Олимпиада в Сочи запомнилась небывалым взлетом российского спорта и последовавшим через несколько лет скандалом. Сборная России впервые с момента развала СССР выиграла медальный зачет, завоевав медали в том числе и в видах спорта, которые до этого россиянам не покорялись.