Сборная России по хоккею сыграет с командами Швеции, Чехии и Швейцарии на ЧМ-2019

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Россияне выступят в группе B, где также сыграют команды Австрии, Норвегии, Латвии и Италии. Матчи группы B пройдут в Братиславе.

В группе A выступят сборные Словакии, Канады, США, Финляндии, Германии, Дании, Франции и Великобритании. Матчи будут проходить в Кошице.

На завершившемся 20 мая в Копенгагене чемпионате мира 2018 года сборная России сыграла со всеми будущими соперниками по мировому первенству следующего года, кроме Италии, которая в сезоне-2017/18 не выступала в элитном дивизионе. Россияне обыграли команды Швейцарии, Словакии, Франции и Австрии, а также разгромили сборную Белоруссии, при этом потерпев поражения от чехов и шведов. Российская команда вышла в плей-офф турнира, однако выбыла на стадии четвертьфинала, уступив канадцам в овертайме со счетом 4:5.

Чемпионат мира пройдет с 3 по 19 мая 2019 года в Словакии.