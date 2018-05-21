Южная Корея обошла Казахстан в мировом хоккейном рейтинге
Сборная Казахстана упала на две позиции в мировом рейтинге Международной федерации хоккея на льду (IIHF), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Теперь подопечные Галыма Мамбеталиева с 2 760 очками располагаются на 18-й строчке. Стоит отметить, что Казахстан смогли обойти сборные Южной Кореи (16 место, 2 835 очков) и Австрии (17, 2 820).
Четвертый год подряд на первом месте в рейтинге располагается сборная Канады (3990 баллов). Швеция поднялись на второе место (3945), опередив Россию (3930).
Первая десятка рейтинга IIHF выглядит следующим образом:
1. Канада — 3990 баллов;.
2. (3) Швеция — 3945;.
3. (2) Россия — 3930;.
4. (6) США — 3765;.
5. (4) Финляндия — 3765;.
6. (5) Чехия — 3690;.
7. (8) Швейцария — 3590;.
8. (7) Германия — 3575;.
9. (9) Норвегия — 3270;.
10. (10) Словакия — 3245;.
…
18. (16) Казахстан — 2760.
Напомним, что в финале сборная Швеции обыграла команду Швейцарии в серии буллитов со счетом 3:2. А в матче за «бронзу» сборная США переиграла Канаду — 4:1.
Сборная Казахстана два года подряд не может выйти из первого дивизиона ЧМ в элиту. В последний раз в элитном дивизионе команда играла в 2016 году. В следующем году Казахстан впервые в истории примет чемпионат мира по хоккею группы А первого дивизиона среди мужских команд.
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