Тысячи шведских болельщиков чествовали хоккейную сборную в Стокгольме после победы на ЧМ

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В финальном матче, проходившем в Копенгагене в минувшее воскресенье, шведы победили швейцарцев в серии буллитов (3:2). Сборная королевства защитила титул, завоеванный на мировом первенстве 2017 года в Германии и Франции.

На встречу с болельщиками игроки и тренеры сборной Швеции прибыли из королевского дворца, где команду поздравили наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль, а также брат Виктории принц Карл Филип. Когда хоккеисты в форме сборной и с золотыми медалями на груди вышли на сцену парка, их встретили ликующие крики толпы. Герои чемпионата рассказали собравшимся о самых запомнившихся моментах игр.

«Это [состав сборной Швеции] группа классных парней. Чрезвычайно хорошие характеры и мораль в команде. Мы взялись за дело с первого дня [турнира]», — заявил капитан сборной, нападающий Микаэль Баклунд. Он также подтвердил болельщикам, что летом собирается жениться на своей подруге Фриде.

«Фантастика. Это мгновение сейчас на сцене — одно из счастливейших в моей жизни», — поделился нападающий шведов Мика Зибанежад.

Звено Зибанежада вместе с Рикардом Ракеллем и Маттиасом Янмарком набирало очки во всех матчах предварительного этапа турнира. «Теперь в Швеции есть два «З», — добавил Зибанежад с улыбкой, имитируя голос известного шведского футболиста Златана Ибрагимовича.