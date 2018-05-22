Лукашенко: Белорусским хоккеистам место в низшем дивизионе, но мириться с этим мы не можем

«То, что наша сборная вылетела из элитного дивизиона, — это по делу, их место там. Им нечего делать с такой игрой в этом дивизионе. Но согласиться с этим мы никак не можем», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства поинтересовался, как будет в дальнейшем развиваться клуб «Динамо-Минск», который является базой для подготовки хоккеистов для национальной сборной. «Сейчас федерация (хоккея. — Прим. БЕЛТА) все больше кивает на “Динамо”, что клуб не выполняет своих обязательств. Клуб говорит о том, что им самим нужно играть и выигрывать, показывать игру, поэтому есть свои интересы. Чтобы у нас не было расхождений, надо сделать так, чтобы лучшие игроки играли в “Динамо”, а самые лучшие динамовские — в сборной», — сказал Президент.

«В ущерб всему (желательно, конечно, без ущерба) мы должны предпочтение отдавать сборной. Все должно быть заточено на страну. Должны играть белорусские хоккеисты и прежде всего вратари. Это не дело, что у нас нет нормальной защиты. Да и нападения нет. Если за десяток матчей не могут забить десяток голов, это не команда», — отметил Александр Лукашенко.