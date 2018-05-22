Зибанеджад: Я мог бы выступать за сборную Финляндии, но рад играть за Швецию
Нападающий сборной Швеции Мика Зибанеджад рассказал, что мог оказаться в национальной команде Финляндии. Напомним, у игрока также есть иранские корни.
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«Теперь я не могу говорить на финском языке. Если только немного, поддержать разговор. Когда я готовился играть за Финляндию, знал язык лучше, но получилось так, как получилось. У меня были проблемы с гражданством Финляндии.
Что важнее, золото ЧМ или МЧМ? Не могу такое сравнивать. Обе победы были просто удивительны, не могу подобрать точные слова», — приводит слова Зибанеджада финское издание
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