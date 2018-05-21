Швед Форсберг назвал победу на ЧМ самой запоминающейся в карьере

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Сборная Швеции в финале чемпионата мира в серии буллитов обыграла команду Швейцарии со счетом 3:2.

«Без сомнения, этот матч стал одним из самых запоминающих в моей карьере, — считает Форсберг. — Сложно описать эмоции, которые я сейчас испытываю. Мы с Экхольмом и Арвидссоном, когда вылетели с “Нэшвиллом” из Кубка Стэнли, сказали друг другу, что едем на чемпионат мира только за золотом. И мы сделали это, провели просто незабываемый турнир».

«Сборная Швейцарии в финале играла очень здорово. Команда проделала отличную работу по ходу всего чемпионата мира и заслужила играть в финале», — заключил форвард сборной Швеции.

Также мнением о финальной игре поделился шведский форвард Виктор Арвидссон.

«Мы много владели шайбой, но швейцарцы здорово оборонялись, вратарь у них был невероятно хорош. Но команда не отчаивалась, что не могла реализовать свои моменты. Практически весь овертайм мы контролировали шайбу и могли заканчивать игру, но все решилось в буллитах. Рад одержать победу», — сказал нападающий.

Чемпионат мира проходил в датских Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.