Тренер швейцарцев: Три года назад о борьбе за золото ЧМ по хоккею смешно было думать

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Сборная Швеции в воскресенье второй раз подряд выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов.

«Это было невероятно. Сегодня — лучшее, что я пережил на должности тренера. Команда играла правильно с первого матча и до последнего, уважали хоккей. Мы были очень, очень близко, как никогда. Если бы кто-то сказал 3 года назад, что мы на полном серьезе будем претендовать на золотые медали чемпионата мира, я бы рассмеялся ему в лицо», — сказал Фишер на пресс-конференции.

«Шведы остановили нас в 1998 году, на Олимпиаде в 2006-м, на чемпионате мира в 2013-м, еще в прошлом году. И вот остановили нас снова, потому что они на данный момент все еще лучше нас. Но я горжусь тем, что мы сделали на этом турнире», — добавил тренер.