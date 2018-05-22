«Если людям понравилось, значит, это было весело. Я просто пытался ему подражать и подшутить над Златаном, и многие решили, что я удачно показал его диалект. Мне нравится имитировать диалекты, но Ибрагимович — особенный. Это мой кумир», — приводит слова Зибанеджада Aftonbladet.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">THERE IS A NEW "Z" IN TOWN! ??? <a href="https://t.co/JWnnPzrrxc">pic.twitter.com/JWnnPzrrxc</a></p>— Viasat Hockey (@ViasatHockeySE) <a href="https://twitter.com/ViasatHockeySE/status/998588635678208000?ref_src=twsrc%5Etfw">21 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>