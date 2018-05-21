Сборная России опустилась на третье место в рейтинге IIHF после чемпионата мира

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Российская команда на прошедшем чемпионате мира выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв канадцам (4:5 в овертайме). Сборная России, в активе которой 3930 очков, уступила вторую строчку в рейтинге команде Швеции (3945), которая в воскресенье стала победителем турнира, обыграв в финале швейцарцев (3:2 по буллитам). Первое место в рейтинге осталось у сборной Канады (3990).

Сборная США стала обладателем бронзовых медалей чемпионата мира, обыграв в матче за третье место команду Канады (4:1). Благодаря этому американские хоккеисты переместились в рейтинге с шестого места на четвертое (3765), опередив команды Финляндии (3765), которая в четвертьфинале уступила сборной Швейцарии (2:3), и Чехии (3690), проигравшей в ¼ финала американцам (2:3).

Сборная Швейцарии, ставшая серебряным призером мирового первенства, вышла на седьмое место (3590), опередив команду Германии (3575), которая не смогла выйти из группы. Девятое место в рейтинге занимает сборная Норвегии (3270), десятое — команда Словакии (3245). На 11-й строчке расположилась вышедшая в четвертьфинал сборная Латвии (3225), на 12-й — датчане (3130), принимавшие мировое первенство.

Чемпионат мира проходил с 4 по 20 мая в Хернинге и Копенгагене.