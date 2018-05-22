Андронов: Сорокин был готов сыграть за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Сорокин попал в заявку на чемпионат мира, но не провел ни одной игры. Сборная России в четвертьфинале в овертайме уступила канадцам со счетом 4:5 и впервые с 2013 года осталась без медалей мировых первенств.

«Сорокин был готов играть на чемпионате мира, — считает Андронов. — Он тренировался каждый день, был готов ко всему и мог в любой момент выйти и помочь».

Российский хоккеист отметил игру финалистов чемпионата мира — сборных Швеции и Швейцарии, на групповом этапе турнира сборная России обыграла швейцарцев (4:3) и уступила шведам (1:3). «Шведы заслуженно выиграли чемпионат мира, против них нам было играть тяжелее, чем против любой другой команды. Они сильнее канадцев, у них более сбалансированные линии обороны и атаки, — отметил Андронов. — У швейцарцев была очень хорошая команда в этом году, играть с ними было интересно и они показали очень приличный уровень».

В финальном матче чемпионата мира сборная Швеции в серии буллитов одержала победу над командой Швейцарии со счетом 3:2. Турнир проходил в Дании с 4 по 20 мая.