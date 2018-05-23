Канада не хочет играть на ЧМ-2019 в Кошице, подан запрос на переезд в Братиславу

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Сборная Канады вошла в группу А, матчи которой пройдут в Кошице.

Однако «кленовые листья» отказываются играть в этом городе, подав запрос на перенос их матчей в Братиславу. Главной причиной является то, что канадцы уже играли в Кошице на чемпионате мира—2012, а также некоторые соображения логистики. Распределение команд по группам происходит на основе рейтинга Международной федерации хоккея, поэтому на данный момент остаётся непонятным, насколько велик шанс, что требование канадской делегации будет удовлетворено.

Сборная России на чемпионате мира—2019 будет играть в группе B, матчи которой пройдут в Братиславе.