Швейцарцы как немцы. Чемпионат мира в олимпийский год наконец удался?
Или нет.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Мы вроде бы давно привыкли: чемпионат мира в год олимпиады — это не очень вкусный десерт. После хоккея высочайшего уровня с участием сильнейших игроков мира — турнир с участием середняков, разбавленных несколькими наиболее влюбленными в игру и страну НХЛовцами. Исключение — форум в Минске в 2014-м. Но исключением он стал скорее в эмоциональном плане:
Но в этом году все должно было быть иначе. Ну, если не все, то многое. С легкой руки Гарри Бэттмана олимпийский турнир остался без лучших игроков планеты, а посему многих из них мы ждали в Дании. Дождались не всех, но те, кто приехал, и стали солистами датского концерта. Так где искать ориентиры в международном хоккее? Давайте разберемся.
ЧЕМПИОНАТ МИРА СТАЛ ПРЕСТИЖНЕЕ ОЛИМПИАДЫ?
Престиж — категория относительная. Тем не менее, за долгие годы выработался рефлекс: если олимпийское — значит, самое престижное из существующего. Бывают и исключения с некоторыми видами. Например, с футболом.
Россияне своего добились. Вошли в историю, взяли олимпийское золото. Причем вовсе не в тренировочном режиме. «На зубах», в овертайме. И это золото у них никто не отнимет. Но говорит ли эта виктория, что российский хоккей в отчетном цикле — лучший в мире?
Где были НХЛовцы. И где Россия вылетела в четвертьфинале. А итоговую победу праздновала одна из наиболее богатых заокеанскими звездами сборная. Так что такое настоящий хоккей? Где его искать?
ЕСЛИ ИИХФ И НХЛ НЕ ДОГОВОРЯТСЯ, ТО ХОККЕЙ НА ИГРАХ ПРЕВРАТИТСЯ В «ФУТБОЛ»
Давайте честно, без википедии. Кто брал золото в футболе на последних четырех Олимпиадах? Да кто ж его знает! Да, широкий белорусский зритель наверняка следил за олимпийским футболом только в Лондоне, куда попала наша «молодежка». Но что было до, что было после? Увы, но очень похожее будущее ждет Олимпийский турнир без звезд НХЛ. Так или иначе, все лучшее, что есть в хоккее, собрано именно там — в Канаде и США. Выступление в НХЛ — вершина карьеры любого хоккеиста. Все об этой вершине мечтают, все к ней стремятся. Даже атлеты из России, сколько бы там не говорили о патриотизме и КХЛ, которая должна догнать и перегнать Америку. Так как, ответьте мне, может быть престижным турнир, на котором не будет лучших из лучших? Да,
Возможно, это вкусовщина. Но игра шведов, канадцев, финнов с НХЛовцами в составе доставляет настоящее эстетическое удовольствие. Такого удовольствия не получаешь от матчей КХЛ или даже игр Олимпиады-2018. Это другой уровень комбинационной игры, другой уровень технической подготовки, катания. Это и есть хоккей в своем лучшем варианте. Да и в глобальном плане сам вид спорта ассоциируется с личностями, которые выступают именно там. Во всем мире знают, кто такие Кросби, Овечкин, Стэмкос. Такой узнаваемости нет у хоккеистов из чемпионатов Швеции, Швейцарии, Германии или даже КХЛ. Так много ли публики будет следить за Олимпиадами без суперзвезд? Сомнительно. И это может действительно «убить» один из самых интересных видов программы на белых Играх. Благо, в условиях возрождения Кубка мира раз в четыре года есть что смотреть… Но это не панацея.
КАК БЫТЬ С ЧЕМПИОНАТАМИ МИРА?
Это вопрос насущен не меньше, чем олимпийский. Уже сколько лет все, кому не лень, рассуждают о том, что надо бы отказаться от ежегодного чемпионата мира. И 2018 год, как видится, подарил еще один аргумент. Казалось бы, на Олимпиаду НХЛовцев не отпустили, есть шанс поиграть за свою страну хоть на чемпионате мира. Но откликнулись на вызов далеко не все.
Так может, все же стоит проводить чемпионат мира реже? Раз в два года, к примеру? Ведь то, чего ждешь дольше, куда желаннее. Глядишь, и НХЛовцы будут ездить в сборные охотнее, и время для восстановления после травм и плановых операций появится. Да и желание, вполне вероятно, будет больше. Все предпосылки для того, чтобы сделать планетарный форум ярче и интереснее.
Есть еще один вариант. Который наверняка неосуществим. Это сокращение элиты. До 12 команд — таким даже популяризатор хоккея Рене Фазел видит чемпионат мира в идеале. В таком случае число проходных матчей будет сокращено до минимума, уровень турнира поднимется, как и, возможно, его популярность. Но географически, конечно, хоккей проиграет. Как найти баланс?
ТАК ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ ХОККЕЙ?
Кубок Стэнли? Здесь у каждого будет свой ответ. Да, из текста может показаться, что хоккей — это только НХЛ, а все остальное — суета. Но нет, я так не считаю. В хоккей играют и в Европе. Дженони из швейцарской лиги не пускает в финал канадцев, сборная Германии, составленная из игроков местного чемпионата, чуть не побеждает «армейскую» КХЛовскую сборную, латвийцы дают бой НХЛовцам из Швеции. Это хоккей другой, но он тоже имеет право на жизнь и развитие. Вопрос лишь в том, насколько обесценивается Олимпийский турнир, где не играют лучшие представители этого вида спорта? А чемпионат мира? Как со всем этим быть?
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