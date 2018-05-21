Юрзинов: Знарку сейчас непросто! Полегче есть вопросы?

В свои 78 лет Владимир Юрзинов продолжает оставаться на посту в нашей национальной команде. На чемпионат мира в Дании он приехал преодолев тяжелое заболевание, о котором сам и шутил: «Да вот инсультик тут перенес…». Но мнение о турнире изложил четко.

Был к Юрзинову и особый вопрос — об одном из его учеников из рижского «Динамо» — Олеге Знарке, который в апреле покинул пост главного тренера сборной России. Гуляют в интернете сейчас его слова о том, что Знарок якобы сказал после турнира «Жалко мне ребят…». Но, зная характер Олега Валерьевича, с трудом верится, что он стал бы комментировать чужую работу по горячим следам.

А вот Владимир Владимирович (в отличие от нынешнего наставника сборной России Ильи Воробьева) с ним на связи. Может, расскажет, о чем они беседовали по ходу чемпионата мира?

— Конечно, я общаюсь с Олегом, — подтверждает Юрзинов. — В тренерском штабе сборной, да и вообще в КХЛ сейчас работает очень много моих бывших игроков. Я их всех люблю и со всеми беседую. Но неужели я должен сейчас на всю страну рассказывать, что я Знарку наедине говорю?

— Многим любителям хоккея это очень интересно!

— Хотите узнать какое у него настроение? Непросто ему сейчас. Всем нелегко… А попроще у вас есть вопросы?

— Не слишком ли молодую команду мы привезли на этот турнир? У соперников составы были явно покруче!

— У нас психология другая. Наша сборная всегда отталкивалась от себя. Так еще со времен Анатолия Тарасова и Виктора Тихонова сложилось. Им всегда было важно в первую очередь, как мы сами сыграем. Соперника изучали, но игру строили от себя! Наверное, это правильно.

— Что скажете о новом штабе сборной, который возглавил Илья Воробьев?

— Ребята попали в сложные условия. Чемпионат мира после олимпийских игр — это всегда тяжело. Но, скажу откровенно, наша молодая команда выступила в Дании лучше, чем я ожидал.

— На четверочку?

— Оценок ставить не хочу. Мне атмосфера в команде понравилась. Пусть в каких-то моментах ребятам чего-то не хватило. Но это нюансы. Чтобы их улучшить, просто надо время.

— Надо Воробьева оставлять на посту главного тренера сборной России?

— Я сам — тренер. И не решаю эти вопросы. Но, повторюсь, все эти тренеры — мои бывшие игроки. И у меня за всех за них душа болит.

— Что нужно изменить в КХЛ, чтобы в нашей лиге вырастали свои Макдэвиды?

— Заниматься молодыми игроками. И не просто на словах. А ставить конкретные задачи перед руководителями клубов, перед тренерами всех наших команд. Ведь эта задача всегда стояла и перед нами — подготовка собственных игроков! Нестандартных хоккеистов, звезд надо растить. Нужно сконцентрироваться на этом. Вы понаблюдайте пристально за тем же Макдэвидом. У него ведь техника совершенно другая — постоянные финты. Еще я бы обратил внимание, что сейчас все сильные сборные, так сказать, играющие. Все играют в пас, коллективно. Быстро всей пятеркой переключаются от обороны к атаке. Поэтому нужно делать анализ не только тренерского штаба, а всей нашей работы. Понять, что мы из себя на сегодняшний день представляем. Честно, самим себе ответить на вопрос — кто мы в современном хоккее? Где мы? И вот после этого наметить направление и двигаться по нему. В том числе и нынешний чемпионат вновь поставил перед нами все эти вопросы.