Шуневич: Большой разговор и решения о развитии белорусского хоккея еще впереди

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Министр проинформировал главу государства о работе клуба в предстоящем сезоне, комплектовании команды и тренерского штаба, перспективах подготовки игроков для сборной страны.

«Как вы знаете, проблем здесь хватает. Большой разговор и решения, я думаю, еще впереди. Сегодня мы вырабатываем новую тактику и методику оценки наших результатов и подготовки хоккеистов. Думаю, что настало время в очередной раз, может быть, используя другие методы и способы, оценить ситуацию и сделать правильные выводы из того, что произошло», — отметил Игорь Шуневич.