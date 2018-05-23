Жуков: Сборной России по хоккею не хватило везения для лучшего результата на ЧМ

Сборная России завершила борьбу на чемпионате мира на стадии четвертьфинала, уступив со счетом 4:5 в овертайме канадцам.

«Команда неплохо сыграла, но результат мог бы быть другим, если бы было больше везения. Молодая и перспективная команда, победы у нее впереди», — сказал Жуков.

Чемпионат мира проходил в Дании с 4 по 20 мая. Победителем турнира стала сборная Швеции.