Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 14 14 11
2 Германия 14 10 7
13 Россия 2 6 9
весь медальный зачет

Результаты

Главные темы
Кадр дня

Викторина

Внимательно ли вы следили за Играми в Пхенчхане?

Вопрос 1 из 14
На церемонии открытия сборная России шла под олимпийским флагом. А кто нес флаг?
история игр
2014

XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи

Олимпиада в Сочи запомнилась небывалым взлетом российского спорта и последовавшим через несколько лет скандалом. Сборная России впервые с момента развала СССР выиграла медальный зачет, завоевав медали в том числе и в видах спорта, которые до этого россиянам не покорялись.
медальный зачет 2014
1 Россия 11 9 9
2 Норвегия 11 5 10
3 Канада 10 10 5

Объекты

Фоторепортажи / Видео