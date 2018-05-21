«Эту медаль выбрасывать не буду!» Невероятные эмоции шведов от золота чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До чемпионата мира-2019
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
15.05 завершен Швейцария 5
Франция 1
тв
Группа B
15.05 завершен Финляндия 6
США 2
тв
Группа A
15.05 завершен Беларусь 4
Словакия 7
тв
Группа B
15.05 завершен Канада 3
Германия 0
тв
Группа A
15.05 завершен Россия 1
Швеция 3
тв
Группа B
15.05 завершен Латвия 1
Дания 0
тв
1/4 финала
17.05 завершен США 3
Чехия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен
ОТ 		Россия 4
Канада 5
1/4 финала
17.05 завершен Швеция 3
Латвия 2
тв
1/4 финала
17.05 завершен Финляндия 2
Швейцария 3
тв
1/2 финала
19.05 завершен Швеция 6
США 0
тв
1/2 финала
19.05 завершен Канада 2
Швейцария 3
тв
Матч за 3-е место
20.05 завершен США 4
Канада 1
тв
Финал
20.05 завершен
Б 		Швеция 3
Швейцария 2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33527835/
21 мая 2018, 11:18 | Sport24

«Эту медаль выбрасывать не буду!» Невероятные эмоции шведов от золота чемпионата мира

«Тре Крунур» сошли с ума от счастья.

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Хоккеисты сборной Швеции — о финале первенства планеты, звездном составе команды и ощущениях от большой победы.

«Швейцарии есть, чем гордиться»

Большинство швейцарских игроков в микст-зоне прошли мимо журналистов. Лица у всех были потухшие. Ведь золото было так близко. Нашел в себе силы поговорить голкипер Леонардо Дженони.

— Очень сложно было отразить буллит Форсберга, — отметил вратарь. —  Мне хотелось это сделать, но я среагировал чуть позже, чем было нужно. Сборной Швейцарии хотелось бы находиться на месте шведов и праздновать. С этим очень сложно смириться. В то же время я рад за себя и команду. Нам есть чем гордиться, но на данный момент у меня не самое лучшее настроение. Мы ведь были близки к победе, имели несколько хороших моментов в овертайме. Ну, победим в следующий раз.

«У меня еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли»

Зато счастливее шведов в этот вечер не было никого. Второй раз подряд сборная «Тре Крунур» взяла золото чемпионата мира.

— Этот матч, без сомнения, один из самых запоминающихся в моей карьере, — с улыбкой до ушей признавался Филип Форсберг. —  Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Мы с Экхольмом и Арвидссоном, когда вылетели с «Нэшвиллом», сказали друг другу, что едем на чемпионат мира только за золотом. И мы сделали это, провели просто незабываемый турнир. Очень горжусь нашей командой. Конечно, вылет из Кубка Стэнли стал большим разочарованием, но зато мы выиграли золото чемпионата мира. У меня еще будет шанс выиграть «чашку». Надеюсь на это. Швейцария в финале играла очень здорово. Они проделали отличную работу по ходу всего чемпионата мира. Они заслужили играть в финале.

«Особенно рад за Форсберга»

— Идеальное окончание сезона, — вторил партнеру по сборной и клубу Виктор Арвидссон. —  Правда, не с «Нэшвиллом», но поэтому я и приехал на чемпионат мира. Мы хотели выиграть золото, и мы сделали это. Чувства незабываемые. Это мы сделали вместе с моими партнерами по «Нэшвиллу». Особенно рад за Филипа Форсберга, который еще ничего не выигрывал в своей карьере. Здорово, что именно его буллит стал победным.

Мы много владели шайбой, но швейцарцы здорово оборонялись, вратарь у них был невероятно хорош. У нас были выходы «один в ноль», да вообще очень много опасных моментов, которые нужно было реализовывать. Но мы не отчаивались. Практически весь овертайм мы контролировали шайбу и могли заканчивать игру, но все решилось на буллитах. Это всегда «50 на 50». Здорово одержать победу.

Нильссон шикарно сыграл в полуфинале, сегодня у него был сложный матч. Похожая ситуация была в четвертьфинале, когда мы играли с Латвией. Очень много бросков, но Нильссон совершил классные сэйвы, которые спасли нас. Моя семья была на трибунах, было здорово победить у них на глазах.

«Мы играли как дома»

— Это был финал, — чуть не плакал от радости Юхан Ларссон. — Невероятные эмоции. На матч приехало так много шведских фанатов. Думаю, мы их сумели порадовать. Матч получился хорошим, но и очень сложным. Так счастлив. Чувствовал, как будто мы играем дома. Все минуты игры были потрясающими. Незабываемый момент для меня.

«Когда позвали в сборную, сразу сказал «да»

Мало, кто верил, что форвард «Питтсбурга» Патрик Хернквист все-таки доберется до чемпионата мира. У него недавно родился ребенок — уважительное причина, чтобы не приезжать в сборную. Но он приехал!

— Это хорошее завершение сезона, — отметил Хернквист. —  Мы были близки к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, но не получилось — «Вашингтон» был сильнее и прошел дальше. Когда меня вызвали в сборную, я нашел способ приехать на чемпионат мира. Я сразу сказал «да». Моей целью была золотая медаль, и я добился этого. Прекрасные ощущения! Как вы знаете, у меня родился ребенок. Я приехал сюда, стою сейчас здесь и я действительно счастлив.

«Швеция — реальная сила»

Полгода назад Лиас Андерссон на молодежном чемпионате мира выбросил свою серебряную медаль. Теперь он чемпион взрослого первенства.

— Эту медаль выбрасывать не буду, — засмеялся Андрессон. —  Ох, как же круто, что она сейчас у меня на шее. Всю жизнь я работал, чтобы стать чемпионом мира. Удивительно, что я сделал это в 19 лет. Да еще в такой команде, окруженный кучей звезд. Просто невероятно. Просто даже быть в такой компании — это круто. Столько суперзвезд. С первого звена по четвертое. У нас в четвертой тройке играли хорошие игроки по меркам НХЛ. О чем тут говорить. Я даже рад просто сидеть на лавке. Я многому у ребят научился, как готовиться, как тренироваться, что делать.

По ходу финала мы создали кучу моментов, но никак не могли их реализовать. Надо, впрочем, отдать должное швейцарцам. Они здорово играли и давили на нас. У них что ни атака — то с преимуществом в игрока. Но Нильссон был в большом порядке, много раз нас спасал. Шведский хоккей становится доминирующей силой? Можно и так сказать. В шведском хоккее проделывается огромная работа. Детьми очень много занимаются. Наши детские тренеры — замечательные специалисты. Наша молодежная лига очень сильна. Много шведов будет задрафтовано в первом раунде в этом году. У нас хороший фундамент для будущих побед. Мы действительно — реальная сила.

Дарья Тубольцева
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20 Мая, 21:15 Зрители 12490 Плей-офф: Финал Royal Arena
Швеция 3:2 Б
Серия буллитов
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Швейцария
Главные тренеры
Рикард Гренборг Патрик Фишер
Вратари
Андерс Нильссон Леонардо Дженони
1-й период
Нино Нидеррайтер 11:25
Нино Нидеррайтер (Р. Йоси, К. Фиала) 16:38
17:54 Густав Нюквист (М. Экхольм)
2-й период
21:23 Густав Нюквист
Тимо Майер (Э. Корви, Р. Йоси) 23:13
26:29 Маттиас Экхольм
Кевин Фиала 26:29
Энцо Корви 33:56
34:53 Мика Зибанежад (О. Экман-Ларссон)
3-й период
Роман Йоси 47:00
Роман Йоси 49:04
Серия буллитов - победный бросок
Ф. Форсберг
Статистика
4 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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