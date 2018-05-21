Тренер швейцарцев: Три года назад о борьбе за золото ЧМ по хоккею смешно было думать
КОПЕНГАГЕН, 21 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер заявил, что три года назад рассмеялся бы, если бы
кто-то ему сказал о борьбе за золото чемпионата мира по хоккею.
Сборная Швеции в воскресенье второй раз подряд выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале команду Швейцарии со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов.
«Это было невероятно. Сегодня — лучшее, что я пережил на должности тренера. Команда играла правильно с первого матча и до последнего, уважали хоккей. Мы были очень, очень близко, как никогда. Если бы
«Шведы остановили нас в 1998 году, на Олимпиаде в 2006-м, на чемпионате мира в 2013-м, еще в прошлом году. И вот остановили нас снова, потому что они на данный момент все еще лучше нас. Но я горжусь тем, что мы сделали на этом турнире», — добавил тренер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter