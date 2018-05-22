Вячеслав Фетисов: Победа Швейцарии на чемпионате мира принесла бы радость мировому хоккею
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отметил, что победа сборной Швейцарии на чемпионате мира могла бы принести радость мировому хоккею.
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Швейцарцы уступили в финале Швеции (2:3 Б).
— Ну какое может быть впечатление от команды, которая не вышла в полуфинал? — приводит «Р-Спорт» слова Фетисова. — Там были объективные причины, мне так кажется. Думаю, победа швейцарцев дала бы радость мировому хоккею, если бы был новый чемпион. У людей есть прогресс.
Печально то, что два финалиста Олимпийских игр остались вне борьбы за медали. Может произойти такая же история, как в футболе, что в нынешней ситуации звание олимпийского чемпиона может нивелироваться. Мы тут недавно говорили о том, что у Лионеля Месси нет никакого титула со сборной. Но
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