Михайлов: Кошечкина сняли с Канады, но включили в тройку лучших. Где логика?

«Уровень турнира? Не выдающийся, но неплохой. Были матчи качественные, были и проходные. Германия в Пхёнчхане играла в финале, здесь не пробилась даже в восьмёрку лучших. В то же время к рекламе и особенно саморекламе НХЛ отношусь с юмором. Обыгрывать можно всех — если веришь в свои силы. Это доказали, например, финны, которые разгромили североамериканцев — и США, и Канаду. Ну и швейцарцы без особых проблем убрали Канаду в полуфинале. Так что выводы делайте сами. И не пугайте сами себя Макдэвидом и Ко — они живые люди, которых в Дании спокойно и регулярно обыгрывали.

Игра России? Во многих эпизодах российская молодёжь смотрелась лучше канадцев. Но не хватило деталей. Честно скажу: когда за несколько минут до старта нашего четвертьфинала увидел, что в воротах Шестёркин, понял: впереди у нас проблемы. Не собираюсь обвинять молодого вратаря в пяти пропущенных шайбах, он сыграл нормально. Но дело в том, что в таких сложнейших матчах вратарь должен спасать. Как через день спасал голкипер швейцарцев. Я сторонник определённой линии, которую сборная России гнула весь сезон и заявляла, что Кошечкин — первый номер. И вдруг эта линия была перечёркнута.

Вообще же меня удивили немного нервные интервью наших тренеров после вылета от Канады. Скажем, из этих интервью я так и не понял, почему Шестёркина предпочли Кошечкину — и при этом именно Василия включили в тройку лучших в сборной на этом чемпионате. Где логика? Ну, а затем главный тренер сказал, что у него к игрокам нет претензий. Тогда кто виноват в вылете? Тренеры? А может, болельщики?