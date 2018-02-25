Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Германия 10 10 6 26 2 СНГ 9 6 8 23 3 Норвегия 9 6 5 20 4 Австрия 6 7 8 21 5 США 5 4 2 11 6 Италия 4 6 4 14 7 Франция 3 5 1 9 8 Финляндия 3 1 3 7 9 Канада 2 3 2 7 10 Корея 2 1 1 4 11 Япония 1 2 4 7 12 Голландия 1 1 2 4 13 Швеция 1 0 3 4 14 Швейцария 1 0 2 3 15 Китай 0 3 0 3 16 Люксембург 0 2 0 2 17 Новая Зеландия 0 1 0 1 18 Чехословакия 0 0 3 3 19 КНДР 0 0 1 1 20 Испания 0 0 1 1

В 1990-м объединились ГДР и ФРГ, что позволило Германии впервые за много лет выступить совместной немецкой командой. Прибалтийские страны, Хорватия и Словения отделились от бывших метрополий и прибыли в Альбервиль в качестве новых членов МОК. Кроме того, Игры стали последними, на которых чехи и словаки выступали вместе.Большие перемены тем временем происходили и в мире зимнего спорта. В Альбервиле в программе Игр дебютировали женский биатлон, шорт-трек и фристайл. Это было первое столь весомое прибавление в семье снежно-ледовых олимпийских видов с 1924 года. Кроме того, было решено развести по времени летние и зимние Игры — мероприятие во французских Альпах стало последним, которое состоялось в один год с летним спортивным форумом. А еще в Альбервиле впервые в связке с традиционной Олимпиадой были проведены Паралимпийские зимние игры. Столь бурные события не помешали организаторам соревнований получить существенную прибыль и главное — разрекламировать свой регион на весь мир.Альбервиль-1992 оставил двойственное впечатление. С одной стороны, старты получились яркими, с другой — организация соревнований оставляла желать лучшего. Оргкомитет, который возглавлял герой Игр-1968 в Гренобле горнолыжник Жан-Клод Килли, повторил трюк 24-летней давности, сделав ставку на децентрализацию. Лишь 18 из 57 стартов прошли в самом Альбервиле, остальные были разбросаны по окрестностям. Одним из мест, принимавших Игры, был Куршевель, который через десять лет облюбуют для зимнего отдыха российские и украинские олигархи. А в 1992-м для спортсменов были построены несколько олимпийских деревень, а болельщикам и журналистам приходилось преодолевать значительные расстояния по горному серпантину, чтобы попасть на соревнования. Но все транспортные проблемы со временем забылись, а события на трассах и стадионах вошли в историю.Прежде всего, на французской лыжне зажглись две самые яркие звезды зимнего спорта. Норвежец Бьорн Дэли впоследствии станет самым успешным мужчиной, а россиянка Любовь Егорова — самой успешной женщиной в истории зимних Игр. Питерская лыжница выиграла в Альбервиле 3 золотых и 2 серебряных медали. Егорова вместе с Еленой Вяльбе, Ларисой Лазутиной и 39-летней Раисой Сметаниной составила, наверное, самую звездную женскую эстафетную четверку в истории российского лыжного спорта. Их успех предопределил доминирование россиянок в лыжных гонках в следующее десятилетие. Правда, в 1997-м у Егоровой найдут допинг, а в 2002-м такая же неприятная история случится с Лазутиной. Но в начале 1990-х допинговые кошмары еще не мучили наших болельщиков.На церемонии открытия объединенная команда СНГ шествовала под флагом МОК, но у каждого олимпийца в руках были свои национальные флажки. Из 129 спортсменов большинство представляли Россию. Интересно, что в России телезрители могли наблюдать церемонию одновременно по двум каналам — "первая кнопка" ("Останкино") и "вторая" (РТР) не сумели поделить между собой эту трансляцию.Приятным сюрпризом Игр стал восьмой олимпийский титул нашей хоккейной сборной. На сей раз у тренеров Виктора Тихонова и Игоря Дмитриева были большие сложности с формированием команды, поскольку все ведущие советские хоккеисты уехали в НХЛ. Из опытных игроков удалась вытащить на Олимпиаду только Андрея Хомутова и Вячеслава Быкова, выступавших в Швейцарии. В основном команда состояла из молодежи. Но, к удивлению всех, сборная СНГ поочередно убрала со своего пути финнов, американцев и канадцев, за которых играл Эрик Линдрос. Второй этап хоккейного турнира впервые проводился по системе плей-офф, но это не смутило нашу необстрелянную дружину. Чемпионский титул Альбервиля пока что является последним олимпийским золотом сборной. Спустя пять лет после этой победы у Игоря Дмитриева найдут опухоль головного мозга, и врачи не сумеют спасти тренера.В первых олимпийских женских биатлонных стартах фурор произвела недавняя лыжная чемпионка Анфиса Резцова. Несмотря на ужасную стрельбу, она умудрялась отыгрывать у соперниц на лыжне фантастические гандикапы. В фигурном катании сборная СНГ выиграла три высших награды из четырех: Наталья Мишкутенок и Артур Дмитриев среди спортивных пар, Марина Климова и Сергей Пономаренко в танцах на льду и Виктор Петренко среду мужчин-одиночников. Олимпийские медали наши спортсмены сумели завоевать даже в шорт-треке и во фристайле. В командном зачете Объединенная команда уступила только немцам, обогнав по количеству олимпийских медалей фаворитов Игр — норвежцев. Хотя были в Альбервиле не только удачи. Например, в мужской биатлонной эстафете мы впервые за последние шесть Олимпиад уступили золото команде Германии.Из событий Игр, не связанных с нашими чемпионами, обычно выделяют триумф 16-летнего финна Тони Ниеминена в прыжках с трамплина. Это было самое значительное событие в карьере этого спортсмена — в дальнейшем ему не удавалось показывать подобных результатов. Все ведущее прыгуны, включая Ниеминена, использовали в Альбервиле V-образный стиль расположения лыж, который сразу после Олимпиады-1988 предложил швед Ян Боклев. Сам революционер-изобретатель занял на Играх-1992 47-е место из 58 возможных.В мужских лыжных гонках все пять медалей высшей пробы оставили за собой норвежцы — Бьорну Дэли помогал Вегард Ульванг. На конькобежном овале симпатии публики завоевала немецкая блондинка Гунда Ниман, выигравшая две золотых и одну серебряную медаль. Помимо подвигов на ледовой дорожке Гунда войдет в историю как спортсменка, сменившая за свою карьеру три фамилии. Она начинала как Клеман, но за год до Альбервиля вышла замуж за малоизвестного дзюдоиста Дитлефа Нимана. Брак оказался недолгим. В 1997-м конькобежка становится женой швейцарца Оливера Штирнемана и дальше выступает как Ниман-Штирнеман.Появление в олимпийской программе новых видов спорта значительно расширило медальную географию Игр, хотя и в традиционных видах страны-фавориты начали испытывать давление спортсменов из регионов, где раньше зимний спорт не был столь развит. Первые золотые медали в истории своей страны выиграли корейцы, впервые попали на подиум китайцы. Впервые на зимних Играх завоевала медаль представительница Южного полушария — горнолыжница из Новой Зеландии Анлиз Кобергер. А японка Мидори Ито стала первой спортсменкой из Азии, взошедшей на олимпийский подиум в фигурном катании. Кстати, в турнире одиночниц Ито уступила только американке японского происхождения Кристи Ямагучи.C наплывом спортсменов из разных стран организаторам удавалось справляться далеко не всегда. Так, в соревнованиях по гигантскому слалому у мужчин, спортсменов пришлось выпускать на трассу с интервалом в 40 секунд, из-за чего произошла небывалая для горнолыжного спорта ситуация — обгон. Марокканский лыжник Хассан Мата во время своего спуска упал и потерял лыжу. Пока он ее пристегивал, его обошел следующий горнолыжник — Раймонд Кейроуз из Ливана. Но и ливанец не успел финишировать до появления на трассе третьего участника соревнований — костариканца Мартина Селвина. Из-за этой свалки на склоне слаломисты утратили концентрацию, и вся троица была дисквалифицирована за пропуск ворот.