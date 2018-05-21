Ледовый дворец «Сибирь» подготовят к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года в Новосибирске

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33528008/
21 мая 2018, 9:34 | ТАСС

Ледовый дворец «Сибирь» подготовят к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Ледовый дворец спорта «Сибирь» будет отремонтирован к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Такое распоряжение дал главе профильного департамента временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания в понедельник.

Международная хоккейная федерация (IIHF) в пятницу утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира (игроки до 20 лет).

По этому контракту турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. К чемпионату мира в городе построят современный ледовый дворец, но часть матчей будет проходить на старой арене.

«Отдельное поручение Сергею Александровичу Ахапову (глава департамента физической культуры и спорта Новосибирской области — прим. ТАСС) — для проведения чемпионата мира необходимо, в том числе, использовать существующий ледовый дворец, поэтому просьба вместе с хоккейным клубом “Сибирь” составить дефектную ведомость: укрупненный перечень работ, которые необходимы для приведения в порядок ледового дворца для его использования для тренировочных и матчевых событий чемпионата мира», — сказал Травников.

Он напомнил, что все объекты должны быть сданы к середине 2022 года, когда начнутся отборочные матчи турнира.

Заместитель руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин уточнил ТАСС, что в ближайшее время специалисты проведут обследование несущих и ограждающих конструкций стадиона, которое в последний раз проводилось пять лет назад.

«Специальным требованиям, которые рекомендованы Федерацией хоккея России, техническими регламентами по хоккею, в принципе, объект соответствует, потому что все матчи Континентальной хоккейной лиги проходят там… Нам нужно проверить сейчас состояние конструкций, инженерных систем», — сказал он.

Ледовые арены в Новосибирске

В настоящее время команда Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» тренируется и проводит домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», построенном более 50 лет назад и рассчитанном на семь тысяч зрителей. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко раскритиковал состояние новосибирского стадиона и ряда других арен КХЛ, призвав региональные власти строить новые.

Матчи молодежного чемпионата мира 2023 года будут проходить на новой хоккейной арене. Ранее сообщалось, что на строительство арены и прилегающей к ней инфраструктуры потребуется около 10 млрд рублей: половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть — на станцию метро «Спортивная», обустройство набережной и прилегающей территории.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты.
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