Дженони: Швейцарские хоккеисты могут гордиться финалом чемпионата мира со шведами
КОПЕНГАГЕН, 21 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Швейцарии могут гордиться собой после финала чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал голкипер команды Леонардо Дженони.
Швейцарцы в финале проиграли команде Швеции по буллитам (2:3). Последний раз сборная Швейцарии играла в решающем матче турнира в 2013 году, уступив также шведам в Стокгольме.
«Я мог бы взять тот бросок Форсберга (решающий буллит — прим. ТАСС), но было слишком поздно. Согласен, что мы показали все, что могли, но сейчас празднует соперник. Тем не менее мы можем собой гордиться», — сказал Дженони.
«Очень горд за себя и свою команду. Мы были близки к тому, чтобы выиграть, у нас были хорошие шансы. Теперь до следующего раза», — добавил он.
Команда Швейцарии третий раз играла в финалах чемпионатов мира. В 1935 году швейцарцы в финале проиграли канадцам, в 2013-м уступили шведам. Восемь раз швейцарцы становились бронзовыми медалистами мировых первенств.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter