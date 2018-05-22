Глава оргкомитета ЧМ-2018: Почти все матчи с участием России собирали аншлаги

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33538112/
22 мая 2018, 1:54 | Чемпионат.com

Глава оргкомитета ЧМ-2018: Почти все матчи с участием России собирали аншлаги

Президент федерации хоккея Дании и оргкомитета ЧМ-2018 Хенрик Бах-Нильсен подвел итоги прошедшего чемпионата мира.

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© РИА "Новости"

«Дания впервые принимала чемпионат мира по хоккею. В последние годы мы сделали существенный шаг в развитии этого вида спорта в нашей стране. За прошедшие 10 лет наша сборная два раза выходила в четвертьфинал чемпионата мира, в том числе в 2016 году. Наша молодежная команда также добивалась выхода из группы на мировых первенствах. Популярность хоккея в Дании растет с каждым годом, поэтому для нас важно было провести этот турнир. Более 25 матчей собрали аншлаги, всего было продано более 525 тыс. билетов, хотя изначально мы рассчитывали реализовать около 300 тыс. Почти все матчи с участием сборной России собирали аншлаги. Ваших болельщиков было не так много, как из Швеции, Финляндии или Швейцарии, но с учетом непростой логистики ажиотаж был очень высоким.

Думаю, мы в любом случае собрали бы много зрителей. Что касается хоккеистов из НХЛ, то я рад, что мы увидели матчи такого уровня благодаря участию звезд вроде Коннора Макдэвида, Патрика Кейна и Себастьяна Ахо, огромного количества шведских игроков из лиги. Благодарен датским игрокам НХЛ, что они в полном составе согласились приехать в сборную на этот турнир. Это дало прекрасное зрелище. Нам повезло, что в год Олимпийских игр чемпионат мира оказался на таком высоком уровне в спортивном плане. Не знаю, было бы так же, если бы НХЛ отпустила своих хоккеистов в Пхенчхан. Но это не отменяет того, что мы увидели сейчас в Копенгагене и Хернинге, — приводит слова Бах-Нильсона газета «Известия».
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