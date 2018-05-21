Лучший хоккеист сборной России на чемпионате мира. Вы точно не угадаете, кто он

Дефицит звезд

После Олимпийских игр в Пхенчхане выбрать главного героя в составе «Красной машины» было непросто. Кто-то восхищался Василием Кошечкиным — в 34 года он провел первый большой турнир в качестве основного голкипера сборной и команду не подвел. Достоин был Никита Гусев, который в финале против немцев превратился в спасителя нации. Здорово отыграл на Олимпиаде Кирилл Капризов, забивший к тому же золотой гол. Можно было согласиться с организаторами и назвать самым ценным игроком Илью Ковальчука — в Корее он забросил пять шайб и стал лучшим бомбардиром национальной команды в истории Игр, обогнав Павла Буре.

Тяжело определить первую звезду в составе сборной России и по итогам чемпионата мира в Дании, но уже совсем по другим причинам. Лучшие наши игроки до первенства планеты не доехали, а недавние герои Олимпиады по разным причинам на такое признание не наиграли. Кошечкин не впечатлил надежностью и в решающей игре с Канадой тренеры сделали ставку на Игоря Шестеркина. Гусев пропустил начало турнира из-за проблем со здоровьем и набрать оптимальных кондиций так и не смог. Капризов хоть и стал лучшим снайпером команды, в четвертьфинале допустил роковую ошибку, после которой сборная покинула турнир.

Получается, выбирать MVP российской команды на турнире в Дании нужно из игроков, которых обычно мы в таком статусе рассматривать не привыкли.

Неочевидный герой

Очень качественный турнир провели защитники Никита Зайцев и Владислав Гавриков. Но говорить о каком-то прорыве в их случае не приходится. Первый отлично зарекомендовал себя еще в России, а два последних сезона очень мощно выглядит в Национальной хоккейной лиге в составе «Торонто» — команды, которая в ближайшие годы точно будет бороться за Кубок Стэнли. Второй тоже должен был давно играть за океаном, но выбрал олимпийскую мечту и еще год будет лидером обороны СКА. Зайцев и Гавриков сыграли на своем, пусть и очень серьезном, уровне.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BicLsEDAdhE/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BicLsEDAdhE/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-06T15:04:31+00:00">6 Май 2018 в 8:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В ситуации же, когда результат сборной удовлетворительным назвать никак не получается, хочется выделить человека, который даже на не самом ярком для национальной команды турнире смог прыгнуть выше головы, показать то, чего от него никто не ждал. На мой взгляд, таких хоккеистов в составе «Красной машины» было два — Александр Барабанов и Илья Михеев. Но если форвард СКА является олимпийским чемпионом и бронзовым призером чемпионата мира, то для нападающего «Авангарда» это первенство мира стало первым большим турниром на международном уровне. Михеев и становится главным открытием и лучшим игроком сборной России по версии Sport24.

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Илья Михеев родился в Омске и пока вся его карьера проходит в системе местного клуба. Школа — молодежка — главная команда. Именно в родном городе Илья превратился в того форварда, который удивил в Дании всех. При этом, с юниорскими и молодежными сборными отношения у него не ладились, точнее, этих отношений просто не было. Да и свой сегодняшний статус, практически незаменимого игрока «Авангарда», отвоевывал он достаточно долго. В КХЛ Михеев дебютировал в 2014 году, в матчах несуществующего уже турнира для неудачников регулярки — «Кубок Надежды». Но в настоящего лидера команды превратился только в этом сезоне — теперь он в среднем получает больше 18 минут айстайма за игру и по итогам десятого чемпионата КХЛ стал лучшим бомбардиром и игроком «ястребов».

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhnvIdDAzzm/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhnvIdDAzzm/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккейный клуб Авангард (@avangard_inside)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-16T06:14:29+00:00">15 Апр 2018 в 11:14 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В сборной на Михеева впервые обратили внимание в феврале 2017-го, когда пригласили на Кубок Словакии, где Илья ограничился одной результативной передачей. На Кубке Германии, который состоялся в декабре того же года, дела у форварда пошли веселее — 2 гола и 1 ассист. Но по-настоящему в него поверил уже Илья Воробьев. Во второй игре сборной под руководством нового главного тренера Михеев забил единственный гол в ворота норвежцев. Затем, полностью отыграл два этапа Евротура, и даже несмотря не отсутствие набранных очков, свою необходимость национальной команде перед чемпионатом мира доказал. Воробьеву он нужен был не в качестве снайпера и бомбардира, а в качестве универсала, способного, в том числе, помочь команде в меньшинстве.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Илья Михеев! 1:0 <a href="https://t.co/4RREI7fLZA">pic.twitter.com/4RREI7fLZA</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/985518352591392769?ref_src=twsrc%5Etfw">15 апреля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Идеальный турнир

Первенство планеты Илья Михеев начинал в четвертом звене сборной, но уже по ходу второго матча тренерский штаб решил поднять его в третью пятерку. Этот ход сработал — Михеев в этой же игре забил свой первый гол на чемпионатах мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Шайба Ильи Михеева (7:0) <a href="https://t.co/wxfUhIEfN2">pic.twitter.com/wxfUhIEfN2</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/993102813218705408?ref_src=twsrc%5Etfw">6 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В следующих матчах у форварда менялись партнеры и порядковый номер звена, в составе которого он появлялся на льду, неизменным оставалось только качество хоккея, который он неожиданно начал выдавать в Дании. Думаете случайно канадские журналисты накануне четвертьфинала интересовались у российских коллег, как произносится незнакомая им фамилия Михеев? Нет, не обратить внимание на нападающего «Авангарда» на этом турнире было невозможно. Он не выдал удивительной статистики, но цифры в данном случае вообще не главное.

Показателен матч против шведов, который наши проиграли, Михеев заработал в нем «-1», но против звездного, напичканного НХЛовцами состава скандинавов он выдал настолько крутую игру, что скауты сильнейшей лиги мира могли предлагать ему контракт сразу после финальной сирены. Илья, как будто, всю жизнь играл против соперников такого уровня — не стесняясь проводил на них чистые силовые приемы, доставлял и таскал шайбу по шведской зоне, в общем, зажигал, не хватило только заброшенной шайбы.

Нельзя не сказать и про противостояние с канадцами. В нем Михеев поднял сборную на первый камбэк, забросив важнейшую шайбу при счете 2:0 в пользу «Кленовых листьев», и заработал показатель полезности «+2» — неплохо для парня, которого еще за пару недель до чемпионата мира мало кто ожидал увидеть в окончательном составе российской команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Ilya Mikheyev quickly answers back for Russia to cut into Canada's lead. <br><br>?? = 2, ?? = 1 | 5:52 remaining in the second period<a href="https://twitter.com/hashtag/IIHF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHF</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds</a> | <a href="https://twitter.com/hashtag/IIHFWorlds2018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#IIHFWorlds2018</a> <a href="https://twitter.com/FrankDangelo23?ref_src=twsrc%5Etfw">@FrankDangelo23</a> <a href="https://t.co/BSj79B7wZ6">pic.twitter.com/BSj79B7wZ6</a></p>— NextSportStar.com (@NextSportStar) <a href="https://twitter.com/NextSportStar/status/997136948023177218?ref_src=twsrc%5Etfw">17 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Цитата Илья Воробьев Михеев — человек с большим будущим, просто так мы бы его не взяли.

Слова Ильи Воробьева многое говорят о перспективах нападающего. Его ближайшее будущее связано с омским «Авангардом» — контракт Михеева с сибиряками действует еще год, а вот дальше возможны варианты. СКА, ЦСКА, НХЛ — кажется, у Ильи будет возможность выбирать. И если его выбор окажется правильным, через несколько лет мы сможем вспоминать, как на чемпионате мира в Дании наблюдали за становлением большого русского хоккеиста.