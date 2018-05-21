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В финале чемпионата мира сборная Швеции по буллитам обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2. Игру обслуживали арбитры из России и Канады: главные судьи — Роман Гофман и Оливер Гуин и линейные — Глеб Лазарев и Натан Ванустен. Всего матчи чемпионата мира в Дании обслуживали шесть арбитров КХЛ, из которых четыре россиянина. Помимо Гофмана и Лазарева это главные судьи Константин Олейнин и чех Антонин Ержабек и линейные — Александр Отмахов и белорус Дмитрий Голяк.

«Третий год подряд финал обслуживают именно арбитры КХЛ и российские в том числе. Есть определенная планка, которая задрана и ниже которой опускаться нельзя. Все российские арбитры получили назначения на матчи плей-офф, а два из них отработали финал — это признание всей российской школы арбитража и совокупность работы департамента судейства КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР) в направлении судейства», — подчеркнул Анисимов.

Главный арбитр КХЛ считает, что шесть судей на чемпионате мира — маленькое представительство для лиги. «Хочется, чтобы в будущем не шесть арбитров КХЛ обслуживали матчи чемпионата мира. В моем понимании должно быть порядка 10−12 арбитров КХЛ из 36 работающих на турнире. Тем более, что у нас интернациональная лига», — считает Анисимов.

Сборная России в четвертьфинале в овертайме уступила канадцам со счетом 4:5. «Обидно, что российская сборная не играла в финале. Всегда арбитрам желают, чтобы они отсудили матч за третье место, подразумевая, что наша сборная будет играть в финале», — заключил собеседник ТАСС.