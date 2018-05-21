У чемпионатов мира может появиться новый гегемон. И это не Россия или Канада
«СЭ» объясняет, почему вторая подряд победа Швеции на чемпионате мира абсолютно закономерна.
ПРО НЕКУБКОВОСТЬ
Подозреваю, что первая мысль многих наших постоянных читателей после второй подряд шведской виктории была следующей: «ага, попались?» Ведь неоднократно что я, что коллега Еронко писали о феномене некубковости «Тре Крунур». Как же так? Почему же шведы выигрывают чемпионат мира? Да и еще два раза подряд?
Поясню этот тезис еще раз — более четко. Шведская «некубковость» означает, что скандинавской сборной необходимо иметь преимущество в мастерстве, хотя бы небольшое, для успеха в
А теперь более важный вопрос — благодаря чему шведский хоккей смог уже на второй турнир подряд привезти сильнейшую и самую сбалансированную команду, которой не нужно было выгрызать победу — а лишь взять свое?
ДВЕ ЧЕМПИОНСКИЕ КОМАНДЫ
Главная цифра, которая объясняет все, — 98. Именно столько игроков из Швеции провели хотя бы один матч в этом сезоне НХЛ. И это рекордный результат для этой страны. Число хоккеистов, которые сыграли в более чем половине матчей регулярки, также лучшее в истории — 69.
Да, ярлык «энхаэловец» не гарантирует ничего: например, Ларссон, Пааярви или де ла Розе ничем не лучше многих хоккеистов, выступающих в Европе. Заокеанская «сотня» без двух человек не преобразуется автоматические в четыре суперсостава. Однако при большом проценте «лифтеров», которые вряд ли смогут выбраться из АХЛ, игроков четвертых звеньев вроде указанных Ларссона и Пааярви, количество
Сейчас шведы располагают тремя основными вратарями клубов НХЛ (Лункдвист, Маркстрем, Ленер) и двумя бэкапами (Нильссон, А. Форсберг). Четырьмя ведущими защитниками своих клубов (Э. Карлссон, Хедман,
В нападении — 8 человек уровня первого звена, не считая закончивших карьеру братьев Сединов (В. Карлссон, Бэкстрем, Ракелль, Ф. Форсберг, Ландеског, Арвидссон, Нюландер, Зеттерберг) и 14 — топ-6 (Зибанежад, Хорнквист, Стин, Баклунд, Э. Линдхольм, Нюквист, Сильферберг, Содерберг, А. Кемпе, Веннберг, Янмарк, Берглунд, Л. Эрикссон, Юханссон). Еще как минимум несколько крепких хоккеистов вроде Ярнкрука, Фаста, Хагелина и Раска.
Крутость нынешнего положения шведов в том, что они спокойно могли бы собрать еще одну команду под стать чемпионской — и даже лучше нее:
В современном шведском хоккее сильно не хватает звезд атаки вроде Сундина, Петера Форсберга или молодых Сединов: больше 70 очков — а для нынешнего сезона это хороший, но совсем не выдающийся результат — набрали лишь Бэкстрем и Вильям Карлссон. Даже у Финляндии таких игроков трое, а у России — шестеро. Однако суперзащитники вместе с глубиной нападения компенсируют эту проблему. Любая другая европейская
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Резкий рост числа шведов в НХЛ начался на стыке нулевых и десятых годов: после относительного неудачного поколения родившихся в конце восьмидесятых «поперли» те, кто появились на свет в девяностые. При этом этот самый рост не остановится: ветеранов, которые закончат карьеру в ближайшее время, очень мало: кроме Сединов, старше 35 лет только Лундквист, Зеттерберг, Крунвалль и Одуйя. Далин, Андерссон, Петерссон, Александр Нюландер, Боквист и многие другие юниоры количественно заместят их без проблем. Вероятно — даже и качественно.
До прошлого года этот шведский прорыв применительно к чемпионатам мира сдерживал тренерский фактор: к Перу Мортсу хотели ехать далеко не все — например, до минского турнира из 77 человек добрались лишь четверо. Лишь раз число энхаэловцев превысило половину команды (15 в 2012-м), но тот форум проходил в Швеции. Со сменой Мортса на Рикарда Гренборга ситуация изменилась: без веской причины (жена Эрика Карлссона потеряла в апреле ребенка) звезды почти не отказываются от сборной.
Если России и Финляндии (Чехии это все равно не поможет) надо привозить на чемпионаты мира оптимальный хотя бы на 60−70 процентов состав, чтобы перебить шведов по мастерству, то Канаде и США проще — их глубина запаса (перечислять не будем — слишком долго) еще выше.
Однако обе североамериканские сборные комплектуются по иному принципу: да, есть игроки вроде О'Райлли или Ларкина, которые готовы приезжать на каждый турнир, но таких любителей майского хоккея немного. Канаде иногда удается создать «Дрим-тим», а США уже не привозит орды студентов, но шансы собрать такой же сбалансированный состав, как у шведов, даже при наличии Макдэвида или Кейна не так велик — всегда есть риск, к примеру, остаться без нормального вратаря.
При этом в случае проведения турниров с участием всех сильнейших — Кубка мира или Олимпиады с энхаэловцами — шведские преимущества спадут на «нет». Первый канадский состав значительно лучше за счет атаки, американский — как минимум не хуже, финский стремительными темпами приближается, а российский все еще страдает от недостатка универсальности, но уже не так плох в обороне, а по суперзвездам в нападении выносит шведов в одну калитку.
Однако на чемпионатах мира доминирование «Тре Крунур» в ближайшие годы абсолютно реально. Сто энхаэловцев из европейской страны — это совсем не шутки.
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