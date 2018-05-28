«Не хватило опыта». Как Мамбеталиев объяснил президенту Федерации провал сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

— Почему не удалось решить задачу?, — поинтересовался Мамин.

— После двух выигранных игр. Третья игра после 18 часов отдыха. Итальянцы были свежее. Не было у нас быстроты, за счет которой обыгрывали команды. В игре со Словенией не хватило характера, — ответил Мамбеталиев.

— Где вы не доработали?

— Не хватило опыта.

— Может быть, мы не угадали с составом?

— Мы ехали побеждать.

— Чего не хватило? Ошибки по тактике? Я лично не увидел тактических схем, которые отличились от тех, которые были раньше. Это нарабатывалось?

— Да, каждый день.

— Была самоотдача? Швейцария не за счет мастерства вышла в финал. А за счет самоотдачи. Никто не ждал финал от Германии… Это пример для нашего уровня. Этого мы не увидели.

Напомним, что ЧМ-2018 в первом дивизионе прошел в апреле в венгерском Будапеште. Сборная Казахстана набрала девять очков и заняла третье место в группе. Таким образом, казахстанские хоккеисты два года подряд не могут выйти из первого дивизиона ЧМ в элиту. В последний раз в элитном дивизионе команда играла в 2016 году.

В следующем году Казахстан впервые в истории примет чемпионат мира по хоккею группы А первого дивизиона среди мужских команд.