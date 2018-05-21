Более полумиллиона зрителей посетили матчи чемпионата мира по хоккею в Дании

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Всего турнир посетили 520 481 человек. Средняя посещаемость каждой игры составила 8 133 зрителя.

Чемпионат мира в Дании стал седьмым в истории по суммарной посещаемости. Рекордным по этому показателю является первенство мира в Чехии в 2015 году, более 741 тысячи зрителей посетили соревнования в Чехии, в среднем каждую игру посмотрело 11 589 человек. Еще один раз в истории чемпионатов мира средняя посещаемость превысила 11 тысяч человек, в 1979 году в СССР в среднем 11 078 человек посмотрели каждый из 32 матчей турнира.

Чемпионат мира впервые прошел в Дании. Встречи турнира состоялись на «Роял-Арене» в Копенгагене и на стадионе «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге. Победителем турнира стала сборная Швеции, которая в финальном матче в серии буллитов обыграла команду Швейцарии (3:2). Россияне уступили канадцам в четвертьфинале в овертайме (4:5).