Тренер: Шведы на пути к победе на ЧМ по хоккею обыграли немало отличных команд

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Шведы второй год подряд выиграли чемпионат мира, в финальном матче по буллитам обыграв сборную Швейцарии со счетом 3:2. На предварительном этапе шведские хоккеисты победили команды России, Белоруссии, Австрии, Франции, Чехии, Словакии и все тех же швейцарцев.

В плей-офф на пути к финалу подопечные Грёнборга обыграли сборные Латвии и США.

«Это второй для меня такой финал, заканчивающийся буллитами (год назад шведы по буллитам обыграли канадцев — прим. ТАСС), это была великолепная игра, — сказал Грёнборг. — На пути к победе нам пришлось преодолеть немало отличных соперников. И как я сказал ребятам в раздевалке, у меня великолепные ощущения от того, что я их тренирую».