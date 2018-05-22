Третьяк: Ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным для сборной России

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33542563/
22 мая 2018, 12:52 | Чемпионат.com

Третьяк: Ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным для сборной России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил выступление национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

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© РИА "Новости"
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«В Дании завершился очередной розыгрыш чемпионата мира по хоккею. Наша команда продемонстрировала достойный хоккей, однако в четвертьфинальном матче проиграла в овертайме Канаде. Безусловно, уступать в хоккейной классике — досадно. Но все мы — болельщики игры, должны признать, что именно ради таких матчей мы и живём. В игре был нерв, она до последнего держала в напряжении: по ходу встречи сборная России отыгрывалась трижды и тем самым подтвердила свой характер — то, на чём во многом и основывается наш стиль игры.

Не будем искать оправданий — впервые за долгое время наша страна осталась без медалей турнира. Однако ни у кого не повернётся язык назвать сезон неудачным — в нём сборная завоевала девятый комплект олимпийских медалей. Это историческое достижение, которое произошло в буквальном смысле на наших глазах. XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане запомнятся надолго — во многом благодаря тому, что никакие внешние факторы не помешали России продемонстрировать свою силу и мастерство.

Что касается чемпионата мира, то соглашусь со специалистами — в этом году составы конкурентов были особенно сильны. Тогда как мы столкнулись с большими трудностями при формировании окончательной заявки — ряд лидеров по объективным причинам не смог присоединиться к команде. К тому же был взят курс на омоложение сборной, с прицелом на следующие игры — в Пекине. Не раз наблюдал за этим, когда сам был хоккеистом — процесс смены поколений в командах никогда не проходит безболезненно.

Хотел бы отметить новый тренерский штаб сборной России. Не только исполняющий обязанности главного тренера Илья Воробьёв, но и его помощники, которых можно смело отнести к новому поколению российских тренеров, сходу оказались под большим давлением — чемпионат мира традиционно приковывает внимание миллионов любителей хоккея. Штаб сборной не только продемонстрировал умение управлять амбициозным коллективом, но и доказал, что обладает серьезным потенциалом. Окончательную оценку работе тренеров сборной ещё только предстоит дать, но работа была проделана серьезная — это можно утверждать уже сейчас, — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.
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