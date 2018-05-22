Шуневич: Большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди
22 мая, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди. Такое мнение высказал сегодня журналистам министр внутренних дел, председатель наблюдательного совета клуба «Динамо-Минск» Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
Министр проинформировал главу государства о работе клуба в предстоящем сезоне, комплектовании команды и тренерского штаба, перспективах подготовки игроков для сборной страны.
«Как вы знаете, проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, я думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов и подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может быть, используя другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло», — отметил Игорь Шуневич.
Касаясь одной из проблем белорусского хоккея — подготовки вратарей, он сказал, что необходимо воспитывать и обучать своих игроков. «Ситуация сегодня такова, что мы пользуемся услугами
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