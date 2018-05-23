Жуков: Сборной России по хоккею не хватило везения для лучшего результата на ЧМ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33562701/
23 мая 2018, 23:25 | ТАСС

Жуков: Сборной России по хоккею не хватило везения для лучшего результата на ЧМ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Результат российских хоккеистов на чемпионате мира 2018 года в Дании мог быть другим, если бы было больше везения. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Сборная России завершила борьбу на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, уступив со счетом 4:5 в овертайме канадцам.

«Команда неплохо сыграла, но результат мог бы быть другим, если бы было больше везения. Молодая и перспективная команда, победы у нее впереди», — сказал Жуков.

Чемпионат мира проходил в Дании с 4 по 20 мая. Победителем турнира стала сборная Швеции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Третьяк: Воробьев с большой долей вероятности останется тренером сборной России по хоккею

Третьяк: Воробьев с большой долей вероятности останется тренером сборной России по хоккею

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Илья Воробьев вероятно продолжит работу с национальной командой. Об этом журналистам сообщил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Еще 7 новостей   Все новости

Прививку от звездной болезни получил, когда оставил в баре зарплату

Британцы собираются "устроить третью мировую" на ЧМ в России

За что братьев Миранчуков отчислили из академии "Спартака"

Центробанк показал новые деньги к ЧМ-2018
Викторина
Кто забросил первую шайбу сборной России на турнире?