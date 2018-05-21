Клинберг и Ракелль отметили победу Швеции на ЧМ, исполнив синхронный танец
Хоккеисты сборной Швеции Джон Клинберг и Рикард Ракелль своеобразно отметили победу на чемпионате мира по хоккею-2018. Защитник и нападающий во время чемпионского парада попытались синхронно исполнить модное танцевальное движение.
Напомним, сборная Швеции победила в финале чемпионата мира команду Швейцарии, сумев сломить сопротивление соперника только в серии буллитов — 3:2 Б.
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