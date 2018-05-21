Юрзинов: Знарку сейчас непросто! Полегче есть вопросы?

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33531055/
21 мая 2018, 13:04 | Советский спорт

Юрзинов: Знарку сейчас непросто! Полегче есть вопросы?

После окончания ЧМ-2018 итоги выступлению сборной России подвел ее консультант, известный специалист Владимир Юрзинов-старший.

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© РИА "Новости"

В свои 78 лет Владимир Юрзинов продолжает оставаться на посту в нашей национальной команде. На чемпионат мира в Дании он приехал преодолев тяжелое заболевание, о котором сам и шутил: «Да вот инсультик тут перенес…». Но мнение о турнире изложил четко.

Был к Юрзинову и особый вопрос — об одном из его учеников из рижского «Динамо» — Олеге Знарке, который в апреле покинул пост главного тренера сборной России. Гуляют в интернете сейчас его слова о том, что Знарок якобы сказал после турнира «Жалко мне ребят…». Но, зная характер Олега Валерьевича, с трудом верится, что он стал бы комментировать чужую работу по горячим следам.

А вот Владимир Владимирович (в отличие от нынешнего наставника сборной России Ильи Воробьева) с ним на связи. Может, расскажет, о чем они беседовали по ходу чемпионата мира?

— Конечно, я общаюсь с Олегом, — подтверждает Юрзинов. — В тренерском штабе сборной, да и вообще в КХЛ сейчас работает очень много моих бывших игроков. Я их всех люблю и со всеми беседую. Но неужели я должен сейчас на всю страну рассказывать, что я Знарку наедине говорю?

— Многим любителям хоккея это очень интересно!
— Хотите узнать какое у него настроение? Непросто ему сейчас. Всем нелегко… А попроще у вас есть вопросы?

— Не слишком ли молодую команду мы привезли на этот турнир? У соперников составы были явно покруче!
— У нас психология другая. Наша сборная всегда отталкивалась от себя. Так еще со времен Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова сложилось. Им всегда было важно в первую очередь, как мы сами сыграем. Соперника изучали, но игру строили от себя! Наверное, это правильно.

— Что скажете о новом штабе сборной, который возглавил Илья Воробьев?
— Ребята попали в сложные условия. Чемпионат мира после олимпийских игр — это всегда тяжело. Но, скажу откровенно, наша молодая команда выступила в Дании лучше, чем я ожидал.

— На четверочку?
— Оценок ставить не хочу. Мне атмосфера в команде понравилась. Пусть в каких-то моментах ребятам чего-то не хватило. Но это нюансы. Чтобы их улучшить, просто надо время.

— Надо Воробьева оставлять на посту главного тренера сборной России?
— Я сам — тренер. И не решаю эти вопросы. Но, повторюсь, все эти тренеры — мои бывшие игроки. И у меня за всех за них душа болит.

— Что нужно изменить в КХЛ, чтобы в нашей лиге вырастали свои Макдэвиды?
— Заниматься молодыми игроками. И не просто на словах. А ставить конкретные задачи перед руководителями клубов, перед тренерами всех наших команд. Ведь эта задача всегда стояла и перед нами — подготовка собственных игроков! Нестандартных хоккеистов, звезд надо растить. Нужно сконцентрироваться на этом. Вы понаблюдайте пристально за тем же Макдэвидом. У него ведь техника совершенно другая — постоянные финты. Еще я бы обратил внимание, что сейчас все сильные сборные, так сказать, играющие. Все играют в пас, коллективно. Быстро всей пятеркой переключаются от обороны к атаке. Поэтому нужно делать анализ не только тренерского штаба, а всей нашей работы. Понять, что мы из себя на сегодняшний день представляем. Честно, самим себе ответить на вопрос — кто мы в современном хоккее? Где мы? И вот после этого наметить направление и двигаться по нему. В том числе и нынешний чемпионат вновь поставил перед нами все эти вопросы.
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