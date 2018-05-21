Тысячи шведских болельщиков чествовали хоккейную сборную в Стокгольме после победы на ЧМ
СТОКГОЛЬМ, 21 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Тысячи шведских болельщиков собрались в понедельник в центре Стокгольма в парке Кунгстрэдгорден, чтобы отпраздновать победу хоккейной сборной на чемпионате мира 2018 года в Дании.
В финальном матче, проходившем в Копенгагене в минувшее воскресенье, шведы победили швейцарцев в серии буллитов (3:2). Сборная королевства защитила титул, завоеванный на мировом первенстве 2017 года в Германии и Франции.
На встречу с болельщиками игроки и тренеры сборной Швеции прибыли из королевского дворца, где команду поздравили наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль, а также брат Виктории принц Карл Филип. Когда хоккеисты в форме сборной и с золотыми медалями на груди вышли на сцену парка, их встретили ликующие крики толпы. Герои чемпионата рассказали собравшимся о самых запомнившихся моментах игр.
«Это [состав сборной Швеции] группа классных парней. Чрезвычайно хорошие характеры и мораль в команде. Мы взялись за дело с первого дня [турнира]», — заявил капитан сборной, нападающий Микаэль Баклунд. Он также подтвердил болельщикам, что летом собирается жениться на своей подруге Фриде.
«Фантастика. Это мгновение сейчас на сцене — одно из счастливейших в моей жизни», — поделился нападающий шведов Мика Зибанежад.
Звено Зибанежада вместе с Рикардом Ракеллем и Маттиасом Янмарком набирало очки во всех матчах предварительного этапа турнира. «Теперь в Швеции есть два «З», — добавил Зибанежад с улыбкой, имитируя голос известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича.
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|20 Мая, 21:15
|Зрители 12490
|Плей-офф: Финал
|Royal Arena
|Рикард Гренборг
|Патрик Фишер
|Андерс Нильссон
|Леонардо Дженони
|1-й период
|Нино Нидеррайтер
|11:25
|Нино Нидеррайтер (Р. Йоси, К. Фиала)
|16:38
|17:54
|Густав Нюквист (М. Экхольм)
|2-й период
|21:23
|Густав Нюквист
|Тимо Майер (Э. Корви, Р. Йоси)
|23:13
|26:29
|Маттиас Экхольм
|Кевин Фиала
|26:29
|Энцо Корви
|33:56
|34:53
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон)
|3-й период
|Роман Йоси
|47:00
|Роман Йоси
|49:04
|Ф. Форсберг
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол