Без россиян. 10 лучших игроков чемпионата мира

н. Коннор Макдэвид (Канада)

В «Эдмонтоне» Коннор играл и на более высоком уровне, но и нынешних кондиций хоккеиста достаточно, чтобы попасть в десятку лучших по итогам первенства. В отличие от шведской сборной, представители которой заняли половину нашего списка, у канадцев здесь только один игрок. Если капитан выглядел блекло, дружину Билла Питерса настигала неудача.

В игре с россиянами Макдэвид сделал три голевые передачи. В важной встрече группового этапа со сборной Латвией победная шайба тоже на счету Коннора. И даже то, что заключительные две игры чемпионата он провёл несколько хуже, не помешало ему оказаться в тройке лучших бомбардиров.

в. Андерс Нильссон (Швеция)

Ровный турнир провёл Нильссон, а стабильность — это прекрасно, особенно для голкипера. Конечно, за три сухих матча нужно и партнёров поблагодарить, но Андерс свою работу выполнял исправно, выиграв конкуренцию у Хелльберга, начавшего первенство мира с шат-аута в игре с Беларусью. И если до финального поединка ещё были сомнения, окажется ли Нильссон в десятке, то по итогам турнира уже вопросов нет. Швейцарцы доставили проблем сопернику, создав несколько стопроцентных моментов. Вратарь сыграл великолепно. И это касается не только 80 минут, но и серии штрафных бросков, где Нильссон пару раз помешал бросить. И именно Андерс стал лучшим как по проценту отражённых бросков, так и по количеству пропущенных в среднем шайб за игру.

в. Леонардо Дженони (Швейцария)

Голкипер сыграл в финале даже лучше своего коллеги по амплуа, поскольку работы на его долю выпало ещё больше. И если Нильссон оказался в списке по совокупности всех игр, то Дженони — за блистательный плей-офф. На групповом этапе иногда выходил играть Берра. Справлялся, в общем-то, не хуже, на ноль отстоял во встрече со словаками.



Но Дженони оправдал доверие тренерского штаба. В каждом из трёх матчей он отражал более 30 бросков. Например, с канадцами сделал 43 сейва. И все эти достижения, безусловно, перекрывают какие-то ошибки, допущенные до четвертьфинала.

н. Мика Зибанеджад (Швеция)

Называя самых эффективных нападающих турнира, никто не включит в пятёрку Мику Зибанеджада. Однако его вклад в победу сборной Швеции колоссален. Например, российской сборной было бы гораздо проще, если бы наладилась игра в неравных составах. А у шведов в этом компоненте полный порядок. Во многом благодаря Зибанеджаду, регулярно отличавшемуся в большинстве. На его счету победная шайба — в формате 4 на 3 — в матче со словаками. С россиянами результат тоже сделал Зибанеджад. Забросил Мика и в финале. Иначе говоря, форвард забивал важные голы. В десятке он находится по праву.

в. Элвис Мерзликин (Латвия)

Сборную Латвии нельзя делить на слабых и сильных. Боб Хартли выстроил такой коллектив, что важен каждый. И этот механизм способен на многое, даже шведы успели испугаться.



Однако хотелось бы выделить голкипера. Ещё перед началом турнир наставник заявлял, что не определился, кто останет основным вратарём. Кроме Элвиса, шанс получал Гудлевскис. Но игра Кристерса в матче с финнами порадовала только скандинавских болельщиков. С канадцами отстоял гораздо лучше. Однако Мерзликин заслужил право быть первым номером в ключевых встречах.



Элвис дважды отстоял на ноль, в том числе и в поединке за выход в четвертьфинал. Больше двух голов в основное время ему забили только шведы. Да и с этим утверждением некоторые поспорят, поскольку одна из шайб заброшена, видимо, не по правилам. Мерзликин хотел поиграть в Северной Америке. Этот турнир доказывает, что Элвис готов к любым сложностям.

н. Рикард Ракелль (Швеция)

Ракелль фантастически начал этот турнир. Голевая серия Рикарда оборвалась только на пятом матче. А до игры со словаками он шикарно провёл поединок с чехами, поучаствовав во всех трёх голах команды. В матче со сборной России забросил победную шайбу. В плей-офф играл менее эффективно, но всё равно продолжал набирать очки. К концу чемпионата их набралось у Ракелля 14 (6+8).

в. Фредерик Андерсен (Дания)

Да, такое возможно. Датчане даже не попали в плей-офф, но Андерсен признан лучшим голкипером турнира. Решение вполне понятное: сборная у хозяев довольно слабая, что канадцы в очной встрече и доказали. Однако к тому разгрому Фредерик причастен не был. Его поберегли, выпустив запасного вратаря. А в остальных встречах Андерсен буквально тащил партнёров к четвертьфиналу. С ним одолели финнов, он не пропустил от норвежцев, и только американцы смогли забросить более двух шайб. Перед последним туром датчане шли четвёртыми. Но сложно выигрывать, когда не забиваешь. Андерсен пропустил одну шайбу, которой хватило сборной Латвии для победы.



Великолепную игру голкипера отражает и статистика: он идёт сразу за Нильссоном по проценту отражённых бросков.

з. Оливер Экман-Ларссон (Швеция)

Сложно поверить, что защитнику «Аризоны», ставшему двукратным чемпионом мира, всего 26 лет. Ведь он дебютировал за сборную ещё в 2010 году. Этот опыт помогает сейчас. Известно, что Экман-Ларссон силён в чужой зоне. Правда, до поры до времени не выстреливал, дожидаясь самых важных противостояний. В четвертьфинальном матче с латвийцами набрал два очка. А в финале отметился голевой передачей, а также реализовал буллит, как и годом ранее.

н. Себастьян Ахо (Финляндия)

20-летний форвард провёл турнир на высоком уровне, став лучшим снайпером первенства. Самый полезный — тоже Себастьян. За восемь игре Ахо заработал «+15». И даже если не брать в расчёт два первых матча, в которых финн набрал 10 очков, его показатели всё равно останутся впечатляющими. Ни в одном из поединков Ахо не оставался без набранных баллов. А во встрече с американцами, в которой решалась судьба первого места группы B, молодой талант оформил хет-трик. Феерия нападающего «Каролины» помогла одолеть сборную США и занять первую строчку. Кто же знал, что столкновение со швейцарцами будет ничуть не выгоднее, чем с чехами. Но и в проигранном четвертьфинале Ахо отметился голевой передачей.

н. Патрик Кейн (США)

Американская сборная вновь, как и в 2015 году, завоевала бронзовые награды чемпионата мира. Без Патрика Кейна, главной звезды команды, этого бы, скорее всего, не произошло. Кейн с 20 очками (8+12) стал лучшим бомбардиром турнира. Как и финский вундеркинд Ахо, американец набирал очки во всех поединках группового этапа и обезопасил команду от встречи с дружиной Рикарда Грёнборга на стадии четвертьфинала. Швеция попалась уже в полуфинале, и тот поединок стал единственным, где Кейн сыграл гораздо ниже своих возможностей. Но в остальных матчах он отыграл ярко. И в первую очередь именно Патрика должны благодарить фанаты за эту бронзу: в битве с чехами 29-летний форвард забросил две шайбы, одна из которых стала в итоге победной. Гол Ника Бонино в матче за третье место — это тоже во многом заслуга капитана команды, получившего балл за ассист.