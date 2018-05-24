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— Президент Беларуси Александр Лукашенко на редкость здраво оценил выступление сборной на чемпионате мира, никого не посадил и вообще реакция оказалась более спокойной, чем ожидалось. Удивило другое. Глава МВД Игорь Шуневич теперь рассказывает, как все было неправильно, как в «Динамо», так и в стране, хотя сам был председателем наблюдательного совета клуба. Вы относитесь к его критике иначе. Он ругает не других, а именно себя.

Нет вратаря у сборной? Так это потому что он одобрял сделки с Беном Скривенсом и Юнасом Энротом, фактически закрыв путь для местных голкиперов. Он справедливо критикует систему хоккея? На его должности в такой маленькой стране именно он мог начать реформу. Правда, то, что изменения назрели, было известно давно. Только зачем надо было откладывать все это до момента, когда сборная вылетела? — цитирует российского sport-express. ru.

Напомним, результат белорусских профи на чемпионате мира в Дании: 7 поражений, 0 очков, разница шайб — 8:36.