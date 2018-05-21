Швейцарцы как немцы. Чемпионат мира в олимпийский год наконец удался?

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33531287/
21 мая 2018, 15:34 | Прессбол

Швейцарцы как немцы. Чемпионат мира в олимпийский год наконец удался?

Или нет.

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© РИА "Новости"

Мы вроде бы давно привыкли: чемпионат мира в год олимпиады — это не очень вкусный десерт. После хоккея высочайшего уровня с участием сильнейших игроков мира — турнир с участием середняков, разбавленных несколькими наиболее влюбленными в игру и страну НХЛовцами. Исключение — форум в Минске в 2014-м. Но исключением он стал скорее в эмоциональном плане: все-таки первый крупный хоккейный турнир в Минске, все сильнейшие в родной сборной, Хэнлон, четвертьфинал. А так, все по схожему сценарию. Причем красноречивый факт: с чемпионатов мира в олимпийские годы до 2018-го медали увозили только европейские сборные. Североамериканцы оставались ни с чем.

Но в этом году все должно было быть иначе. Ну, если не все, то многое. С легкой руки Гарри Бэттмана олимпийский турнир остался без лучших игроков планеты, а посему многих из них мы ждали в Дании. Дождались не всех, но те, кто приехал, и стали солистами датского концерта. Так где искать ориентиры в международном хоккее? Давайте разберемся.

ЧЕМПИОНАТ МИРА СТАЛ ПРЕСТИЖНЕЕ ОЛИМПИАДЫ?

Престиж — категория относительная. Тем не менее, за долгие годы выработался рефлекс: если олимпийское — значит, самое престижное из существующего. Бывают и исключения с некоторыми видами. Например, с футболом. Что-то похожее произошло и с хоккеем в Канныне. Нет, там не играли молодежные сборные, как в футболе, но лучших в мире в Южной Корее мы не увидели. Испортило ли это главный турнир четырехлетия? Вероятно, да. Хотя можно посмотреть с разных сторон. С одной — разочарование. Ведь ты с детства привык четыре года ждать зимние Игры, куда приедут суперзвезды и покажут класс. Только на Олимпиаде можно было увидеть разборки на уровне сборных по гамбургскому счету. Но в Каннын нхловские суперзвезды не приехали. Только Европа, только АХЛ, только хардкор. Вот такой турнир. Но можно взглянуть на вопрос и с тыльной стороны. Уровень соперников подравнялся, и мы стали свидетелями очень конкурентного турнира, в котором немцы едва не увели золото из рук признанных фаворитов. Турнира, на котором практически не было результатов вроде «13:1», «8:0» и им подобных. Которые обязательно имели бы место быть, играй канадцы, шведы, россияне и американцы в сильнейших составах. В общем мы получили тотальную конкуренцию в обмен на снижение качества хоккея. Но причем здесь престиж?

Россияне своего добились. Вошли в историю, взяли олимпийское золото. Причем вовсе не в тренировочном режиме. «На зубах», в овертайме. И это золото у них никто не отнимет. Но говорит ли эта виктория, что российский хоккей в отчетном цикле — лучший в мире? То-то и оно, потом наступил чемпионат мира.

Где были НХЛовцы. И где Россия вылетела в четвертьфинале. А итоговую победу праздновала одна из наиболее богатых заокеанскими звездами сборная. Так что такое настоящий хоккей? Где его искать?

ЕСЛИ ИИХФ И НХЛ НЕ ДОГОВОРЯТСЯ, ТО ХОККЕЙ НА ИГРАХ ПРЕВРАТИТСЯ В «ФУТБОЛ»

Давайте честно, без википедии. Кто брал золото в футболе на последних четырех Олимпиадах? Да кто ж его знает! Да, широкий белорусский зритель наверняка следил за олимпийским футболом только в Лондоне, куда попала наша «молодежка». Но что было до, что было после? Увы, но очень похожее будущее ждет Олимпийский турнир без звезд НХЛ. Так или иначе, все лучшее, что есть в хоккее, собрано именно там — в Канаде и США. Выступление в НХЛ — вершина карьеры любого хоккеиста. Все об этой вершине мечтают, все к ней стремятся. Даже атлеты из России, сколько бы там не говорили о патриотизме и КХЛ, которая должна догнать и перегнать Америку. Так как, ответьте мне, может быть престижным турнир, на котором не будет лучших из лучших? Да, когда-то канадские и американские профессионалы не выступали на Играх. Но все равно, там были сильнейшие чехи, шведы, финны и, конечно, игроки из Советского Союза. Все они в НХЛ тогда не играли. А теперь, когда границы открыты и уехать может любой и фактически в любом возрасте, ситуация приобрела вот такой вид. Посмотрите на нынешний чемпионат мира: да, швейцарцы сенсационно добрались, но кто там был на первых ролях? Нидеррайтер, Майер, Фиала, вовремя подъехал Йоси. Все они играют за океаном. О шведском НХЛовском десанте и говорить не приходится. А вот россияне, к которым по разным причинам многие не доехали, остались в ¼ финала.

Возможно, это вкусовщина. Но игра шведов, канадцев, финнов с НХЛовцами в составе доставляет настоящее эстетическое удовольствие. Такого удовольствия не получаешь от матчей КХЛ или даже игр Олимпиады-2018. Это другой уровень комбинационной игры, другой уровень технической подготовки, катания. Это и есть хоккей в своем лучшем варианте. Да и в глобальном плане сам вид спорта ассоциируется с личностями, которые выступают именно там. Во всем мире знают, кто такие Кросби, Овечкин, Стэмкос. Такой узнаваемости нет у хоккеистов из чемпионатов Швеции, Швейцарии, Германии или даже КХЛ. Так много ли публики будет следить за Олимпиадами без суперзвезд? Сомнительно. И это может действительно «убить» один из самых интересных видов программы на белых Играх. Благо, в условиях возрождения Кубка мира раз в четыре года есть что смотреть… Но это не панацея.

КАК БЫТЬ С ЧЕМПИОНАТАМИ МИРА?

Это вопрос насущен не меньше, чем олимпийский. Уже сколько лет все, кому не лень, рассуждают о том, что надо бы отказаться от ежегодного чемпионата мира. И 2018 год, как видится, подарил еще один аргумент. Казалось бы, на Олимпиаду НХЛовцев не отпустили, есть шанс поиграть за свою страну хоть на чемпионате мира. Но откликнулись на вызов далеко не все. Кто-то решил заняться здоровьем, кто-то семьей, кто-то еще чем-то. Вот и получилось, что все равно все лучшие из доступных (тех, кто не играет нынче в плей-офф Кубка Стэнли) не доехали. Да и многие из тех, что доехали, сыграли ниже своих возможностей.

Так может, все же стоит проводить чемпионат мира реже? Раз в два года, к примеру? Ведь то, чего ждешь дольше, куда желаннее. Глядишь, и НХЛовцы будут ездить в сборные охотнее, и время для восстановления после травм и плановых операций появится. Да и желание, вполне вероятно, будет больше. Все предпосылки для того, чтобы сделать планетарный форум ярче и интереснее.

Есть еще один вариант. Который наверняка неосуществим. Это сокращение элиты. До 12 команд — таким даже популяризатор хоккея Рене Фазел видит чемпионат мира в идеале. В таком случае число проходных матчей будет сокращено до минимума, уровень турнира поднимется, как и, возможно, его популярность. Но географически, конечно, хоккей проиграет. Как найти баланс?

ТАК ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙ?

Кубок Стэнли? Здесь у каждого будет свой ответ. Да, из текста может показаться, что хоккей — это только НХЛ, а все остальное — суета. Но нет, я так не считаю. В хоккей играют и в Европе. Дженони из швейцарской лиги не пускает в финал канадцев, сборная Германии, составленная из игроков местного чемпионата, чуть не побеждает «армейскую» КХЛовскую сборную, латвийцы дают бой НХЛовцам из Швеции. Это хоккей другой, но он тоже имеет право на жизнь и развитие. Вопрос лишь в том, насколько обесценивается Олимпийский турнир, где не играют лучшие представители этого вида спорта? А чемпионат мира? Как со всем этим быть?
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