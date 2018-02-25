Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 11 8 4 23 2 Норвегия 10 11 5 26 3 Германия 9 7 8 24 4 Италия 7 5 8 20 5 США 6 5 2 13 6 Корея 4 1 1 6 7 Канада 3 6 4 13 8 Швейцария 3 4 2 9 9 Австрия 2 3 4 9 10 Швеция 2 1 0 3 11 Япония 1 2 2 5 12 Казахстан 1 2 0 3 13 Украина 1 0 1 2 14 Узбекистан 1 0 0 1 15 Белоруссия 0 2 0 2 16 Финляндия 0 1 5 6 17 Франция 0 1 4 5 18 Голландия 0 1 3 4 19 Китай 0 1 2 3 20 Словения 0 0 3 3 21 Великобритания 0 0 2 2 22 Австралия 0 0 1 1

Классные спортивные объекты, компетентная публика, отличная зимняя погода и россыпь звезд на стартах — все это подняло Лиллехаммер-1994 на недосягаемую высоту.Зимние Игры впервые проводились в разные годы с летними — от Олимпиады в Альбервиле Лиллехаммер отделяло всего два года. Но за это время в олимпийском движении все равно произошли серьезные перемены. Все бывшие советские республики, включая Россию, стали суверенными членами МОК. Российская команда впервые выступила на зимних Играх самостоятельно — Россия привезла в Норвегию 113 спортсменов и стала второй по численности делегацией после США. На Олимпиаде-1994 также дебютировали как отдельные сборные Чехия и Словакия. Было снято эмбарго на участие в Играх атлетов из ЮАР, где пал режим апартеида.Большой резонанс во время Игр вызвала акция солидарности со столицей зимней Олимпиады-1984 Сараево, где в 1994-м полыхала война. Во время церемонии открытия прошла минута молчания в память о жертвах кровавого межэтнического конфликта. Президент МОК Хуан Антонио Самаранч призвал прекратить боевые действия на время спортивного форума. Впрочем, его призыв так и не был услышан. Еще одной важной инициативой Олимпийского комитета стали значительные послабления в отношении спортсменов-профессионалов. МОК почти созрел для того, чтобы окончательно стереть грань между любителями и профи.Первыми плодами перемен воспользовались фигуристы. Многие знаменитости прошлых лет вернулись на любительский лед, чтобы вновь бороться за олимпийские награды. Среди возвращенцев оказались Брайан Бойтано, Катарина Витт, Джейн Торвилл и Кристофер Дин, а также Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Правда, из всей этой звездной когорты победить удалось лишь российской паре. Россияне вообще взяли практически все золото в турнире по фигурному катанию — чемпионами также стали Алексей Урманов и танцевальный дуэт Оксана Грищук — Евгений Платов. Только в соревнованиях женщин-одиночниц успех праздновала представительница Украины Оксана Баюл.С фигуристами в Лиллехаммере была связана и единственная на этих Играх история со скандальным оттенком. Американку Тоню Хардинг обвинили в том, что она накануне отборочных стартов якобы наняла своего бывшего мужа, чтобы тот избил основную конкурентку Тони за место в сборной Нэнси Кэрриган. "Киллер" со своей задачей не справился, и обе конкурентки получили путевку в Лиллехаммер. Олимпийский комитет США пытался снять "нехорошую Хардинг" с соревнований, но испугался судебного иска со стороны фигуристки. Тони заняла на Играх 8-е место и вскоре была дисквалифицирована пожизненно. Кэрриган же выиграла на Олимпиаде-1994 серебряную медаль.Соревнования женщин на норвежской лыжне украсило соперничество нашей Любови Егоровой и миниатюрной итальянки Мануэлы Ди Ченты. Егорова стала трехкратной чемпионкой Лиллехаммера, а Ди Чента — двукратной. Еще одним трехкратным триумфатором Игр оказался норвежский конькобежец Йохан Улаф Косс. Большого успеха добилась хоккейная сборная Швеции, которая впервые в истории выиграла олимпийское золото. В финальном матче с канадцами титул был разыгран в серии буллитов, в которой решающую шайбу забросил Петер Фросберг. А вот российские хоккеисты впервые не сумели попасть даже в призеры. В полуфинале сборная России, лидером которой был Андрей Николишин, уступила будущим чемпионам шведам, а в матче за третье место — проиграла финнам.Зато успешно выступили биатлонисты сборной России, выигравшие три золота. Самой запоминающейся стала женская эстафета, которая впервые состояла из четырех этапов и где российские девушки сенсационно опередили немок почти на четыре минуты. На третий этап команда Германии уходила с преимуществом почти в минуту, но Симона Грайнер-Петтер в стрельбе из положения стоя сделала 8 (!) промахов, не закрыв ни одной мишени. Такой подарок помог собраться российскому финишеру Анфисе Резцовой, которая в личных гонках в Лиллехаммере из-за плохой стрельбы ни разу не попала даже в 25 лучших. В эстафете Резцова отработала выше всяких похвал. Правда, после Олимпиады-1994 ее карьера в биатлоне все равно закончится. В 35 лет после рождения второго ребенка эта спортсменка вернется в лыжные гонки и даже станет чемпионкой мира в эстафете. Впоследствии спортсменка признается, что последний триумф стал возможен благодаря приему допинга.Сенсацию со знаком плюс сотворила российская горнолыжница Светлана Гладышева: ее серебро в супергиганте — лучший результат в истории российских горных лыж. Помимо нее медали на Олимпиаде завоевывала только бронзовый призер Игр-1956 Евгения Сидорова. Со временем Гладышева возглавит российскую федерацию горнолыжного спорта и сноуборда. Медали в российскую копилку в Лиллехаммере принес даже фристайл, где бронзу выиграла Елизавета Кожевникова, а серебряным призером стал Сергей Щуплецов, который через полтора года разобьется насмерть на мотоцикле на горной дороге во французских Альпах.В командном зачете Россия уступила норвежцам по общему количеству наград, но выиграла на одно золото больше. 11 золотых медалей на фоне огромных проблем, которые испытывала в те годы страна, стали настоящей сенсацией. Более высокий результат по количеству чемпионских титулов на зимних Играх за всю историю российского спорта был достигнут только однажды — в Инсбруке-1976. Итоги Лиллехаммера продемонстрировали, что у сборной России с советских времен есть достаточно большой запас прочности. Как показали дальнейшие события, на "старом багаже" удастся протянуть еще восемь лет.В Лиллехаммере блеснули и спортсмены из других бывших союзных республик. Золото украинской фигуристки Оксаны Баюл, лыжника Владимира Смирнова из Казахстана и фристайлистки Лины Черязовой из Узбекистана по сей день являются единственными высшими олимпийскими наградами этих стран на зимних Играх. Почти сразу после Олимпиады-1994 Черязова получит тяжелую травму и больше не сможет вернуться на прежний уровень. Баюл в 1997-м, после трех лет вольной жизни в США, за вождение автомобиля в пьяном виде будет приговорена к принудительному лечению от алкоголизма.Одним из важных событий зимних Игр-1994 стал рекорд 13-летней Ким Юн Ми, которая в составе сборной Кореи завоевала золото в женской эстафете в шорт-треке. Ким стала самой юной чемпионкой в истории зимних Олимпиад, и ее достижение теперь навряд ли будет побито. Через два года Международный союз конькобежцев, испугавшись обвинений в эксплуатации детского труда, примет решение не допускать на Олимпиады и чемпионаты мира спортсменов моложе 15 лет.