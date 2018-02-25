Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 СССР 13 6 8 27 2 ГДР 7 5 7 19 3 США 3 3 4 10 4 Норвегия 3 3 1 7 5 ФРГ 2 5 3 10 6 Финляндия 2 4 1 7 7 Австрия 2 2 2 6 8 Швейцария 1 3 1 5 9 Голландия 1 2 3 6 10 Италия 1 2 1 4 11 Канада 1 1 1 3 12 Великобритания 1 0 0 1 13 Чехословакия 0 1 0 1 14 Швеция 0 0 2 2 15 Лихтенштейн 0 0 2 2 16 Франция 0 0 1 1

В Денвере провели референдум, во время которого 62 процента горожан высказались против проведения соревнований. Был вариант переноса Игр в канадский Уистлер — тот самый, который в 2010-м принял Олимпиаду вместе с Ванкувером. Но этот проект тоже сорвался из-за смены кабинета министров в Канаде.Свои услуги также предлагали американские Солт-Лейк-Сити и Лейк-Плэсид, финский Тампере и французский Шамони. Но МОК, уставший от поисков хозяев для бесхозных Игр, решил остановиться на самом надежном варианте — австрийском Инсбруке, который принимал Белую Олимпиаду в 1964-м и обладал всей необходимой инфраструктурой. В результате форум зимнего спорта прошел достаточно успешно, повторив рекорд Гренобля-1968 по количеству стран-участниц. В столице Тироля в олимпийской программе дебютировали соревнования танцевальных дуэтов в фигурном катании. Кроме того, произошло еще несколько важных событий, повлиявших на развитие снежных и ледовых дисциплин.Прежде всего, МОК сильно умерил свой пыл в борьбе с коммерческой деятельностью спортсменов. Этот вопрос был больным на протяжении более чем десяти лет и сильно испортил впечатление от Олимпиад 1968 и 1972 годов. На сей раз угроза дисквалификации спортсменов за подписание рекламных контрактов уменьшилась. Правда, организаторам Игр не удалось вернуть на хоккейный турнир канадцев, которые из-за дискуссии о любителях и профи бойкотировали соревнования Международной хоккейной федерации с 1970 года. Больше того, накануне Инсбрука от Олимпиады отказались и шведские хоккеисты, несвоевременно придавшие своей национальной лиге профессиональный статус. Все это открыло советским хоккеистам прямую дорогу к четвертому золоту кряду.Золотая сборная СССР, в составе которой выступали такие знаменитости, как Владислав Третьяк, Валерий Харламов и Борис Михайлов, выиграла на австрийском льду все пять матчей. Хотя в решающем поединке с чехословацкой командой нашим болельщикам пришлось поволноваться — советские хоккеисты уступали со счетом 0:2, затем 2:3, но смогли завершить встречу в свою пользу. Той баталии предшествовала странная история с эпидемией гриппа в сборной ЧССР. Во время матча с поляками у чехословаков на лед якобы из-за болезни не смогли выйти полсостава, что не помешало хоккеистам из ЧССР победить со счетом 7:1. После окончания встречи в анализах капитана чехословацкой сборной Франтишека Поспишила обнаружили запрещенный препарат — кодеин. В итоге чехословацкой сборной было засчитано поражение со счетом 0:1.Поспишил оказался вторым хоккеистом, пойманным на допинге во время зимних Игр. Первым еще в Саппоро-1972 стал капитан сборной ФРГ Алоиз Шлодер, попавшийся на эфедрине. В других видах спорта черный список открыла советская лыжница Галина Кулакова. В анализах трехкратной чемпионки Саппоро-1972 также нашли эфедрин. По официальной версии, он попал в организм спортсменки вместе с лекарством от простуды. По нынешним временам Кулакова отделалась необычайно легко — было аннулировано ее третье место в гонке на 5 км, после чего лыжнице позволили выйти на старт забега на 10 км и эстафеты, где она выиграла еще бронзовую и золотую медали. Согласно одной из версий, инициаторами проверок спортсменов из Восточного блока были норвежцы, которые пытались таким образом устранить конкурентов.Несмотря на все происки, сборная СССР выиграла командный зачет. Советский Союз отправил в Инсбрук 79 спортсменов, которые выступили во всех видах программы, за исключением бобслея. Самыми удачными для советских атлетов оказались старты в биатлоне, лыжных гонках, хоккее, конькобежном спорте (где 2 золотые и 2 бронзовые медали выиграла Татьяна Аверина) и фигурном катании. В соревнованиях фигуристов двукратной олимпийской чемпионкой стала Ирина Роднина — на сей раз в паре с Александром Зайцевым. Первыми в истории олимпийскими чемпионами в танцах на льду были Людмила Пахомова и Александр Горшков. С преимуществом в пять баллов они обыграли Ирину Моисееву и Андрея Миненкова.Турнир фигуристов в Инсбруке вообще получился крайне насыщенным. В соревнованиях танцоров состоялось первое появление на зимних Играх темнокожего спортсмена — им стала американка Тая Бабилония, занявшая пятое место в дуэте с Рэнди Гарднером. Кроме того, в соревнованиях мужчин-одиночников американец Терри Кубик впервые исполнил сальто назад. Впрочем, на итоговые оценки этот трюк не повлиял и вскоре был запрещен. Кубик занял седьмое место, а победу у мужчин праздновал британец Джон Кэрри. Олимпийский чемпион, которого обвиняли в "женском стиле катания", после Игр публично признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Кэрри умрет от СПИДа в 44-летнем возрасте.Вновь с приключениями для сборной СССР прошла победная биатлонная эстафета. Если четыре года назад Александр Тихонов сломал на первом этапе лыжу, то в Инсбруке у Ивана Бякова на втором этапе сломался ботинок, и около минуты он бежал на одной лыже. И снова советскую сборную выручили соперники — французский биатлонист отдал Ивану свою лыжу с ботинком на два размера больше нужного. Несмотря на все это, Бяков сумел даже увеличить отрыв советской команды от соперников. Вообще, для советских олимпийцев Игры-1976 оказались крайне успешными. Спортсмены выиграли сразу 13 золотых медалей. Этот рекорд будет побит канадцами только в 2010 году, когда количество медальных дисциплин увеличится более чем в два раза.Помимо выступления сборной СССР, большое впечатление на публику произвела победа австрийского горнолыжника Франца Кламмера, который развил на трассе скоростного спуска скорость выше 100 км/ч. Но главной звездой альпийских склонов стала Роси Миттермайер. Представительница ФРГ выиграла два золота, причем в гигантском слаломе ее отделили от титула всего 13 сотых секунды. Американская конькобежка Шейл Янг, получившая три медали в Инсбруке, через полгода стала чемпионкой мира по велотреку. Позднее Янг выйдет замуж за известного американского велогонщика Джима Оховича, а их дочь Элли Охович войдет в сборную США по конькобежному спорту и примет участие в трех Олимпиадах.После трагических событий с захватом заложников на летней Олимпиаде-1972 в Инсбруке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. К счастью, никаких террористических атак на Играх зафиксировано не было. Олимпиада-1976 открыла дверь в зимние виды спорта для технических инноваций. Ведущие спортсмены в горнолыжном спорте, лыжных гонках и прыжках с трамплина выступали в Инсбруке на пластиковых лыжах, у многих из них появились шлемы аэродинамической формы. В конькобежных стартах начали использовать цельные облегающие костюмы.