Вячеслав Фетисов: Победа Швейцарии на чемпионате мира принесла бы радость мировому хоккею

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Швейцарцы уступили в финале Швеции (2:3 Б).

— Ну какое может быть впечатление от команды, которая не вышла в полуфинал? — приводит «Р-Спорт» слова Фетисова. — Там были объективные причины, мне так кажется. Думаю, победа швейцарцев дала бы радость мировому хоккею, если бы был новый чемпион. У людей есть прогресс.