Сборная Швеции защитила титул чемпиона мира по хоккею, россияне остались без медалей

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Шведы изначально считались одними из фаворитов турнира из-за большого количества игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в составе и того факта, что матчи чемпионата проходили в Дании. От центра шведского Мальмё до Копенгагена можно без проблем добраться на электричке или машине за полчаса, что, по словам главного тренера Рикарда Грёнборга, позволяло шведской команде весь турнир чувствовать себя как дома.

Этот факт также поспособствовал приглашению в команду звезд НХЛ. Шведы обладают огромным выбором хоккеистов из лучшей лиги мира, поэтому даже немалое количество отказов позволило им собрать команду, способную защитить титул чемпионов мира. При этом в составе на турнир оказались лишь три игрока, которые принимали участие в прошлогоднем турнире, — защитники Йон Клингберг и Оливер Экман-Ларссон, нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Деннис Эверберг.

Шведы смогли собрать в составе лучших доступных на момент начала турнира защитников, за исключением Эрика Карлссона из «Оттавы», однако вратарская линия и нападение оставляли опасения. Грёнборгу удалось сразу же найти и наиграть ударное звено: Мика Зибанежад — Рикард Ракелль — Маттиас Янмарк. Эта тройка нападения набирала очки во всех матчах предварительного этапа. Вратарскую бригаду составили Андерс Нильссон, не являющийся основным вратарем «Ванкувера», и голкипер «Куньлуня» Магнус Хелльберг.

В начале турнира усилий первой тройки при поддержке остальных звеньев хватило для того, чтобы последовательно обыграть сборные Белоруссии (5:0), Чехии (3:2), Франции (4:0), Австрии (7:0) и Словакии (4:3 ОТ). Перед матчем группового этапа со швейцарцами (5:3) в сборную Швеции подъехало усиление из НХЛ в лице двукратного обладателя Кубка Стэнли Патрика Хёрнквиста из «Питтсбурга» и форварда «Нэшвилла» Виктора Арвидссона. Хёрнквист сразу занял место во второй тройке с Баклундом и лучшим игроком плей-офф завершившегося чемпионата Швеции 19-летним Элиасом Петтерсоном, а Арвидссон отправился в тройку Адриана Кемпе. К тому моменту уже было известно, что к матчу за первое место в группе против сборной России в сборную приедут одноклубники Арвидссона — нападающий Филип Форсберг и защитник Маттиас Экхольм.

Начиная с игр плей-офф, первая тройка шведов ушла в тень, а приносить результат стали хоккеисты, усилившие команду по ходу чемпионата. В игре с латвийцами (3:2) по шайбе на свой счет записали Арвидссон и Форсберг. Начало разгрому американцев (6:0) в полуфинале положил все тот же Арвидссон, оформивший в последствии дубль, отличился и Хёрнквист; хороший матч провел вратарь Нильссон, отразивший 41 бросок и признанный лучшим игроком встречи. Таким образом, шведы подошли к финальному поединку, не проиграв ни одной встречи.

Хоккей Чемпионат мира 2018 Финал, 20.05.2018, 21:15 3:2 Б Швеция Швейцария

Швейцарцы являлись темной лошадкой

Сборную Швейцарии перед началом турнира к фаворитам не причисляли, однако хоккеисты этой страны в последние годы постоянно приближаются по уровню к ведущим командам мира и даже периодически обыгрывают их. Швейцарская сборная уже играла в финале чемпионата мира в 2013 году, уступив все тем же шведам. На мировом первенстве 2017 года они заняли второе место на групповом этапе, обыграв сборные Канады и Чехии, а в четвертьфинале в упорном матче вновь уступили команде Швеции (1:3). Тогда состав комплектовался на основе игроков из местного чемпионата, а из Северной Америки было лишь два хоккеиста.

На этом турнире в распоряжении главного тренера Патрика Фишира оказалось сразу 10 игроков, выступающих за океаном, из них шесть представляли НХЛ и являлись одними из лидеров своих клубов, что позволило им повести за собой национальную команду на чемпионате мира.

Швейцарцы начали турнир неубедительной победой в овертайме над австрийцами (3:2) и на групповом этапе заняли четвертое место, уступив чехам (4:5 по буллитам), россиянам (3:4) и шведам (3:5). По ходу мирового первенства к команде присоединились нападающие Кевин Фиала («Нэшвилл»), Тимо Майер («Сан-Хосе») и самый ценный игрок чемпионата мира 2013 года — защитник Роман Йоси («Нэшвилл»).

А в полуфинале благодаря хорошей дисциплине и реализации большинства сборная Швейцарии победила канадцев (3:2). Великолепно в этих встречах проявил себя вратарь местного «Берна» Леонардо Дженони, отразивший за два матча 75 бросков из 79 и сделавший ряд ключевых спасений.

Финальная битва

Хоккейные эксперты и болельщики понимали, что у сборной Швеции статус абсолютного фаворита финала. Но швейцарцы на прошедшем чемпионате мира не признавали авторитетов, поэтому собравшиеся в воскресный вечер болельщики на «Роял- Арене» в Копенгагене вправе были рассчитывать на интересный матч. Он таким и получился.

Шведы на протяжении всего матча полностью владели инициативой, имея огромное количество моментов. Но надежно играла швейцарская защита, а также вратарь Дженони. Основное время матча и овертайм завершились со счетом 2:2. Второй год подряд победителя чемпионата мира выявили буллиты.

Швейцарцы реализовали первый же бросок — отличился Свен Андригетто. Шведы сумели сравнять счет только после третьего буллита, который реализовал Экман-Ларссон. Титул чемпионов мира шведам принес точный бросок Форсберга.

Американец повторил рекорд по набранным очкам, установленный канадцем Дэни Хитли в 2008 году. Лучшим вратарем был признан датчанин Фредерик Андерсен, защитником — швед Йон Клингберг, нападающим — финн Себастьян Ахо. В символическую сборную чемпионата по версии журналистов вошли вратарь Андерс Нильссон (Швеция), защитники Адам Ларссон и Экман-Ларссон (оба — Швеция), нападающие Ахо, Кейн и Рикард Ракелль (Швеция).

Хоккей Чемпионат мира 2018 1/2 финала, 19.05.2018, 16:15 6:0 Швеция США

Неудачи сборных США, Канады и Финляндии

Мало оснований довольствоваться итогами чемпионата мира было у сборных Канады и США. Обе команды привезли в Данию достойные по именам составы со звездами мирового хоккея в лице Коннора Макдэвида и Патрика Кейна, однако дойти до финала не смогли.

Прошлогодние серебряные призеры чемпионата мира канадцы стали третьими в группе В, потерпев крупное поражение от финнов (1:5) и разгромив сборные Южной Кореи (10:0) и Дании (7:1). В четвертьфинальном матче против со сборной России канадцы не показали яркой игры, но при этом реализовали три удаления соперника, включая одно в овертайме. В той игре Макдэвид отдал три голевые передачи. Однако в полуфинале со швейцарцами он набрал лишь одно результативное очко, а его команда проиграла и лишилась шанса побороться за чемпионство.

Сборная США начала турнир с победы по буллитам над канадцами, но по ходу группового этапа также крупно уступила финнам (2:6), потеряла очки с латвийцами (3:2 ОТ) и заняла второе место. В четвертьфинале звездно-полосатые обыграли чехов (3:2), но в полуфинале их ждал разгром от шведов (0:6).

Хоккей Чемпионат мира 2018 Матч за 3-е место, 20.05.2018, 16:45 4:1 США Канада

Североамериканские команды завершили чемпионат мира, как его и начинали, — в очной игре, но теперь уже за бронзовые медали. Американцы выиграли со счетом 4:1. Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, Макдэвид с 17 (5+12) очками стал третьим.

Удивила и сборная Финляндии: насколько блестяще команда провела групповой этап, настолько же провальным стал для нее плей-офф. Финны выиграли группу В, эффектно действовала связка «Каролины» в лице Себастьяна Ахо и Теуво Терявяйнена, которым помогали Микко Рантанен из «Колорадо» и опытный Микаэль Гранлунд из «Миннесоты». Позже к сборной Финляндии подъехал и блеснувший в Континентальной хоккейной лиге Эли Толванен, позднее переехавший в «Нэшвилл».

Рантанен стал автором последнего гола финнов на турнире, но его шайба не спасла команду от поражения в четвертьфинале от швейцарцев (2:3). Сборная Финляндии покинула турнир, а команду — руководивший ей с 2016 года Лаури Мярьямяки, его сменит бывший главный тренер «Йокерит» Юкка Ялонен. С этим специалистом финны брали золото на мировом первенстве 2011 года.

Хоккей Чемпионат мира 2018 1/4 финала, 17.05.2018, 17:15 4:5 ОТ Россия Канада

Выступление сборной России

Российские хоккеисты на турнире показали тот результат, который им предсказывали до старта чемпионата. Команда Ильи Воробьева легко прошла аутсайдеров соревнований, но с более серьезными соперниками у нее появились проблемы, которые преодолеть не удалось.

О назначении Воробьева и. о. главного тренера было объявлено менее чем за месяц до старта чемпионата мира. Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок, у которого контракт с Федерацией хоккея России (ФХР) истекает 31 мая, согласно официальной информации, был назначен консультантом команды. Воробьев рассказал, что узнал о своем назначении во время тихого часа на сборе олимпийской сборной (команда ближайшего резерва), что красноречиво указывает, сколько времени у него было для нормальной подготовки к чемпионату мира.

Наличие в команде на турнире 12 дебютантов говорит о том, с какими кадровыми проблемами команда столкнулась перед стартом чемпионата. В Дании у россиян не было игроков самого высокого уровня, сравнимых с теми, какие были у канадцев, американцев, чехов, финнов и шведов. Таковыми у сборной России могли стать Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Александр Радулов, Илья Ковальчук, вокруг которых могла строиться игра, но большинство из них захлестнули травмы. При этом о травме Радулова официально было объявлено только по ходу турнира, что послужило почвой для разговоров в СМИ про нежелание игрока приезжать в сборную.

В Дании в составе россиян выступали шесть энхаэловцев, но ни одного из них нельзя было назвать звездой, разве что защитника Никиту Зайцева из «Торонто». Игравшие за океаном Максим Мамин и Никита Сошников большую часть сезона пытались пробиться в основной состав своих клубов.

Канадцы закрыли Гусева

Тренерский штаб полностью отказался от услуг игроков «Ак Барса», ставших в апреле обладателями Кубка Гагарина. Причины невызова лучшего игрока финальной серии вратаря Эмиля Гарипова связаны с нестабильностью его выступлений в регулярном чемпионате КХЛ. Вопросы были и по отказу от игравшего на прошлогоднем чемпионате мира Владимира Ткачева. Но причиной неприглашения была названа усталость хоккеиста.

Негативный отпечаток наложила на игру в атаке команды и болезнь Никиты Гусева, который приехал в Копенгаген только после старта турнира. Тренеры воссоединили игравших вместе на Олимпиаде в Пхёнчхане Гусева, Павла Дацюка и Кирилла Капризова к первому важному матчу россиян на турнире — с командой Чехии. Гусев набирал очки в первых трех матчах, но в четвертьфинале с канадцами сказались как последствия после болезни, так и мастерство канадских хоккеистов, сумевших закрыть первое звено россиян.

Не сыграло на руку Воробьеву и расписание подготовки к турниру. В течение двух последних недель апреля команда сыграла на двух этапах Евротура. Хотя тренер откровенно говорил, что заменил бы последний этап на подготовительный сбор. При этом команда понесла еще одну потерю в виде защитника с опытом игры на чемпионате мира — Артема Зуба.

Роковой овертайм

Календарь группового этапа для россиян был благоприятным — команда имела возможность через игры с аутсайдерами в лице французов, австрийцев и белорусов вкатиться в турнир, нащупать нити командной игры, за счет которой сборная могла составить конкуренцию самым грозным участникам чемпионата.

Однако россиянам не хватило еще одной «играющей» тройки уровня звена Дацюк — Капризов — Гусев. Команде нужен был еще один центрфорвард, сопоставимый по классу с 39-летним Дацюком, но более молодой и подвижный. Во втором звене у сборной России практически весь турнир играли три номинальных центральных нападающих, а действующий в центре Анисимов больше был ориентирован на разрушение, так же как и в своем «Чикаго».

Результаты игр с основными конкурентами в лице чехов (3:4 ОТ) и шведов (1:3) повлияли на итоговый результат россиян в группе — они не стали первыми и не смогли избежать встречи с неудобным соперником. В четвертьфинале с командой Канады сборной России не удалось сдержать Макдэвида, что предопределило исход матча. Удаление героя Олимпиады Капризова за весьма спорное нарушение в овертайме позволило канадской команде одержать победу, оставив россиян без медалей чемпионатов мира впервые с 2013 года.

Бесценный опыт для дебютантов

Позитивные моменты в выступлении сборной России есть. Несмотря на нехватку времени для полноценной подготовки, травмы и отсутствие звезд, с основными конкурентами команда билась на равных.

При этом дебютанты турнира получили бесценный опыт. К примеру, раскрылся автор одного из голов канадцам Илья Михеев. По-новому заставили на себя взглянуть в четвертьфинале Сергей Андронов и Александр Барабанов. Вероятно, по-новому будут смотреть и на вратаря Игоря Шестеркина, у которого есть все возможности, чтобы стать лучшим голкипером КХЛ.

Стоит отметить и опыт, полученный тренерским штабом Воробьева, в который в апреле вошли Анвар Гатиятулин и Алексей Кудашов — молодые специалисты, заявившие о себе в КХЛ. Качество игры сборной на чемпионате мира прямо указывает на то, что Федерации хоккея России (ФХР) необходимо дать возможность Воробьеву с помощниками продолжить работу в следующем сезоне.

Чемпионат мира 2019 года пройдет в Словакии.