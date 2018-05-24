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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33567087/
24 мая 2018, 12:47 | Прессбол

Шевченко: Лукашенко здраво оценил выступление сборной — никого не посадил

Известный российский журналист Алексей Шевченко прокомментировал слова Александра Лукашенко о провале сборной Беларуси на чемпионате мира-2018.

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© Reuters

— Президент Беларуси Александр Лукашенко на редкость здраво оценил выступление сборной на чемпионате мира, никого не посадил и вообще реакция оказалась более спокойной, чем ожидалось. Удивило другое. Глава МВД Игорь Шуневич теперь рассказывает, как все было неправильно, как в «Динамо», так и в стране, хотя сам был председателем наблюдательного совета клуба. Вы относитесь к его критике иначе. Он ругает не других, а именно себя.

Нет вратаря у сборной? Так это потому что он одобрял сделки с Беном Скривенсом и Юнасом Энротом, фактически закрыв путь для местных голкиперов. Он справедливо критикует систему хоккея? На его должности в такой маленькой стране именно он мог начать реформу. Правда, то, что изменения назрели, было известно давно. Только зачем надо было откладывать все это до момента, когда сборная вылетела? — цитирует российского sport-express.ru.

Напомним, результат белорусских профи на чемпионате мира в Дании: 7 поражений, 0 очков, разница шайб — 8:36.
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22 мая, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Белорусским хоккеистам место в низшем дивизионе, но мириться с этим не надо. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича, передает корреспондент БЕЛТА.
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