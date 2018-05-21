Ледовый дворец «Сибирь» подготовят к молодежному ЧМ по хоккею 2023 года в Новосибирске

Международная хоккейная федерация (IIHF) в пятницу утвердила новый десятилетний контракт на проведение молодежных чемпионатов мира (игроки до 20 лет).

По этому контракту турнир 2023 года пройдет в Новосибирске. К чемпионату мира в городе построят современный ледовый дворец, но часть матчей будет проходить на старой арене.

«Отдельное поручение Сергею Александровичу Ахапову (глава департамента физической культуры и спорта Новосибирской области — прим. ТАСС) — для проведения чемпионата мира необходимо, в том числе, использовать существующий ледовый дворец, поэтому просьба вместе с хоккейным клубом “Сибирь” составить дефектную ведомость: укрупненный перечень работ, которые необходимы для приведения в порядок ледового дворца для его использования для тренировочных и матчевых событий чемпионата мира», — сказал Травников.

Он напомнил, что все объекты должны быть сданы к середине 2022 года, когда начнутся отборочные матчи турнира.

Заместитель руководителя департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин уточнил ТАСС, что в ближайшее время специалисты проведут обследование несущих и ограждающих конструкций стадиона, которое в последний раз проводилось пять лет назад.

«Специальным требованиям, которые рекомендованы Федерацией хоккея России, техническими регламентами по хоккею, в принципе, объект соответствует, потому что все матчи Континентальной хоккейной лиги проходят там… Нам нужно проверить сейчас состояние конструкций, инженерных систем», — сказал он.

Ледовые арены в Новосибирске

В настоящее время команда Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» тренируется и проводит домашние матчи в Ледовом дворце спорта «Сибирь», построенном более 50 лет назад и рассчитанном на семь тысяч зрителей. Ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко раскритиковал состояние новосибирского стадиона и ряда других арен КХЛ, призвав региональные власти строить новые.

Матчи молодежного чемпионата мира 2023 года будут проходить на новой хоккейной арене. Ранее сообщалось, что на строительство арены и прилегающей к ней инфраструктуры потребуется около 10 млрд рублей: половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть — на станцию метро «Спортивная», обустройство набережной и прилегающей территории.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что стадион будет рассчитан на 10 тыс. зрителей и должен быть готов к середине 2022 года. Чтобы успеть к чемпионату, регион принял решение начать строительство арены за счет областного бюджета, но рассчитывает найти инвестора, чтобы хотя бы частично компенсировать затраты.