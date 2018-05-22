Кожевников объяснил причины неудач сборных США и Канады на чемпионате мира

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Канадцы и американцы потерпели поражения в полуфиналах турнира, завершившегося в воскресенье, проиграв сборным Швейцарии и Швеции соответственно. В матче за бронзовые медали сборная США обыграла команду Канады — 4:1.

«Неудачное выступление канадцев и американцев для меня не стало неожиданностью, — сказал по телефону Кожевников. — А что, они до этого десять лет подряд выигрывали? Они приезжают в сильных составах, собираются и играют только тогда, когда им надо выиграть чемпионат мира. А если они, по большому счету, приезжают отдыхать, то такие провалы и получаются. Дело не в тактике. Это было видно по первым играм, особенно американцев, что они не ставили серьезных задач».

«Они молодцы, обкатывают для себя игроков на европейском уровне — продолжил эксперт. — Но на чемпионат мира они приезжают отдыхать после напряженного сезона, в котором они проводят, с учетом товарищеских, под сто игр. В командах собраны молодые и перспективные ребята, но это не та молодежь, которая делает погоду у себя в клубах, за небольшим исключением. Я не видел, чтобы кто-то из американцев пошел на какой-то силовой прием. А посмотрите матч за третье место между ними — это была товарищеская игра перед сезоном».

Собеседник агентства отметил, что заокеанские команды формируют сильнейшие составы только в тех случаях, когда нацелены на выигрыш чемпионата мира.

«Когда раньше они сражались, то у них многое и получалось, — подчеркнул Кожевников. — Вспомните, когда (Сидни) Кросби, посоветовавшись с тренерами, сам стал обзванивать ребят, и какой сильной тогда была сборная Канады. Потому что тогда Кросби надо было выиграть чемпионат мира».