Швейцарцы как немцы. Чемпионат мира в олимпийский год наконец удался?

Мы вроде бы давно привыкли: чемпионат мира в год олимпиады — это не очень вкусный десерт. После хоккея высочайшего уровня с участием сильнейших игроков мира — турнир с участием середняков, разбавленных несколькими наиболее влюбленными в игру и страну НХЛовцами. Исключение — форум в Минске в 2014-м. Но исключением он стал скорее в эмоциональном плане: все-таки первый крупный хоккейный турнир в Минске, все сильнейшие в родной сборной, Хэнлон, четвертьфинал. А так, все по схожему сценарию. Причем красноречивый факт: с чемпионатов мира в олимпийские годы до 2018-го медали увозили только европейские сборные. Североамериканцы оставались ни с чем.



Но в этом году все должно было быть иначе. Ну, если не все, то многое. С легкой руки Гарри Бэттмана олимпийский турнир остался без лучших игроков планеты, а посему многих из них мы ждали в Дании. Дождались не всех, но те, кто приехал, и стали солистами датского концерта. Так где искать ориентиры в международном хоккее? Давайте разберемся.





ЧЕМПИОНАТ МИРА СТАЛ ПРЕСТИЖНЕЕ ОЛИМПИАДЫ?



Престиж — категория относительная. Тем не менее, за долгие годы выработался рефлекс: если олимпийское — значит, самое престижное из существующего. Бывают и исключения с некоторыми видами. Например, с футболом. Что-то похожее произошло и с хоккеем в Канныне. Нет, там не играли молодежные сборные, как в футболе, но лучших в мире в Южной Корее мы не увидели. Испортило ли это главный турнир четырехлетия? Вероятно, да. Хотя можно посмотреть с разных сторон. С одной — разочарование. Ведь ты с детства привык четыре года ждать зимние Игры, куда приедут суперзвезды и покажут класс. Только на Олимпиаде можно было увидеть разборки на уровне сборных по гамбургскому счету. Но в Каннын нхловские суперзвезды не приехали. Только Европа, только АХЛ, только хардкор. Вот такой турнир. Но можно взглянуть на вопрос и с тыльной стороны. Уровень соперников подравнялся, и мы стали свидетелями очень конкурентного турнира, в котором немцы едва не увели золото из рук признанных фаворитов. Турнира, на котором практически не было результатов вроде «13:1», «8:0» и им подобных. Которые обязательно имели бы место быть, играй канадцы, шведы, россияне и американцы в сильнейших составах. В общем мы получили тотальную конкуренцию в обмен на снижение качества хоккея. Но причем здесь престиж?



Россияне своего добились. Вошли в историю, взяли олимпийское золото. Причем вовсе не в тренировочном режиме. «На зубах», в овертайме. И это золото у них никто не отнимет. Но говорит ли эта виктория, что российский хоккей в отчетном цикле — лучший в мире? То-то и оно, потом наступил чемпионат мира.



Где были НХЛовцы. И где Россия вылетела в четвертьфинале. А итоговую победу праздновала одна из наиболее богатых заокеанскими звездами сборная. Так что такое настоящий хоккей? Где его искать?



ЕСЛИ ИИХФ И НХЛ НЕ ДОГОВОРЯТСЯ, ТО ХОККЕЙ НА ИГРАХ ПРЕВРАТИТСЯ В «ФУТБОЛ»



Давайте честно, без википедии. Кто брал золото в футболе на последних четырех Олимпиадах? Да кто ж его знает! Да, широкий белорусский зритель наверняка следил за олимпийским футболом только в Лондоне, куда попала наша «молодежка». Но что было до, что было после? Увы, но очень похожее будущее ждет Олимпийский турнир без звезд НХЛ. Так или иначе, все лучшее, что есть в хоккее, собрано именно там — в Канаде и США. Выступление в НХЛ — вершина карьеры любого хоккеиста. Все об этой вершине мечтают, все к ней стремятся. Даже атлеты из России, сколько бы там не говорили о патриотизме и КХЛ, которая должна догнать и перегнать Америку. Так как, ответьте мне, может быть престижным турнир, на котором не будет лучших из лучших? Да, когда-то канадские и американские профессионалы не выступали на Играх. Но все равно, там были сильнейшие чехи, шведы, финны и, конечно, игроки из Советского Союза. Все они в НХЛ тогда не играли. А теперь, когда границы открыты и уехать может любой и фактически в любом возрасте, ситуация приобрела вот такой вид. Посмотрите на нынешний чемпионат мира: да, швейцарцы сенсационно добрались, но кто там был на первых ролях? Нидеррайтер, Майер, Фиала, вовремя подъехал Йоси. Все они играют за океаном. О шведском НХЛовском десанте и говорить не приходится. А вот россияне, к которым по разным причинам многие не доехали, остались в ¼ финала.



Возможно, это вкусовщина. Но игра шведов, канадцев, финнов с НХЛовцами в составе доставляет настоящее эстетическое удовольствие. Такого удовольствия не получаешь от матчей КХЛ или даже игр Олимпиады-2018. Это другой уровень комбинационной игры, другой уровень технической подготовки, катания. Это и есть хоккей в своем лучшем варианте. Да и в глобальном плане сам вид спорта ассоциируется с личностями, которые выступают именно там. Во всем мире знают, кто такие Кросби, Овечкин, Стэмкос. Такой узнаваемости нет у хоккеистов из чемпионатов Швеции, Швейцарии, Германии или даже КХЛ. Так много ли публики будет следить за Олимпиадами без суперзвезд? Сомнительно. И это может действительно «убить» один из самых интересных видов программы на белых Играх. Благо, в условиях возрождения Кубка мира раз в четыре года есть что смотреть… Но это не панацея.



