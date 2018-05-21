Дженони: Швейцарские хоккеисты могут гордиться финалом чемпионата мира со шведами

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Швейцарцы в финале проиграли команде Швеции по буллитам (2:3). Последний раз сборная Швейцарии играла в решающем матче турнира в 2013 году, уступив также шведам в Стокгольме.

«Я мог бы взять тот бросок Форсберга (решающий буллит — прим. ТАСС), но было слишком поздно. Согласен, что мы показали все, что могли, но сейчас празднует соперник. Тем не менее мы можем собой гордиться», — сказал Дженони.

«Очень горд за себя и свою команду. Мы были близки к тому, чтобы выиграть, у нас были хорошие шансы. Теперь до следующего раза», — добавил он.

Команда Швейцарии третий раз играла в финалах чемпионатов мира. В 1935 году швейцарцы в финале проиграли канадцам, в 2013-м уступили шведам. Восемь раз швейцарцы становились бронзовыми медалистами мировых первенств.