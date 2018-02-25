Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 СССР 11 9 9 29 2 ГДР 9 10 6 25 3 Швейцария 5 5 5 15 4 Финляндия 4 1 2 7 5 Швеция 4 0 2 6 6 Австрия 3 5 2 10 7 Голландия 3 2 2 7 8 ФРГ 2 4 2 8 9 США 2 1 3 6 10 Италия 2 1 2 5 11 Франция 1 0 1 2 12 Норвегия 0 3 2 5 13 Канада 0 2 3 5 14 Югославия 0 2 1 3 15 Чехословакия 0 1 2 3 16 Япония 0 0 1 1 17 Лихтенштейн 0 0 1 1

Для сборной СССР это тоже были последние Белые Игры — страна уже была инфицирована перестройкой, и до Альбельвилля-1992 она не дотянет. В эпоху больших перемен вступило и олимпийское движение — все они были связаны с деятельным президентом МОК Хуаном Антонио Самаранчем.Испанский маркиз задумал влить свежую кровь в застоявшуюся программу Игр — в Калгари в качестве показательных видов были представлены керлинг, фристайл и шорт-трек, которые очень скоро пополнят семью зимних олимпийских дисциплин. Самаранчу впервые удалось сделать форум снежных и ледовых видов спорта сверхприбыльным мероприятием. Во многом этому способствовало решение растянуть соревнования на 16 дней, в том числе на три уик-энда. По официальным данным организаторы заработали на Олимпиаде-1988 свыше 100 миллионов долларов. Правда, впоследствии одной из канадских газет удалось доказать, что эти цифры сильно преувеличены. Но это уже никого не волновало — согласно новой доктрине МОК, Игры должны были стать синонимом успеха во что бы то ни стало.Самый существенный вклад в бюджет Олимпиады как обычно внесли телевизионщики — американская компания ABC заплатила за право трансляции Игр 309 миллионов долларов, но поставила условием проведение стартов в конце февраля. Это требование едва не привело к срыву некоторых соревнований. Дело в том, что в это время года в Калгари со Скалистых гор дует теплый ветер шинук. Из-за него во время Олимпиады температура иногда доходила до 20 градусов выше ноля. Лыжники дружно жаловались на рыхлый снег, а заезды на санно-бобслейной трассе пришлось несколько раз останавливать из-за песка, задуваемого ветром на трек.Продюсеры ABC, которые теперь заказывали музыку на Играх, в первую очередь были заинтересованы в том, чтобы Олимпиада стала ярким шоу. Такой подход сильно изменил восприятие Игр — теперь на первый план вышли не упертые чемпионы, а фактурные медийные персонажи. Сборная СССР выиграла в Калгари свой лебединый медальный зачет. И не просто выиграла — в лыжных гонках советские спортсмены взяли пять титулов из восьми, эстафетная победа в биатлоне была одержана в шестой раз подряд, а седьмой триумф хоккейной команды (из девяти возможных) позволил советской сборной опередить по числу олимпийских титулов родоначальников хоккея канадцев. Но советским героям — лыжнице Тамаре Тихоновой, биатлонисту Валерию Медведцеву или хоккейной сборной — было тяжело конкурировать за симпатии СМИ с такими раскрученными персонажами, как симпатичная фигуристка Катарина Витт из ГДР или обаятельный горнолыжник Альберто Томба из Италии.Переход Игр в разряд развлекательных мероприятий привел к нескольким забавным эпизодам, которые превратили соревнования в Калгари в самую веселую Олимпиаду современности. В соревнованиях по бобслею отличился экипаж из Ямайки. Публика неистово болела за представителей тропического острова, которые проявили удивительную целеустремленность в неведомом в их родных краях виде спорта. В заключительном заезде ямайский боб перевернулся и не смог финишировать. Но словосочетание "ямайские бобслеисты" после Калгари-1988 стало нарицательным. История смелого экипажа впоследствии стала основой для художественного фильма "Крутые виражи".Фурор произвел также прыгун с трамплина британец Эдди "Орел" Эдвардс, который считался "худшим летающим лыжником в истории". У этого нескладного толстяка не получалось на трамплине ровным счетом ничего. Но в глазах болельщиков он выглядел больше чем клоуном или неудачником — трибуны заходились в экстазе, когда Эдвардсу удавалось удержаться на ногах после прыжка. Популярность Эдди достигла таких масштабов, что на церемонии закрытия Игр Самаранч заявил буквально следующее: "На этих Олимпийских играх кто-то выиграл золото, кто-то побил рекорд, а один человек даже полетел, как орел". Так Эдвардс стал единственным в истории атлетом, который был персонально упомянут в заключительной речи президента МОК.Правда, после Олимпиады-1988 МОК принял специальное "Правило Эдди", ужесточающее квалификационные стандарты для участников Игр. Но Эдвардс уже успел стать легендой. Через год после Калгари он получил травму и завершил спортивную карьеру. Узнаваемость Эдвардса в Великобритании была столь высока, что его постоянно приглашали участвовать в телешоу и сниматься в рекламных клипах. Он также записал песенный хит под названием "Лети, Эдди, лети". Одно время Эдди зарабатывал до 10 тысяч фунтов в час, но это не помешало ему в 1992 году объявить себя банкротом.Как часто бывает в жизни, от веселья до трагедии один шаг. Соревнования в слаломе-гиганте были омрачены гибелью врача сборной Австрии Йорга Оберхаммера: столкнувшись на склоне с одним телевизионным техником, он попал под ратрак. Американский конькобежец Дэн Дженсен считался в Калгари фаворитом в соревнованиях спринтеров, но за несколько часов до начала своего забега на 500 метров узнал, что его сестра умерла от лейкемии. Не совладав с эмоциями, Дженсен упал на дистанции. История повторилась и в забеге на 1000 метров, где американец шел с опережением графика мирового рекорда, но снова не удержался на коньках. Свое олимпийское золото Дэн выиграет лишь через шесть лет в Лиллехаммере-1994.Некоторых из чемпионов Олимпиады-1988 ждала трагическая судьба. Победитель соревнований спортивных пар в фигурном катании Сергей Гриньков через семь лет умрет от сердечного приступа во время тренировки. Обладатель золотой медали в лыжной гонке на 30 км Алексей Прокуроров в 2008-м будет насмерть сбит пьяным водителем "Жигулей". Вратарь хоккейной сборной СССР Евгений Белошейкин в 1999-м повесится из-за проблем в личной жизни. Трехкратный чемпион Калгари финский прыгун с трамплина Матти Нюканен после окончания карьеры сопьется, ударит ножом своего собутыльника и получит два года тюрьмы.Впрочем, злой рок после Игр довлел далеко не над всеми. Катарина Витт после Калгари еще 20 лет будет выступать в различных шоу, пожиная плоды своей славы. Победитель соревнований в мужском одиночном катании Брайан Бойтано станет одним из героев популярного мультфильма "Южный парк". Карьера Альберто Томбы тоже будет очень успешной, а в 2006-м он окажется в оргкомитете туринской Олимпиады. Немецкая конькобежка Криста Ротенбургер через полгода после победы на канадском овале выиграет серебро в велотреке на летних Играх в Сеуле и станет единственной спортсменкой, сумевшей за один год получить медали в зимних и летних Олимпиадах. Почти все лидеры хоккейной сборной СССР добьются успеха в НХЛ — Вячеслав Фетисов потом станет еще и главой Росспорта, а Вячеслав Быков повезет олимпийскую сборную России в Ванкувер-2010 в качестве главного тренера.