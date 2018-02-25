история игр
XVII
Лиллехаммер, Норвегия
12 – 27 февраля 1994 г
|1
|Россия
|11
|8
|4
|2
|Норвегия
|10
|11
|5
|3
|Германия
|9
|7
|8
Игры-1994 принято считать одними из самых удачных в олимпийской истории. Они пришлись на тот короткий промежуток времени, когда соревнования уже не омрачало противостояние политических блоков, а волна допинговых скандалов еще не успела накрыть большой спорт. Кроме того, хозяева Олимпиады сделали все для того, чтобы старты на родине зимнего спорта прошли на высоком уровне и в благожелательной атмосфере.
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Классные спортивные объекты, компетентная публика, отличная зимняя погода и россыпь звезд на стартах — все это подняло Лиллехаммер-1994 на недосягаемую высоту.
РУССКИЕ ИДУТ
Зимние Игры впервые проводились в разные годы с летними — от Олимпиады в Альбервиле Лиллехаммер отделяло всего два года. Но за это время в олимпийском движении все равно произошли серьезные перемены. Все бывшие советские республики, включая Россию, стали суверенными членами МОК. Российская команда впервые выступила на зимних Играх самостоятельно — Россия привезла в Норвегию 113 спортсменов и стала второй по численности делегацией после США. На Олимпиаде-1994 также дебютировали как отдельные сборные Чехия и Словакия. Было снято эмбарго на участие в Играх атлетов из ЮАР, где пал режим апартеида.
Большой резонанс во время Игр вызвала акция солидарности со столицей зимней Олимпиады-1984 Сараево, где в 1994-м полыхала война. Во время церемонии открытия прошла минута молчания в память о жертвах кровавого межэтнического конфликта. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч призвал прекратить боевые действия на время спортивного форума. Впрочем, его призыв так и не был услышан. Еще одной важной инициативой Олимпийского комитета стали значительные послабления в отношении спортсменов-профессионалов. МОК почти созрел для того, чтобы окончательно стереть грань между любителями и профи.
Первыми плодами перемен воспользовались фигуристы. Многие знаменитости прошлых лет вернулись на любительский лед, чтобы вновь бороться за олимпийские награды. Среди возвращенцев оказались Брайан Бойтано, Катарина Витт, Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а также Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Правда, из всей этой звездной когорты победить удалось лишь российской паре. Россияне вообще взяли практически все золото в турнире по фигурному катанию — чемпионами также стали Алексей Урманов и танцевальный дуэт Оксана Грищук — Евгений Платов. Только в соревнованиях женщин-одиночниц успех праздновала представительница Украины Оксана Баюл.
ПОДАРОК ОТ НЕМОК
С фигуристами в Лиллехаммере была связана и единственная на этих Играх история со скандальным оттенком. Американку Тоню Хардинг обвинили в том, что она накануне отборочных стартов якобы наняла своего бывшего мужа, чтобы тот избил основную конкурентку Тони за место в сборной Нэнси Кэрриган. "Киллер" со своей задачей не справился, и обе конкурентки получили путевку в Лиллехаммер. Олимпийский комитет США пытался снять "нехорошую Хардинг" с соревнований, но испугался судебного иска со стороны фигуристки. Тони заняла на Играх 8-е место и вскоре была дисквалифицирована пожизненно. Кэрриган же выиграла на Олимпиаде-1994 серебряную медаль.
Соревнования женщин на норвежской лыжне украсило соперничество нашей Любови Егоровой и миниатюрной итальянки Мануэлы Ди Ченты. Егорова стала трехкратной чемпионкой Лиллехаммера, а Ди Чента — двукратной. Еще одним трехкратным триумфатором Игр оказался норвежский конькобежец Йохан Улаф Косс. Большого успеха добилась хоккейная сборная Швеции, которая впервые в истории выиграла олимпийское золото. В финальном матче с канадцами титул был разыгран в серии буллитов, в которой решающую шайбу забросил Петер Фросберг. А вот российские хоккеисты впервые не сумели попасть даже в призеры. В полуфинале сборная России, лидером которой был Андрей Николишин, уступила будущим чемпионам шведам, а в матче за третье место — проиграла финнам.
Зато успешно выступили биатлонисты сборной России, выигравшие три золота. Самой запоминающейся стала женская эстафета, которая впервые состояла из четырех этапов и где российские девушки сенсационно опередили немок почти на четыре минуты. На третий этап команда Германии уходила с преимуществом почти в минуту, но Симона Грайнер-Петтер в стрельбе из положения стоя сделала 8 (!) промахов, не закрыв ни одной мишени. Такой подарок помог собраться российскому финишеру Анфисе Резцовой, которая в личных гонках в Лиллехаммере из-за плохой стрельбы ни разу не попала даже в 25 лучших. В эстафете Резцова отработала выше всяких похвал. Правда, после Олимпиады-1994 ее карьера в биатлоне все равно закончится. В 35 лет после рождения второго ребенка эта спортсменка вернется в лыжные гонки и даже станет чемпионкой мира в эстафете. Впоследствии спортсменка признается, что последний триумф стал возможен благодаря приему допинга.
13-ЛЕТНЯЯ ЧЕМПИОНКА
Сенсацию со знаком плюс сотворила российская горнолыжница Светлана Гладышева: ее серебро в супергиганте — лучший результат в истории российских горных лыж. Помимо нее медали на Олимпиаде завоевывала только бронзовый призер Игр-1956 Евгения Сидорова. Со временем Гладышева возглавит российскую федерацию горнолыжного спорта и сноуборда. Медали в российскую копилку в Лиллехаммере принес даже фристайл, где бронзу выиграла Елизавета Кожевникова, а серебряным призером стал Сергей Щуплецов, который через полтора года разобьется насмерть на мотоцикле на горной дороге во французских Альпах.
В командном зачете Россия уступила норвежцам по общему количеству наград, но выиграла на одно золото больше. 11 золотых медалей на фоне огромных проблем, которые испытывала в те годы страна, стали настоящей сенсацией. Более высокий результат по количеству чемпионских титулов на зимних Играх за всю историю российского спорта был достигнут только однажды — в Инсбруке-1976. Итоги Лиллехаммера продемонстрировали, что у сборной России с советских времен есть достаточно большой запас прочности. Как показали дальнейшие события, на "старом багаже" удастся протянуть еще восемь лет.
В Лиллехаммере блеснули и спортсмены из других бывших союзных республик. Золото украинской фигуристки Оксаны Баюл, лыжника Владимира Смирнова из Казахстана и фристайлистки Лины Черязовой из Узбекистана по сей день являются единственными высшими олимпийскими наградами этих стран на зимних Играх. Почти сразу после Олимпиады-1994 Черязова получит тяжелую травму и больше не сможет вернуться на прежний уровень. Баюл в 1997-м, после трех лет вольной жизни в США, за вождение автомобиля в пьяном виде будет приговорена к принудительному лечению от алкоголизма.
Одним из важных событий зимних Игр-1994 стал рекорд 13-летней Ким Юн Ми, которая в составе сборной Кореи завоевала золото в женской эстафете в шорт-треке. Ким стала самой юной чемпионкой в истории зимних Олимпиад, и ее достижение теперь навряд ли будет побито. Через два года Международный союз конькобежцев, испугавшись обвинений в эксплуатации детского труда, примет решение не допускать на Олимпиады и чемпионаты мира спортсменов моложе 15 лет.
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ СТРАН
|Место
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|11
|8
|4
|23
|2
|Норвегия
|10
|11
|5
|26
|3
|Германия
|9
|7
|8
|24
|4
|Италия
|7
|5
|8
|20
|5
|США
|6
|5
|2
|13
|6
|Корея
|4
|1
|1
|6
|7
|Канада
|3
|6
|4
|13
|8
|Швейцария
|3
|4
|2
|9
|9
|Австрия
|2
|3
|4
|9
|10
|Швеция
|2
|1
|0
|3
|11
|Япония
|1
|2
|2
|5
|12
|Казахстан
|1
|2
|0
|3
|13
|Украина
|1
|0
|1
|2
|14
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|15
|Белоруссия
|0
|2
|0
|2
|16
|Финляндия
|0
|1
|5
|6
|17
|Франция
|0
|1
|4
|5
|18
|Голландия
|0
|1
|3
|4
|19
|Китай
|0
|1
|2
|3
|20
|Словения
|0
|0
|3
|3
|21
|Великобритания
|0
|0
|2
|2
|22
|Австралия
|0
|0
|1
|1