то на ниве секс-контроля скандал разразился еще до открытия Игр.В конце 1967-го в гендерный капкан попала австрийская горнолыжница Эрика Шинеггер, чемпионка мира 1966 года в скоростном спуске. В ее организме обнаружились мужские хромосомы. Позднее методы исследований, которые использовались накануне Гренобля, были признаны не совсем корректными, но Шинеггер к тому времени уже успела сделать операцию по смене пола, жениться и завести ребенка. Спустя тридцать лет женщина Эрика, превратившаяся в мужчину Эрика, передала золотую медаль чемпионата мира второму призеру этих соревнований француженке Мариэль Гойчель. Кстати, на Олимпиаде-1968 Мариэль в отсутствие конкурентки выиграла слалом, сделавшись двукратной олимпийской чемпионкой. Но главной звездой горнолыжных трасс на Играх стала не она, а ее соотечественник Жан-Клод Килли.Килли выиграл в Гренобле все три горнолыжные дисциплины, повторив рекорд 1956 года австрийца Тони Зайлера. Правда, преимущество француза над соперниками не было столь подавляющим. Последний из своих титулов Килли вообще завоевал при очень спорных обстоятельствах. Его главному конкуренту — австрийцу Карлу Шранцу — во второй попытке помешал загадочный человек в черном, якобы выбежавший перед ним на трассу. Судьи, озадаченные таким поворотом, разрешили Шранцу выполнить еще одну попытку, в которой тот показал лучшее время. Французы подали протест. Рефери долго совещались и в итоге обнаружили, что австриец в своем лучшем заезде пропустил ворота. После дисквалификации Шранца чемпионом был объявлен Килли. После своего олимпийского триумфа Жан-Клод станет успешным бизнесменом и спортивным функционером.Что касается сборной СССР, то ее выступление на Играх-1968 оказалось не самым удачным. Впервые советские спортсмены проиграли командный зачет на зимней Олимпиаде. В первую очередь это связано с провалом лыжников и конькобежцев, которые против обыкновения сумели завоевать лишь одно золото из 15 возможных. По одной из версий, причиной стала ошибка тренеров, намудривших с высокогорной подготовкой. Как бы то ни было, без медалей остались даже великие — четырехкратный олимпийский чемпион по конькобежному спорту Евгений Гришин и шестикратная чемпионка Лидия Скобликова. Справедливости ради, надо сказать, что Скобликова не завершила карьеру перед Инсбруком только из-за того, что достойной смены ей не было — другой лидер женской сборной Инга Артамонова-Воронина в 1966-м была убита во время бытового конфликта собственным мужем.Уступив в наших коронных видах, сборная СССР немного отыгралась на "чужом поле". Одним из героев Олимпиады-1968 стал Владимир Белоусов, который не просто выиграл золото в прыжках на лыжах с трамплина (первое и единственное в советской и российской истории), но стал первым прыгуном, улетевшим за отметку в 100 метров. Для спортсмена, который в 1967-м на чемпионате Советского Союза занял только 16-е место, это был феноменальный прогресс. Но попасть в прыжковую элиту Белоусову надолго не удалось. Буквально через несколько лет он завершит спортивную карьеру в возрасте 23 лет, а потом четверть века прослужит простым офицером по физподготовке в частях советской армии.За первое место в хоккейном турнире мы должны сказать спасибо шведам. После того как сборная СССР уступила чехословакам, в последнем туре она должна была обыгрывать канадцев и надеяться, что немотивированные турнирной ситуацией "Тре крунур" упрутся в поединке с командой ЧССР. И скандинавы действительно уперлись, сделав ничью и отобрав у наших конкурентов "золотое" очко. Появившимся шансом на первое место советские хоккеисты воспользовались сполна, буквально разорвав в последнем туре канадцев со счетом 5:0. Родоначальники хоккея не смогли выиграть четвертую Олимпиаду подряд и восприняли этот факт крайне болезненно.Одной из особенностей Гренобля-1968 стало первое раздельное появление сборных ФРГ и ГДР, которые до этого выступали единой командой. Представители Восточной Германии омрачили свой дебют скандалом — саночницы из этой страны, занявшие первое, второе и четвертое места, были дисквалифицированы за то, что пользовались запрещенным приемом: подогревали полозья своих саней. Санному спорту в 1968-м вообще не повезло — из-за слишком теплой погоды старты постоянно переносились, и, в конце концов, заключительный четвертый заезд был отменен. Большие опасения существовали и в отношении конькобежных дорожек, но благодаря новой технологии заливки качество льда оказалось неплохим. Хотя советские спортсмены и называли его "наждаком".Теплой погодой во многом объясняется и сенсационная победа в мужской лыжной гонке на 30 км итальянца Франко Нонеса. До этого в мужских лыжах в индивидуальных стартах на Олимпиадах побеждали исключительно представители северных стран — Норвегии, Швеции и Финляндии. Сборной СССР только однажды удалось вырвать золото в эстафете. Но традицию удалось нарушить мало кому известному Нонесу. Впрочем, на Олимпиаде-1968 многое случилось впервые. Это были первые зимние Игры, которые были полностью показаны телевидением в цвете. Кроме того, здесь впервые был проведен эксперимент с неофициальным олимпийским талисманом. Маленький лыжник Шусс, придуманный мультипликатором Алин Лафарж, имел такой успех, что организаторы всех последующих Игр считали своим долгом представить своего собственного маскота — через восемь лет он получит официальный статус.