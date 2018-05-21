Михайлов: Кошечкина сняли с Канады, но включили в тройку лучших. Где логика?

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33529389/
21 мая 2018, 12:57 | Чемпионат.com

Михайлов: Кошечкина сняли с Канады, но включили в тройку лучших. Где логика?

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги чемпионата мира по хоккею 2018 года.

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© РИА "Новости"

«Уровень турнира? Не выдающийся, но неплохой. Были матчи качественные, были и проходные. Германия в Пхёнчхане играла в финале, здесь не пробилась даже в восьмёрку лучших. В то же время к рекламе и особенно саморекламе НХЛ отношусь с юмором. Обыгрывать можно всех — если веришь в свои силы. Это доказали, например, финны, которые разгромили североамериканцев — и США, и Канаду. Ну и швейцарцы без особых проблем убрали Канаду в полуфинале. Так что выводы делайте сами. И не пугайте сами себя Макдэвидом и Ко — они живые люди, которых в Дании спокойно и регулярно обыгрывали.

Игра России? Во многих эпизодах российская молодёжь смотрелась лучше канадцев. Но не хватило деталей. Честно скажу: когда за несколько минут до старта нашего четвертьфинала увидел, что в воротах Шестёркин, понял: впереди у нас проблемы. Не собираюсь обвинять молодого вратаря в пяти пропущенных шайбах, он сыграл нормально. Но дело в том, что в таких сложнейших матчах вратарь должен спасать. Как через день спасал голкипер швейцарцев. Я сторонник определённой линии, которую сборная России гнула весь сезон и заявляла, что Кошечкин — первый номер. И вдруг эта линия была перечёркнута.

Вообще же меня удивили немного нервные интервью наших тренеров после вылета от Канады. Скажем, из этих интервью я так и не понял, почему Шестёркина предпочли Кошечкину — и при этом именно Василия включили в тройку лучших в сборной на этом чемпионате. Где логика? Ну, а затем главный тренер сказал, что у него к игрокам нет претензий. Тогда кто виноват в вылете? Тренеры? А может, болельщики?

Считаю, пора менять формулу турнира — разгромы статистов в первых матчах никому на пользу не пошли, первая неделя была, по сути, потеряна. Моя идея: сократить чемпионат до восьми команд. На первом этапе каждая проводит по семь матчей, определяется кубковая сетка — далее четвертьфиналы, полуфиналы и так далее. То есть команд в два раза меньше, а количество конкурентных матчей — в два раза больше. При такой формуле это был бы лучший хоккейный турнир в современной истории", — цитирует Михайлова Russia-Hockey.
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