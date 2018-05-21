Южная Корея обошла Казахстан в мировом хоккейном рейтинге

Теперь подопечные Галыма Мамбеталиева с 2 760 очками располагаются на 18-й строчке. Стоит отметить, что Казахстан смогли обойти сборные Южной Кореи (16 место, 2 835 очков) и Австрии (17, 2 820).

Четвертый год подряд на первом месте в рейтинге располагается сборная Канады (3990 баллов). Швеция поднялись на второе место (3945), опередив Россию (3930).

Первая десятка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:

1. Канада — 3990 баллов;.

2. (3) Швеция — 3945;.

3. (2) Россия — 3930;.

4. (6) США — 3765;.

5. (4) Финляндия — 3765;.

6. (5) Чехия — 3690;.

7. (8) Швейцария — 3590;.

8. (7) Германия — 3575;.

9. (9) Норвегия — 3270;.

10. (10) Словакия — 3245;.

…

18. (16) Казахстан — 2760.

Напомним, что в финале сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в серии буллитов со счетом 3:2. А в матче за «бронзу» сборная США переиграла Канаду — 4:1.

Сборная Казахстана два года подряд не может выйти из первого дивизиона ЧМ в элиту. В последний раз в элитном дивизионе команда играла в 2016 году. В следующем году Казахстан впервые в истории примет чемпионат мира по хоккею группы А первого дивизиона среди мужских команд.