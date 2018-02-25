Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 ГДР 9 9 6 24 2 СССР 6 10 9 25 3 США 4 4 0 8 4 Финляндия 4 3 6 13 5 Швеция 4 2 2 8 6 Норвегия 3 2 4 9 7 Швейцария 2 2 1 5 8 ФРГ 2 1 1 4 9 Канада 2 1 1 4 10 Италия 2 0 0 2 11 Великобритания 1 0 0 1 12 Чехословакия 0 2 4 6 13 Франция 0 1 2 3 14 Япония 0 1 0 1 15 Югославия 0 1 0 1 16 Лихтенштейн 0 0 2 2 17 Австрия 0 0 1 1

Приезд Белых Игр на Балканы был использован как повод расширить географию снежных и ледовых видов спорта. МОК пообещал спонсировать поездку в Сараево одного спортсмена и одной спортсменки из любой страны. В результате на зимнем спортивном форуме дебютировали такие жаркие державы как Египет и Сенегал. Появление на склонах африканского горнолыжника стало одним из потрясений Олимпиады.Через несколько лет после окончания Игр в Боснии разразится кровавый межэтнический конфликт, в результате которого будет уничтожено или заброшено практически все олимпийское наследие. Но в 1984-м ничто не предвещало беды. Благодаря Самаранчу финансовые проблемы организаторов Олимпиад остались в прошлом. Доходы от телетрансляций по сравнению c Играми-1980 возросли почти в пять раз и превысили отметку в 100 миллионов долларов. Хотя инерция прошлых лет была еще сильна. Жителей Югославии все равно заставили сдавать взносы на проведение Игр — таким способом оргкомитет дополнительно выручил около полумиллиона долларов. Кроме того, МОК продолжил борьбу за чистоту любительского спорта. Накануне Олимпиады-1984 за подписание рекламных контрактов были дисквалифицированы чемпионы Лейк-Плэсида горнолыжники Ингмар Стенмарк и Ханни Венцель. Но это был последний выпад МОК против спортсменов-профессионалов.На церемонии закрытия спортивного форума в Сараеве Самаранч скажет, что это были лучшие Игры из всех ранее проведенных. Впоследствии он станет повторять эту фразу после каждой новой Олимпиады. Но в столице Боснии она была произнесена впервые, а участникам Игр-1984 действительно не к чему было придраться. Старты на Балканах во многом стали судьбоносными. Здесь зажглись звезды немецкой фигуристки Катарины Витт, шведского лыжника Гунде Свана и финского прыгуна с трамплина Матти Нюканена, которые стали спортивными героями второй половины 1980-х. А в лыжных гонках все лидеры начали использовать коньковый ход, который вскоре перевернул этот вид спорта.Советский Союз привез в Сараево рекордную делегацию из 99 спортсменов. Сборная впервые была представлена во всех видах программы, включая бобслей. Советский экипаж Зинтиса Экманиса и Владимира Александрова не просто дебютировал на Играх, но и завоевал бронзовую медаль среди бобслейных двоек. После распада СССР Экманис станет спортивным чиновником в Латвии, а Александров найдет работу тренера по ОФП в регбийной команде "Красный Яр".Самой успешной дисциплиной для сборной СССР в Сараеве-1984 оказался конькобежный спорт, где было получено девять медалей. Но в целом с победами на той Олимпиаде у россиян было туго. Советские спортсмены собрали коллекцию из 25 наград, но по количеству золота уступили первенство в командном зачете сборной ГДР. Ни один из наших соотечественников не выиграл в Сараеве больше одного чемпионского титула.Главным событием Игр-1984 для советского спорта стала победа сборной СССР в хоккейном турнире и третье олимпийское золото в карьере прославленного вратаря Владислава Третьяка, который после Сараева завершил международную карьеру. В очном поединке взять реванш у американцев за "Чудо-1980" нашим хоккеистам не удалось — сборная США попала в другую подгруппу и не добралась до финальной стадии. Команда Виктора Тихонова выиграла все восемь матчей с общим счетом 58:6. Никто из соперников не смог поразить ворота советской команды больше одного раза за матч. Канадцы долго добивались права использовать игроков, задрафтованных в НХЛ. Но в итоге родоначальники хоккея все равно остались без олимпийских медалей.Советский лыжник Николай Зимятов в неравной битве со шведом Гунде Сваном сумел вырвать четвертое олимпийское золото в своей карьере. Настоящим героем сараевской лыжни стала финская лыжница Марья-Лииса Хямяляйнен, опередившая советскую фаворитку соревнований Раису Сметанину и выигравшая все три индивидуальных дистанции. Впоследствии железная финка, дочь олимпийского чемпиона-1960 в лыжном марафоне Калеви Хямяляйнена, станет первой в истории женщиной, принявшей участие в шести Олимпиадах. При этом Марья-Лииса умудрилась избежать допинговых разоблачений, которые коснулись многих ее соперниц и подруг по сборной, а также мужа — лыжника Харри Кирвисниеми.Впервые в истории СССР утратил первенство в соревнованиях танцевальных дуэтов в фигурном катании — Наталья Бестемьянова и Андрей Букин уступили первое место безупречным британцам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину, которые за исполнение своего "Болеро" получили от судей 12 максимальных оценок 6.0 из 18 возможных. Серьезную конкуренцию чемпионам-танцорам по числу поклонников составила 19-летняя Катарина Витт, быстро превратившаяся в секс-символ всего зимнего спорта. Западные СМИ вскоре назовут Витт "самым красивым лицом социализма", а Штази (секретная полиция ГДР), получив задание предотвратить бегство звезды на Запад, соберет на фигуристку восьмитомное досье из 1354 страниц. Впрочем, незадолго до падения Берлинской стены Катарина все равно заключит контракт с ледовым шоу в США.Битва субтильных мужчин — финна Матти Нюканена и восточного немца Йенса Вайсфлога — обозначила новую тенденцию в прыжках с трамплина. С этого момента вес всех элитных прыгунов начнет стремительно снижаться, что в будущем заставит Международную лыжную федерацию бороться с "летающими скелетами". Новым словом в олимпийском движении было и выступление на горнолыжных трассах Сараева сенегальца Ламина Гейе — первого представителя Черной Африки на зимних Играх. Особых спортивных успехов проживающий в Париже африканец не добился, но затем принял участие еще в двух Олимпиадах, а в 2000-х прославился громкими выступлениями за расширение квот для "малых стран" во время отбора на Игры.На горных склонах Игр-1984 вообще собралось много колоритных персонажей. Так, студент из Любляны Юре Франко завоевал серебро для хозяев Олимпиады — Югославии — первую награду страны в истории зимних Игр. В последующие годы горнолыжники из бывших югославских республик Словении и Хорватии добавят к ней еще 15 олимпийских наград. В слаломе на Олимпиаде-1984 два первых места заняли американские братья-близнецы Фил и Стив Маре. Причем оба выступали на фоне многочисленных травм. Возможно, с ними мог бы побороться спортсмен из сборной СССР Александр Жиров, занявший в 1981-м третье место в общем зачете Кубка мира. Но за год до Сараева самый талантливый советский горнолыжник погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 24 лет.