Фазель: Швейцарские хоккеисты могут в ближайшее время вновь выйти в финал ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по хоккею может в ближайшее время вновь оказаться в финале чемпионата мира. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
В воскресенье в финале чемпионата мира в Дании сборная Швеции по буллитам обыграла швейцарцев со счетом 3:2, став победителем турнира второй раз подряд.
«Признаюсь, я разочарован, — сказал швейцарский функционер. — Швейцарцы играли действительно хорошо, сконцентрированно и психологически были готовы к этому матчу. Шведы много атаковали, но и швейцарцы частенько беспокоили голкипера соперника. Швейцария в финале чемпионата мира — это большой сюрприз, и я ему рад».
«Матчи подобного уровня помогут многим швейцарским игрокам развиваться, — продолжил Фазель. — А те, кто играл в финале, станут только сильнее. Нужно продолжать в том же духе, тогда Швейцария сможет и дальше доходить до финала чемпионата мира».
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