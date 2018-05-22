Лукашенко раскритиковал белорусских хоккеистов за провал на чемпионате мира в Дании

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Сборная Белоруссии по итогам турнира в Дании покинула элитный дивизион, потерпев семь поражений в семи матчах. После неудачного старта на ЧМ-2018 главный тренер команды канадец Дэйв Льюис покинул занимаемый пост.

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства поинтересовался, как будет в дальнейшем развиваться клуб «Динамо-Минск», который является базовым для подготовки хоккеистов для национальной сборной.

«Сейчас федерация хоккея все больше кивает на “Динамо”, что клуб не выполняет своих обязательств, а клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, — отметил президент. — Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в “Динамо”, а самые лучшие динамовские — в сборной».

По словам Лукашенко, предпочтение должно отдаваться сборной. «Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты, да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда», — отметил он.