Тысячи шведских болельщиков чествовали хоккейную сборную в Стокгольме после победы на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33536880/
21 мая 2018, 21:24 | ТАСС

Тысячи шведских болельщиков чествовали хоккейную сборную в Стокгольме после победы на ЧМ

СТОКГОЛЬМ, 21 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Тысячи шведских болельщиков собрались в понедельник в центре Стокгольма в парке Кунгстрэдгорден, чтобы отпраздновать победу хоккейной сборной на чемпионате мира 2018 года в Дании.

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© ИТАР-ТАСС
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В финальном матче, проходившем в Копенгагене в минувшее воскресенье, шведы победили швейцарцев в серии буллитов (3:2). Сборная королевства защитила титул, завоеванный на мировом первенстве 2017 года в Германии и Франции.

На встречу с болельщиками игроки и тренеры сборной Швеции прибыли из королевского дворца, где команду поздравили наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль, а также брат Виктории принц Карл Филип. Когда хоккеисты в форме сборной и с золотыми медалями на груди вышли на сцену парка, их встретили ликующие крики толпы. Герои чемпионата рассказали собравшимся о самых запомнившихся моментах игр.

«Это [состав сборной Швеции] группа классных парней. Чрезвычайно хорошие характеры и мораль в команде. Мы взялись за дело с первого дня [турнира]», — заявил капитан сборной, нападающий Микаэль Баклунд. Он также подтвердил болельщикам, что летом собирается жениться на своей подруге Фриде.

«Фантастика. Это мгновение сейчас на сцене — одно из счастливейших в моей жизни», — поделился нападающий шведов Мика Зибанежад.

Звено Зибанежада вместе с Рикардом Ракеллем и Маттиасом Янмарком набирало очки во всех матчах предварительного этапа турнира. «Теперь в Швеции есть два «З», — добавил Зибанежад с улыбкой, имитируя голос известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
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20 Мая, 21:15 Зрители 12490 Плей-офф: Финал Royal Arena
Швеция 3:2 Б
Серия буллитов
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Швейцария
Главные тренеры
Рикард Гренборг Патрик Фишер
Вратари
Андерс Нильссон Леонардо Дженони
1-й период
Нино Нидеррайтер 11:25
Нино Нидеррайтер (Р. Йоси, К. Фиала) 16:38
17:54 Густав Нюквист (М. Экхольм)
2-й период
21:23 Густав Нюквист
Тимо Майер (Э. Корви, Р. Йоси) 23:13
26:29 Маттиас Экхольм
Кевин Фиала 26:29
Энцо Корви 33:56
34:53 Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон)
3-й период
Роман Йоси 47:00
Роман Йоси 49:04
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Форсберг
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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