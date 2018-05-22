Глава оргкомитета ЧМ-2018: Почти все матчи с участием России собирали аншлаги

«Дания впервые принимала чемпионат мира по хоккею. В последние годы мы сделали существенный шаг в развитии этого вида спорта в нашей стране. За прошедшие 10 лет наша сборная два раза выходила в четвертьфинал чемпионата мира, в том числе в 2016 году. Наша молодежная команда также добивалась выхода из группы на мировых первенствах. Популярность хоккея в Дании растет с каждым годом, поэтому для нас важно было провести этот турнир. Более 25 матчей собрали аншлаги, всего было продано более 525 тыс. билетов, хотя изначально мы рассчитывали реализовать около 300 тыс. Почти все матчи с участием сборной России собирали аншлаги. Ваших болельщиков было не так много, как из Швеции, Финляндии или Швейцарии, но с учетом непростой логистики ажиотаж был очень высоким.

Думаю, мы в любом случае собрали бы много зрителей. Что касается хоккеистов из НХЛ, то я рад, что мы увидели матчи такого уровня благодаря участию звезд вроде Коннора Макдэвида, Патрика Кейна и Себастьяна Ахо, огромного количества шведских игроков из лиги. Благодарен датским игрокам НХЛ, что они в полном составе согласились приехать в сборную на этот турнир. Это дало прекрасное зрелище. Нам повезло, что в год Олимпийских игр чемпионат мира оказался на таком высоком уровне в спортивном плане. Не знаю, было бы так же, если бы НХЛ отпустила своих хоккеистов в Пхенчхан. Но это не отменяет того, что мы увидели сейчас в Копенгагене и Хернинге, — приводит слова Бах-Нильсона газета «Известия».