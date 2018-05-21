«Эту медаль выбрасывать не буду!» Невероятные эмоции шведов от золота чемпионата мира
«Тре Крунур» сошли с ума от счастья.
Хоккеисты сборной Швеции — о финале первенства планеты, звездном составе команды и ощущениях от большой победы.
«Швейцарии есть, чем гордиться»
Большинство швейцарских игроков в
— Очень сложно было отразить буллит Форсберга, — отметил вратарь. — Мне хотелось это сделать, но я среагировал чуть позже, чем было нужно. Сборной Швейцарии хотелось бы находиться на месте шведов и праздновать. С этим очень сложно смириться. В то же время я рад за себя и команду. Нам есть чем гордиться, но на данный момент у меня не самое лучшее настроение. Мы ведь были близки к победе, имели несколько хороших моментов в овертайме. Ну, победим в следующий раз.
«У меня еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли»
Зато счастливее шведов в этот вечер не было никого. Второй раз подряд сборная «Тре Крунур» взяла золото чемпионата мира.
— Этот матч, без сомнения, один из самых запоминающихся в моей карьере, — с улыбкой до ушей признавался Филип Форсберг. — Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Мы с Экхольмом и Арвидссоном, когда вылетели с «Нэшвиллом», сказали друг другу, что едем на чемпионат мира только за золотом. И мы сделали это, провели просто незабываемый турнир. Очень горжусь нашей командой. Конечно, вылет из Кубка Стэнли стал большим разочарованием, но зато мы выиграли золото чемпионата мира. У меня еще будет шанс выиграть «чашку». Надеюсь на это. Швейцария в финале играла очень здорово. Они проделали отличную работу по ходу всего чемпионата мира. Они заслужили играть в финале.
«Особенно рад за Форсберга»
— Идеальное окончание сезона, — вторил партнеру по сборной и клубу Виктор Арвидссон. — Правда, не с «Нэшвиллом», но поэтому я и приехал на чемпионат мира. Мы хотели выиграть золото, и мы сделали это. Чувства незабываемые. Это мы сделали вместе с моими партнерами по «Нэшвиллу». Особенно рад за Филипа Форсберга, который еще ничего не выигрывал в своей карьере. Здорово, что именно его буллит стал победным.
Мы много владели шайбой, но швейцарцы здорово оборонялись, вратарь у них был невероятно хорош. У нас были выходы «один в ноль», да вообще очень много опасных моментов, которые нужно было реализовывать. Но мы не отчаивались. Практически весь овертайм мы контролировали шайбу и могли заканчивать игру, но все решилось на буллитах. Это всегда «50 на 50». Здорово одержать победу.
Нильссон шикарно сыграл в полуфинале, сегодня у него был сложный матч. Похожая ситуация была в четвертьфинале, когда мы играли с Латвией. Очень много бросков, но Нильссон совершил классные сэйвы, которые спасли нас. Моя семья была на трибунах, было здорово победить у них на глазах.
«Мы играли как дома»
— Это был финал, — чуть не плакал от радости Юхан Ларссон. — Невероятные эмоции. На матч приехало так много шведских фанатов. Думаю, мы их сумели порадовать. Матч получился хорошим, но и очень сложным. Так счастлив. Чувствовал, как будто мы играем дома. Все минуты игры были потрясающими. Незабываемый момент для меня.
«Когда позвали в сборную, сразу сказал «да»
Мало, кто верил, что форвард «Питтсбурга» Патрик Хернквист
— Это хорошее завершение сезона, — отметил Хернквист. — Мы были близки к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, но не получилось — «Вашингтон» был сильнее и прошел дальше. Когда меня вызвали в сборную, я нашел способ приехать на чемпионат мира. Я сразу сказал «да». Моей целью была золотая медаль, и я добился этого. Прекрасные ощущения! Как вы знаете, у меня родился ребенок. Я приехал сюда, стою сейчас здесь и я действительно счастлив.
«Швеция — реальная сила»
Полгода назад Лиас Андерссон на молодежном чемпионате мира выбросил свою серебряную медаль. Теперь он чемпион взрослого первенства.
— Эту медаль выбрасывать не буду, — засмеялся Андрессон. — Ох, как же круто, что она сейчас у меня на шее. Всю жизнь я работал, чтобы стать чемпионом мира. Удивительно, что я сделал это в 19 лет. Да еще в такой команде, окруженный кучей звезд. Просто невероятно. Просто даже быть в такой компании — это круто. Столько суперзвезд. С первого звена по четвертое. У нас в четвертой тройке играли хорошие игроки по меркам НХЛ. О чем тут говорить. Я даже рад просто сидеть на лавке. Я многому у ребят научился, как готовиться, как тренироваться, что делать.
По ходу финала мы создали кучу моментов, но никак не могли их реализовать. Надо, впрочем, отдать должное швейцарцам. Они здорово играли и давили на нас. У них что ни атака — то с преимуществом в игрока. Но Нильссон был в большом порядке, много раз нас спасал. Шведский хоккей становится доминирующей силой? Можно и так сказать. В шведском хоккее проделывается огромная работа. Детьми очень много занимаются. Наши детские тренеры — замечательные специалисты. Наша молодежная лига очень сильна. Много шведов будет задрафтовано в первом раунде в этом году. У нас хороший фундамент для будущих побед. Мы действительно — реальная сила.
Дарья Тубольцева
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|20 Мая, 21:15
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|Плей-офф: Финал
|Royal Arena
|Рикард Гренборг
|Патрик Фишер
|Андерс Нильссон
|Леонардо Дженони
|1-й период
|Нино Нидеррайтер
|11:25
|Нино Нидеррайтер (Р. Йоси, К. Фиала)
|16:38
|17:54
|Густав Нюквист (М. Экхольм)
|2-й период
|21:23
|Густав Нюквист
|Тимо Майер (Э. Корви, Р. Йоси)
|23:13
|26:29
|Маттиас Экхольм
|Кевин Фиала
|26:29
|Энцо Корви
|33:56
|34:53
|Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон)
|3-й период
|Роман Йоси
|47:00
|Роман Йоси
|49:04
|Ф. Форсберг
|4
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол