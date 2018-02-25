Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 СССР 8 5 3 16 2 ГДР 4 3 7 14 3 Швейцария 4 3 3 10 4 Голландия 4 3 2 9 5 США 3 2 3 8 6 ФРГ 3 1 1 5 7 Норвегия 2 5 5 12 8 Италия 2 2 1 5 9 Австрия 1 2 2 5 10 Швеция 1 1 2 4 11 Япония 1 1 1 3 12 Чехословакия 1 0 2 3 13 Польша 1 0 0 1 14 Испания 1 0 0 1 15 Финляндия 0 4 1 5 16 Франция 0 1 2 3 17 Канада 0 1 0 1

Белые Игры коммерциализировались все сильнее, при этом МОК пока не собирался отрекаться от постулатов любительского спорта. Это противоречие вызвало серьезный конфликт перед началом соревнований в Саппоро. Президент МОК Эйвери Брэндедж выступил с предложением дисквалифицировать около 40 спортсменов, имеющих на руках коммерческие и рекламные контракты.На массовое изгнание из олимпийской семьи спортсменов с коммерческими контрактами Брэндедж не пошел, но для острастки олимпийской лицензии был лишен австрийский горнолыжник Карл Шранц, получавший от производителей спортивной экипировки более 50 тысяч долларов в год. 33-летний Шранц был одной из главных звезд горнолыжного спорта своего времени. На Играх-1968 его лишили золотой медали в результате спорного судейского решения, и он специально подлил свою карьеру до Саппоро-1972, чтобы исправить эту несправедливость. Дисквалификация Шранца вызвала в Австрии шквал негодования. Спортсмена встречала на родине толпа из 100 тысяч болельщиков, которая чествовала Карла как олимпийского чемпиона.Спором вокруг любительского статуса олимпийцев решила воспользоваться хоккейная сборная Канады, которой надоело проигрывать на Играх. "Кленовые листья" потребовали либо предоставить возможность сыграть в Саппоро игрокам НХЛ, либо не пускать на турнир команды из социалистического блока, составленные из "замаскированных профи". Инициатива канадцев была оставлена без внимания, и тогда они бойкотировали Олимпиаду. Впервые в истории олимпийские хоккейные старты прошли без родоначальников игры. А победу в них вновь красиво одержала сборная СССР, сыгравшая вничью только один матч — со шведами.В составе советской сборной выступало новое поколение хоккейных звезд — Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владислав Третьяк, которые через полгода после Саппоро станут героями первой суперсерии СССР — Канада. Олимпиада-1972 была последними соревнованиями, на которых советскую команду возглавлял тренерский дуэт Аркадия Чернышева и Анатолия Тарасова. Трехкратными олимпийскими чемпионами на японском льду стали Виталий Давыдов, Виктор Кузькин, Александр Рагулин и Анатолий Фирсов. Но всего в течение десяти дней по количеству титулов с ними сравнялась лыжница Галина Кулакова, выигравшая в Саппоро все три старта, в которых принимала участие. Через четыре года на Олимпиаде-1976 Кулакова окажется втянута в один из первых допинговых скандалов в советском спорте.А первый в истории положительный тест на допинг на зимних Играх был зарегистрирован именно в Саппоро — на эфедрине попался капитан сборной ФРГ по хоккею Алоиз Шлодер, получивший за использование запрещенных препаратов шестимесячную дисквалификацию. В 1976-м Шлодер завоюет олимпийскую бронзу, преодолеет рубеж в 200 матчей за сборную и за верность игре будет избран в Зал славы Международной федерации хоккея.Самый яркий эпизод соревнований на Хоккайдо оказался связан с лыжником Вячеславом Ведениным. Он стал первым советским чемпионом в индивидуальной гонке среди мужчин, но главный подвиг 30-летний спортсмен совершил в эстафете. На заключительном этапе Веденин стартовал с отставанием в 61 секунду от лидеров-норвежцев, но умудрился догнать соперника Йонса Харвикена за километр до финиша и принести победу советской команде с преимуществом в 9 секунд. Многие болельщики и даже фотографы не дождались легендарного финиша Веденина и успели покинуть стадион — столь невыполнимой казалась задача догнать и обогнать лидера на отрезке в 10 км. Поэтому фотокадров исторической победы сборной СССР практически не осталось. Поэт Роберт Рождественский посвятил подвигу Веденина стихотворение "Репортаж о лыжной гонке".Еще одной важной вехой для советского спорта на Играх-1972 было первое олимпийское золото фигуристки Ирины Родниной, которая пока еще выступала в паре с Алексеем Улановым. Через два месяца после Саппоро Уланов объявит о том, что дальше будет кататься со своей будущей женой Людмилой Смирновой, которая на Олимпиаде-1972 вместе с Андреем Сурайкиным стала серебряным призером. Роднина начнет думать о завершении карьеры, но затем согласится на дуэт с Александром Зайцевым, с которым выиграет еще две Олимпиады. Сурайкин тоже попытается продолжить с другой партнершей, но вскоре будет вынужден перейти на тренерскую работу. В возрасте 47 лет он умрет от рака.Фигурное катание в Саппоро находилось на пороге революционных преобразований. В 1971-м была введена короткая программа у одиночников и уменьшен вклад обязательных фигур в общую очковую копилку, но Олимпиада еще проходила по старым правилам. Это оказалось на руку Беатрис Шубе из Австрии, которая стала чемпионкой благодаря безупречному исполнению обязательных фигур. В произвольной программе австрийка заняла только седьмое место, но очкового запаса ей хватило для золота. Подобный казус подчеркнул правильность реформы судейства, которая превращала фигурное катание в более артистический вид спорта.Необычной получилась победа сборной СССР в биатлонной эстафете. Бежавший на первом этапе Александр Тихонов сломал на дистанции лыжу, был вынужден одолжить инвентарь у немецкого тренера и добрался до финиша только девятым. Но преимущество советской команды над соперниками на остальных трех этапах было столь весомым, что занявшие второе место финны отстали почти на три минуты. Для Виктора Маматова и Александра Тихонова это эстафетное олимпийское золото стало вторым подряд. Причем Тихонов между Греноблем и Саппоро успел получить еще боевой орден Красной звезды. В 1969-м в вагоне-ресторане поезда дальнего следования он волей случая принял участие в задержании особо опасного преступника-рецидивиста.Из несоветских свершений Саппоро принято отмечать триумф голландца Анда Схенка, который выиграл три золотых медали на конькобежном овале. Причем всех этих побед голландец добился после казуса, случившегося с ним на 500-метровке: на спринтерской дистанции Схенк оступился и упал сразу после старта. Благодаря победам Анда голландцы закрепили за собой статус законодателей мод в скоростном беге на коньках. После Игр-1972 в честь конькобежца в Голландии был назван один из новых сортов шафрана. В других видах спорта было зафиксировано множество сенсаций. Хозяева Олимпиады японцы доминировали в прыжках со стандартного трамплина, Войцех Фортуна благодаря феноменальному прыжку на 111 метров стал первым польским чемпионом на большом трамплине, а испанец Фернандес Очоа выиграл для своей страны первое золото зимних Игр в горнолыжном спорте.Но все эти успехи не могли поколебать лидерства СССР в командном зачете. В состав сборной Союза входили 82 спортсмена, которые выступали во всех видах программы, кроме бобслея. Соревнования в Японии стали предвестником большой технической революции в спорте. В экипировке спортсменов начали использоваться новые материалы, которые очень скоро изменят зимние дисциплины до неузнаваемости.