Третьяк: Ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным для сборной России

«В Дании завершился очередной розыгрыш чемпионата мира по хоккею. Наша команда продемонстрировала достойный хоккей, однако в четвертьфинальном матче проиграла в овертайме Канаде. Безусловно, уступать в хоккейной классике — досадно. Но все мы — болельщики игры, должны признать, что именно ради таких матчей мы и живём. В игре был нерв, она до последнего держала в напряжении: по ходу встречи сборная России отыгрывалась трижды и тем самым подтвердила свой характер — то, на чём во многом и основывается наш стиль игры.

Не будем искать оправданий — впервые за долгое время наша страна осталась без медалей турнира. Однако ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным — в нём сборная завоевала девятый комплект олимпийских медалей. Это историческое достижение, которое произошло в буквальном смысле на наших глазах. XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане запомнятся надолго — во многом благодаря тому, что никакие внешние факторы не помешали России продемонстрировать свою силу и мастерство.

Что касается чемпионата мира, то соглашусь со специалистами — в этом году составы конкурентов были особенно сильны. Тогда как мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки — ряд лидеров по объективным причинам не смог присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной, с прицелом на следующие игры — в Пекине. Не раз наблюдал за этим, когда сам был хоккеистом — процесс смены поколений в командах никогда не проходит безболезненно.

Хотел бы отметить новый тренерский штаб сборной России. Не только исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв, но и его помощники, которых можно смело отнести к новому поколению российских тренеров, сходу оказались под большим давлением — чемпионат мира традиционно приковывает внимание миллионов любителей хоккея. Штаб сборной не только продемонстрировал умение управлять амбициозным коллективом, но и доказал, что обладает серьезным потенциалом. Окончательную оценку работе тренеров сборной ещё только предстоит дать, но работа была проделана серьезная — это можно утверждать уже сейчас, — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.