Лукашенко раскритиковал белорусских хоккеистов за провал на чемпионате мира в Дании
МИНСК, 22 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал белорусских хоккеистов за провальное выступление на чемпионате мира 2018 года в Дании, отметив, что им действительно место в низшем дивизионе. Свое мнение по этому поводу президент высказал во вторник, принимая с докладом министра внутренних дел, председателя наблюдательного совета клуба «Динамо-Минск» Игоря Шуневича.
Сборная Белоруссии по итогам турнира в Дании покинула элитный дивизион, потерпев семь поражений в семи матчах. После неудачного старта на ЧМ-2018 главный тренер команды канадец Дэйв Льюис покинул занимаемый пост.
«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», — подчеркнул Лукашенко.
Глава государства поинтересовался, как будет в дальнейшем развиваться клуб «Динамо-Минск», который является базовым для подготовки хоккеистов для национальной сборной.
«Сейчас федерация хоккея все больше кивает на “Динамо”, что клуб не выполняет своих обязательств, а клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, — отметил президент. — Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в “Динамо”, а самые лучшие динамовские — в сборной».
По словам Лукашенко, предпочтение должно отдаваться сборной. «Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты, да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда», — отметил он.
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