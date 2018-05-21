Тренер: Шведы на пути к победе на ЧМ по хоккею обыграли немало отличных команд
КОПЕНГАГЕН, 21 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции на пути к золоту чемпионата мира обыграла немало отличных соперников. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Рикард Грёнборг.
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Шведы второй год подряд выиграли чемпионат мира, в финальном матче по буллитам обыграв сборную Швейцарии со счетом 3:2. На предварительном этапе шведские хоккеисты победили команды России, Белоруссии, Австрии, Франции, Чехии, Словакии и все тех же швейцарцев.
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«Это второй для меня такой финал, заканчивающийся буллитами (год назад шведы по буллитам обыграли канадцев — прим. ТАСС), это была великолепная игра, — сказал Грёнборг. — На пути к победе нам пришлось преодолеть немало отличных соперников. И как я сказал ребятам в раздевалке, у меня великолепные ощущения от того, что я их тренирую».
Контракт специалиста со Шведским хоккейным союзом рассчитан еще на год. «На данный момент я не рассматриваю
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