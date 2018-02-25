Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 СССР 10 6 6 22 2 ГДР 9 7 7 23 3 США 6 4 2 12 4 Австрия 3 2 2 7 5 Швеция 3 0 1 4 6 Лихтенштейн 2 2 0 4 7 Финляндия 1 5 3 9 8 Норвегия 1 3 6 10 9 Голландия 1 2 1 4 10 Швейцария 1 1 3 5 11 Великобритания 1 0 0 1 12 ФРГ 0 2 3 5 13 Италия 0 2 0 2 14 Канада 0 1 1 2 15 Венгрия 0 1 0 1 16 Япония 0 1 0 1 17 Чехословакия 0 0 1 1 18 Болгария 0 0 1 1 19 Франция 0 0 1 1

В команду СССР входили 86 спортсменов, представляющих все виды спорта, кроме бобслея. Большинство из них провели две недели в Лейк-Плэсиде в ожидании провокаций со стороны американских спецслужб, а советские газеты злобно писали об "их нравах" и о многочисленных проколах организаторов Игр.Основания для недовольства организацией Игр действительно были. Лейк-Плэсид проводил зимнюю Олимпиаду во второй раз, и снова, как и в 1932-м, допустил множество просчетов. Главным из них был провал проекта строительства олимпийской деревни. Для него не удалось найти инвестора, и местные власти не придумали ничего лучшего, как предоставить спортсменам для проживания свежевозведенную тюрьму для малолетних преступников. Олимпийцам между стартами пришлось отдыхать в бетонных камерах — многие жаловались на гнетущую атмосферу. Во время Игр-1980 также существовали проблемы с транспортом, связью и реализацией билетов.Еще одной проблемой стала нехватка снега на лыжных трассах. Но ее удалось решить при помощи снежных пушек. На производство искусственного снега было потрачено более 5 млн долларов — это был первый подобный случай в истории Игр. Для многих спортсменов искусственное покрытие оказалось непривычным — пришлось приспосабливаться к новым условиям. Считается, что именно снег из пушек помог стать двукратным олимпийским чемпионом шведу Ингемару Стенмарку, который выиграл соревнования в горнолыжном слаломе и гигантском слаломе всего через пять месяцев после тяжелейшей травмы.Но не о медалях Стенмарка в первую очередь вспоминают в связи с зимней Олимпиадой-1980. Главным событием Игр стала победа хоккейной сборной США над великой советской командой, которая прервала 16-летнюю гегемонию СССР в олимпийских турнирах по хоккею. Игроки из студенческих команд сенсационно одолели «красную машину» и выиграли золотые медали. Матч США – СССР, за которым в западной прессе закрепилось определение «Чудо на льду», признан главным событием в столетней истории хоккея и в истории американского спорта в XX веке.Существует много объяснений неудаче советских хоккеистов — смена поколений в сборной, недооценка соперников (накануне Олимпиады сборная СССР разгромила команду США со счетом 10:3) и ошибки тренера Виктора Тихонова, которого тактически переиграл американец Херб Брукс. Но факт остается фактом — никому не известные студенты превзошли самую звездную команду в истории советского хоккея со счетом 4:3. Кстати, тот исторический поединок вовсе не был решающим. После него сборной США необходимо было обыгрывать еще и финнов. После двух периодов хозяева Олимпиады уступали 1:2, но сумели забросить три шайбы подряд и вошли в историю.Практически вся сборная СССР на той Олимпиаде состояла из легенд советского хоккея. За нее играли Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Владимир Крутов, Сергей Макаров. Шесть матчей против других соперников они победно завершили с общим счетом 60:13. «Чудо на льду» затмило собой другое важное событие в хоккейном турнире — возвращение на Игры после восьмилетнего отсутствия канадцев. Правда, «Кленовые листья» в Лейк-Плэсиде не сумели даже выйти из группы, показав свой худший результат в истории.В тени хоккейных свершений оказалось даже грандиозное выступление американского конькобежца Эрика Хейдена, который выиграл все пять олимпийских дистанций и стал пятикратным чемпионом Лейк-Плэсида, установив рекорд зимних Игр. Отсутствие планового хоккейного золота не помешало сборной СССР добиться победы в командном зачете. Советские олимпийцы завоевали 10 наград высшего достоинства, опередив по этому показателю спортсменов из ГДР. Хотя по общему количеству медалей лучший результат все-таки показали восточные немцы.Среди советских героев Игр-1980 — биатлонист Александр Тихонов, в четвертый раз подряд выигравший первое место в эстафете, и фигуристка Ирина Роднина, ставшая в Лейк-Плэсиде трехкратной олимпийской чемпионкой. Слезы Родниной на пьедестале во время церемонии награждения — один из наиболее эмоционально ярких моментов в истории отечественного спорта. После Олимпиады-1980 самая титулованная фигуристка в истории завершит карьеру спортсменки, а в 1990-м — на 12 лет уедет работать тренером в США. В 2013 году книга ее воспоминаний выйдет под названием "Слеза чемпионки". Что касается Тихонова, то в будущем он станет спортивным функционером и предпринимателем. В 2007-м суд признает его виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, но освободит от наказания по амнистии.Игры на пике Холодной войны в целом оказались для СССР вполне успешными, несмотря на политические и моральные издержки. В Лейк-Плэсиде отличился лыжник Николай Зимятов, взявший два индивидуальных и одно эстафетное золото. В марафоне на 50 км мало кому известный до Олимпиады спортсмен опередил легендарного финна Юху Мието почти на три минуты. Хотя, наверное, это поражение не было таким обидным, как проигрыш финном гонки на 15 км. От олимпийского чемпиона — Томаса Вассберга — Мието отделила всего одна сотая секунды. Это самый маленький разрыв между призерами в олимпийской истории лыжных гонок.Еще одной советской героиней стала бывшая швея из Риги Вера Зозуля, сенсационно отпраздновавшая победу в немецкой вотчине — санном спорте. После распада СССР единственная в отечественной истории олимпийская чемпионка по санному спорту будет работать сначала простым учителем физкультуры, потом — тренером в Польше, Латвии и Казахстане, но окажется не востребована в России.Одной из удивительных особенностей итоговой медальной таблицы Олимпиады-1980 стало неимоверно высокое — шестое — место сборной Лихтенштейна, опередившей таких лидеров зимнего спорта, как норвежцы, финны и швейцарцы. Причиной были успехи всего двух горнолыжников — сестры и брата Ханни и Андреса Винцеля, которые на двоих завоевали в Лейк-Плэсиде 4 медали, в том числе две золотые. Вообще, Лихтенштейн благодаря своим горнолыжникам с 1976 по 1988 годы стабильно выигрывал медали на зимних Играх. Это самая успешная «карликовая» держава в олимпийской истории.Во время церемонии открытия в Лейк-Плэсиде особо теплого приема публики удостоилась сборная Канады. В конце 1979 года дипломаты из этой страны во время захвата посольства США в Тегеране студентами-радикалами спасли и вывезли на родину шесть американцев. Правда, еще 52 сотрудника посольства оставались в заложниках, и по этой причине вариант с приездом на Игры сборной Ирана даже не рассматривался. Зато на зимней Олимпиаде-1980 состоялось возвращение в олимпийскую семью сборной Китая, которая ранее не выступала на Играх из-за позиции МОК по тайваньскому вопросу. В конце 1970-х приоритеты изменились, и Тайваню было предложено отказаться от своего флага и выступать под названием Китайский Тайбэй. Тайваньцы обиделись и бойкотировали Олимпиаду-1980.Впрочем, на фоне глобальных политических демаршей на летних Играх в 1970 – 1980-х все эти события окажутся лишь мелкими перепалками. Главные политические потрясения, к счастью, зацепили зимние Олимпиады лишь по касательной.