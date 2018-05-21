«Эту медаль выбрасывать не буду!» Невероятные эмоции шведов от золота чемпионата мира

Хоккеисты сборной Швеции — о финале первенства планеты, звездном составе команды и ощущениях от большой победы.

«Швейцарии есть, чем гордиться»

Большинство швейцарских игроков в микст-зоне прошли мимо журналистов. Лица у всех были потухшие. Ведь золото было так близко. Нашел в себе силы поговорить голкипер Леонардо Дженони.

— Очень сложно было отразить буллит Форсберга, — отметил вратарь. — Мне хотелось это сделать, но я среагировал чуть позже, чем было нужно. Сборной Швейцарии хотелось бы находиться на месте шведов и праздновать. С этим очень сложно смириться. В то же время я рад за себя и команду. Нам есть чем гордиться, но на данный момент у меня не самое лучшее настроение. Мы ведь были близки к победе, имели несколько хороших моментов в овертайме. Ну, победим в следующий раз.

«У меня еще будет шанс выиграть Кубок Стэнли»

Зато счастливее шведов в этот вечер не было никого. Второй раз подряд сборная «Тре Крунур» взяла золото чемпионата мира.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Швеция - чемпион! Второй раз подряд <a href="https://t.co/Zhv3z4cSp9">pic.twitter.com/Zhv3z4cSp9</a></p>— Daria Tuboltseva (@DariaTuboltseva) <a href="https://twitter.com/DariaTuboltseva/status/998312038928658432?ref_src=twsrc%5Etfw">20 мая 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

— Этот матч, без сомнения, один из самых запоминающихся в моей карьере, — с улыбкой до ушей признавался Филип Форсберг. — Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Мы с Экхольмом и Арвидссоном, когда вылетели с «Нэшвиллом», сказали друг другу, что едем на чемпионат мира только за золотом. И мы сделали это, провели просто незабываемый турнир. Очень горжусь нашей командой. Конечно, вылет из Кубка Стэнли стал большим разочарованием, но зато мы выиграли золото чемпионата мира. У меня еще будет шанс выиграть «чашку». Надеюсь на это. Швейцария в финале играла очень здорово. Они проделали отличную работу по ходу всего чемпионата мира. Они заслужили играть в финале.

«Особенно рад за Форсберга»

— Идеальное окончание сезона, — вторил партнеру по сборной и клубу Виктор Арвидссон. — Правда, не с «Нэшвиллом», но поэтому я и приехал на чемпионат мира. Мы хотели выиграть золото, и мы сделали это. Чувства незабываемые. Это мы сделали вместе с моими партнерами по «Нэшвиллу». Особенно рад за Филипа Форсберга, который еще ничего не выигрывал в своей карьере. Здорово, что именно его буллит стал победным.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjBv4Oog8V5/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjBv4Oog8V5/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ni, svenska supportrar, har varit magiska hela turneringen! Idag vill vi fira med er i Kungsträdgården. Guldfirandet startar 16.30 ?? #folketslag</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/trekronorse/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tre Kronor</a> (@trekronorse) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-21T05:12:39+00:00">20 Май 2018 в 10:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мы много владели шайбой, но швейцарцы здорово оборонялись, вратарь у них был невероятно хорош. У нас были выходы «один в ноль», да вообще очень много опасных моментов, которые нужно было реализовывать. Но мы не отчаивались. Практически весь овертайм мы контролировали шайбу и могли заканчивать игру, но все решилось на буллитах. Это всегда «50 на 50». Здорово одержать победу.

Нильссон шикарно сыграл в полуфинале, сегодня у него был сложный матч. Похожая ситуация была в четвертьфинале, когда мы играли с Латвией. Очень много бросков, но Нильссон совершил классные сэйвы, которые спасли нас. Моя семья была на трибунах, было здорово победить у них на глазах.

«Мы играли как дома»

— Это был финал, — чуть не плакал от радости Юхан Ларссон. — Невероятные эмоции. На матч приехало так много шведских фанатов. Думаю, мы их сумели порадовать. Матч получился хорошим, но и очень сложным. Так счастлив. Чувствовал, как будто мы играем дома. Все минуты игры были потрясающими. Незабываемый момент для меня.

«Когда позвали в сборную, сразу сказал «да»

Мало, кто верил, что форвард «Питтсбурга» Патрик Хернквист все-таки доберется до чемпионата мира. У него недавно родился ребенок — уважительное причина, чтобы не приезжать в сборную. Но он приехал!

— Это хорошее завершение сезона, — отметил Хернквист. — Мы были близки к победе в розыгрыше Кубка Стэнли, но не получилось — «Вашингтон» был сильнее и прошел дальше. Когда меня вызвали в сборную, я нашел способ приехать на чемпионат мира. Я сразу сказал «да». Моей целью была золотая медаль, и я добился этого. Прекрасные ощущения! Как вы знаете, у меня родился ребенок. Я приехал сюда, стою сейчас здесь и я действительно счастлив.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjA9Cy2l1v1/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjA9Cy2l1v1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">VM Guuuuuuld! #trekronor #champions #världsmästare2018</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/trekronorse/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tre Kronor</a> (@trekronorse) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-20T21:49:00+00:00">20 Май 2018 в 2:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Швеция — реальная сила»

Полгода назад Лиас Андерссон на молодежном чемпионате мира выбросил свою серебряную медаль. Теперь он чемпион взрослого первенства.

— Эту медаль выбрасывать не буду, — засмеялся Андрессон. — Ох, как же круто, что она сейчас у меня на шее. Всю жизнь я работал, чтобы стать чемпионом мира. Удивительно, что я сделал это в 19 лет. Да еще в такой команде, окруженный кучей звезд. Просто невероятно. Просто даже быть в такой компании — это круто. Столько суперзвезд. С первого звена по четвертое. У нас в четвертой тройке играли хорошие игроки по меркам НХЛ. О чем тут говорить. Я даже рад просто сидеть на лавке. Я многому у ребят научился, как готовиться, как тренироваться, что делать.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjBCabyj5iq/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjBCabyj5iq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Definitely not throwing this one ??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/liasandersson/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Lias Andersson</a> (@liasandersson) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-20T22:35:22+00:00">20 Май 2018 в 3:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По ходу финала мы создали кучу моментов, но никак не могли их реализовать. Надо, впрочем, отдать должное швейцарцам. Они здорово играли и давили на нас. У них что ни атака — то с преимуществом в игрока. Но Нильссон был в большом порядке, много раз нас спасал. Шведский хоккей становится доминирующей силой? Можно и так сказать. В шведском хоккее проделывается огромная работа. Детьми очень много занимаются. Наши детские тренеры — замечательные специалисты. Наша молодежная лига очень сильна. Много шведов будет задрафтовано в первом раунде в этом году. У нас хороший фундамент для будущих побед. Мы действительно — реальная сила.

Дарья Тубольцева