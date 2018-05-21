Шабанов: Не считаю, что Трус был готов к чемпионату мира

— Даже среди трех вратарей тоже должен быть лидер. На которого должны смотреть, равняться, который может подсказать. Взяли Труса… Дай бог… Чемпионство, не вопрос… Но я не считаю, что вратарь был готов к чемпионату мира. Те моменты, голы, которые я просматривал по 10 тысяч раз, как говорится… Я видел, что он… Ну это не его уровень на данный момент. Если даже играешь на уровень ниже, ты можешь по уровню мышления подняться туда (показывает глазами на потолок. — Прим.), на тот уровень. Тебе, единственное, нужно начать делать все быстрее. Человек не начал. По сути, я не увидел ничего, что бы мне показало, что он чем-то отличается от ОЧБ, — сказал Шабанов в эфире программы «Большой спорт» на «Беларусь 5».

Результат белорусских профи на чемпионате мира в Дании: 7 поражений, 0 очков, разница шайб — 8:36.