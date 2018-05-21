У чемпионатов мира может появиться новый гегемон. И это не Россия или Канада

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ПРО НЕКУБКОВОСТЬ

Подозреваю, что первая мысль многих наших постоянных читателей после второй подряд шведской виктории была следующей: «ага, попались?» Ведь неоднократно что я, что коллега Еронко писали о феномене некубковости «Тре Крунур». Как же так? Почему же шведы выигрывают чемпионат мира? Да и еще два раза подряд?

Поясню этот тезис еще раз — более четко. Шведская «некубковость» означает, что скандинавской сборной необходимо иметь преимущество в мастерстве, хотя бы небольшое, для успеха в плей-офф крупного международного турнира. Вероятность сенсации даже при отрыве в классе с их стороны велика — Швейцария была в одном точном броске от того, чтобы стать чемпионом мира. А вот в противном случае шансов у «Тре Крунур» немного: представить Швецию в роли альпийской сборной, которая на морально-волевых качествах и с небольшим числом звезд завоевывает медали, практически невозможно.

А теперь более важный вопрос — благодаря чему шведский хоккей смог уже на второй турнир подряд привезти сильнейшую и самую сбалансированную команду, которой не нужно было выгрызать победу — а лишь взять свое?

Воскресенье. Копенгаген. Швеция — Швейцария — 3:2 Б. Шведы — чемпионы мира Reuters

ДВЕ ЧЕМПИОНСКИЕ КОМАНДЫ

Главная цифра, которая объясняет все, — 98. Именно столько игроков из Швеции провели хотя бы один матч в этом сезоне НХЛ. И это рекордный результат для этой страны. Число хоккеистов, которые сыграли в более чем половине матчей регулярки, также лучшее в истории — 69.

Да, ярлык «энхаэловец» не гарантирует ничего: например, Ларссон, Пааярви или де ла Розе ничем не лучше многих хоккеистов, выступающих в Европе. Заокеанская «сотня» без двух человек не преобразуется автоматические в четыре суперсостава. Однако при большом проценте «лифтеров», которые вряд ли смогут выбраться из АХЛ, игроков четвертых звеньев вроде указанных Ларссона и Пааярви, количество все-таки перешло в качество.

Сейчас шведы располагают тремя основными вратарями клубов НХЛ (Лункдвист, Маркстрем, Ленер) и двумя бэкапами (Нильссон, А. Форсберг). Четырьмя ведущими защитниками своих клубов (Э. Карлссон, Хедман, Экман-Ларссон, Клингберг), которых можно отнести к звездам лиги, и еще восемью игроками обороны (А. Ларссон, Экхольм, Бродин, Клефбом, Яльмарссон, Стральман, Эдлер, Х. Линдхольм), которые проводили на льду в среднем более 20 минут — условный показатель, который выделяет хоккеиста этой линии уровня выше среднего. Еще восемь человек играли хотя бы 17 минут — нормальный уровень для четвертого, в худшем случае пятого защитника команды.

В нападении — 8 человек уровня первого звена, не считая закончивших карьеру братьев Сединов (В. Карлссон, Бэкстрем, Ракелль, Ф. Форсберг, Ландеског, Арвидссон, Нюландер, Зеттерберг) и 14 — топ-6 (Зибанежад, Хорнквист, Стин, Баклунд, Э. Линдхольм, Нюквист, Сильферберг, Содерберг, А. Кемпе, Веннберг, Янмарк, Берглунд, Л. Эрикссон, Юханссон). Еще как минимум несколько крепких хоккеистов вроде Ярнкрука, Фаста, Хагелина и Раска.

Крутость нынешнего положения шведов в том, что они спокойно могли бы собрать еще одну команду под стать чемпионской — и даже лучше нее:

Сборная Швеции Спорт-Экспресс

В современном шведском хоккее сильно не хватает звезд атаки вроде Сундина, Петера Форсберга или молодых Сединов: больше 70 очков — а для нынешнего сезона это хороший, но совсем не выдающийся результат — набрали лишь Бэкстрем и Вильям Карлссон. Даже у Финляндии таких игроков трое, а у России — шестеро. Однако суперзащитники вместе с глубиной нападения компенсируют эту проблему. Любая другая европейская топ-сборная не может разом недосчитаться целого состава энхаэловцев: что для Суоми, что для нашей команды, что для Чехии варианта замены нет.

Шведы в НХЛ и на ЧМ в XXI веке Спорт-Экспресс

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Резкий рост числа шведов в НХЛ начался на стыке нулевых и десятых годов: после относительного неудачного поколения родившихся в конце восьмидесятых «поперли» те, кто появились на свет в девяностые. При этом этот самый рост не остановится: ветеранов, которые закончат карьеру в ближайшее время, очень мало: кроме Сединов, старше 35 лет только Лундквист, Зеттерберг, Крунвалль и Одуйя. Далин, Андерссон, Петерссон, Александр Нюландер, Боквист и многие другие юниоры количественно заместят их без проблем. Вероятно — даже и качественно.

До прошлого года этот шведский прорыв применительно к чемпионатам мира сдерживал тренерский фактор: к Перу Мортсу хотели ехать далеко не все — например, до минского турнира из 77 человек добрались лишь четверо. Лишь раз число энхаэловцев превысило половину команды (15 в 2012-м), но тот форум проходил в Швеции. Со сменой Мортса на Рикарда Гренборга ситуация изменилась: без веской причины (жена Эрика Карлссона потеряла в апреле ребенка) звезды почти не отказываются от сборной.

Если России и Финляндии (Чехии это все равно не поможет) надо привозить на чемпионаты мира оптимальный хотя бы на 60−70 процентов состав, чтобы перебить шведов по мастерству, то Канаде и США проще — их глубина запаса (перечислять не будем — слишком долго) еще выше.

Однако обе североамериканские сборные комплектуются по иному принципу: да, есть игроки вроде О'Райлли или Ларкина, которые готовы приезжать на каждый турнир, но таких любителей майского хоккея немного. Канаде иногда удается создать «Дрим-тим», а США уже не привозит орды студентов, но шансы собрать такой же сбалансированный состав, как у шведов, даже при наличии Макдэвида или Кейна не так велик — всегда есть риск, к примеру, остаться без нормального вратаря.

При этом в случае проведения турниров с участием всех сильнейших — Кубка мира или Олимпиады с энхаэловцами — шведские преимущества спадут на «нет». Первый канадский состав значительно лучше за счет атаки, американский — как минимум не хуже, финский стремительными темпами приближается, а российский все еще страдает от недостатка универсальности, но уже не так плох в обороне, а по суперзвездам в нападении выносит шведов в одну калитку.

Однако на чемпионатах мира доминирование «Тре Крунур» в ближайшие годы абсолютно реально. Сто энхаэловцев из европейской страны — это совсем не шутки.